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हिंदी न्यूज़ऑटोफॉर्च्यूनर का भूत उतारने आ रही ये एसयूवी, जानिए कब होगी लॉन्च?

फॉर्च्यूनर का भूत उतारने आ रही ये एसयूवी, जानिए कब होगी लॉन्च?

किआ सोरेंटो भारत में नई 7 सीटर SUV के रूप में दस्तक देने वाली है. इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर समेत कई प्रीमियम SUVs से होगा. आइए जानते हैं इसकी एक-एक डिटेल.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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हर नौकरी-चाकरी कर रहे व्यक्ति के लिए खुद की गाड़ी खरीदना सपनों में जरूर शामिल होता है. ऐसे में अगर आप भी ये सपना पूरा करना चाहते हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो ये आपको जानकर खुशी होगी कि शायद आपके लिए ऐसा मौका आने वाला है. भारतीय बाजार में बड़ी और दमदार SUV खरीदने वालों के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर हमेशा से ही सबकी पहली पसंद रही है. 

अब कोरियन कार कंपनी किआ अपनी नई SUV किआ सोरेंटो के साथ फॉर्च्यूनर के इस दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार है. यह SUV किआ की भारत में अब तक की सबसे प्रीमियम और फ्लैगशिप पेट्रोल-डीजल गाड़ी होगी, जो कंपनी की मौजूदा सेल्टॉस से भी ऊपर की कैटेगरी में आएगी.

खास बात यह है कि यह किआ की भारत में लॉन्च होने वाली पहली हाइब्रिड कार भी होगी. तीन रो यानी सात सीटों वाली इस SUV को लेकर ग्राहकों में पहले से ही जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है, और अब उन लोगों के लिए ये बात सबसे खास साबित हो सकती है जो लंबे समय से इस न्यूज का इंतजार रहे हैं, वे है कि कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट भी कन्फर्म कर दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

कब होगी लॉन्च और क्या मिलेगा इसमें खास?

किआ सोरेंटो को भारत में 4 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा, और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. इस SUV को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित किआ के प्लांट में ही असेंबल किया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने में मदद मिलेगी. सोरेंटो को भारत में हाइब्रिड और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों के साथ उतारा जाएगा. हाइब्रिड वर्जन में 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD के साथ आएगी.

बता दें कि यह पहला मौका होगा जब किआ की कोई पेट्रोल-डीजल SUV भारत में AWD फीचर के साथ पेश की जाएगी. इसके अलावा इस गाड़ी में डुअल 12.3 इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग पैड और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर भी मिलने की उम्मीद है. इसमें सबसे खास बात है कि कंपनी इस कार में अपना नया AI असिस्टेंट भी पेश करने वाली है, जो किआ की किसी भी गाड़ी में दुनियाभर में पहली बार देखने को मिलेगा. 

यह भी पढ़ेंः सूरज की रोशनी से चलेगा ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जानिए कितने पैसे बचाएगा?

कीमत को लेकर क्या है अनुमान और किनसे होगा मुकाबला?

किआ सोरेंटो की कीमत को लेकर फिलहाल अलग-अलग अनुमान सामने आ रहे हैं, हालांकि ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 30 से 40 लाख रुपये के बीच रह सकती है. हालांकि ये बस अनुमान है, सही और आधिकारिक कीमत की जानकारी कंपनी लॉन्च वाले दिन ही देगी.

इस कीमत के हिसाब से किआ सोरेंटो का सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा स्कोडा कोडियाक, फॉक्सवैगन टायरॉन, MG मैजेस्टर और जीप मेरिडियन जैसी प्रीमियम थ्री-रो SUV से होगा. लंबे समय से फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट में बिना किसी बड़ी चुनौती के राज करती आई है, लेकिन अब सोरेंटो के आने से इस सेगमेंट में मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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