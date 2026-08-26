अपनी बाइक के लिए सही टायर कैसे चुनें? ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी
अगर बाइक का इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर और सामान्य सड़क पर होता है तो सामान्य रोड टायर पर्याप्त होते हैं. इनमें ऐसा ट्रेड होना चाहिए जो सूखी और गीली सड़क पर अच्छा बैलेंस दे.
Written By : क़मरजहां | Updated at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
बाइक के टायर सिर्फ बाइक को सड़क पर चलाने का काम नहीं करते, बल्कि ग्रिप, ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग और राइडिंग सेफ्टी में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसलिए टायर बदलते समय केवल कीमत या ब्रांड देखकर फैसला करना सही नहीं है.बाइक के मॉडल, रिम, इस्तेमाल और सड़क की स्थिति के हिसाब से सही टायर चुनना जरूरी है.
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टायर बदलने का सबसे आसान संकेत उसका ट्रेड घिसना है. अगर टायर के खांचे काफी कम हो गए हैं या ट्रेड वियर इंडिकेटर तक पहुंच गए हैं तो नया टायर लगवाना चाहिए. इसके अलावा टायर में कट, दरार, उभार या साइडवॉल डैमेज दिखाई दे तो भी उसे बदलना जरूरी है. ऐसे नुकसान के साथ बाइक चलाना जोखिम भरा हो सकता है.
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नया टायर खरीदते समय बाइक कंपनी की ओर से बताए गए साइज और स्पेसिफिकेशन को ही प्राथमिकता दें. टायर का साइज रिम के डायमीटर से मेल खाना चाहिए. अपनी तरफ से बहुत बड़ा या छोटा टायर लगाना बाइक की हैंडलिंग और राइड क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है. इसलिए टायर की साइडवॉल पर लिखे नंबरों को देखकर ही टायर खरीदें
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अगर बाइक में अलॉय व्हील हैं तो आमतौर पर ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किए जा सकते हैं. वहीं स्पोक व्हील वाली ज्यादातर बाइक्स में ट्यूब टायर का इस्तेमाल होता है. ट्यूबलेस टायर में पंचर होने के बाद हवा तुरंत पूरी तरह खत्म नहीं होती, इसलिए बाइक को सेफ जगह या पंचर रिपेयर शॉप तक ले जाने का थोड़ा समय मिल सकता है.
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रेडियल टायर हाई-स्पीड राइडिंग, बेहतर कॉर्नरिंग और तेजी से गर्मी बाहर निकालने के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं. इनमें साइडवॉल ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण कॉर्नर पर बाइक को बेहतर तरीके से झुकाने में मदद मिलती है.हालांकि, यहां भी बाइक निर्माता की सिफारिश को प्राथमिकता देना सबसे सुरक्षित विकल्प है.
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अगर बाइक का इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर और सामान्य सड़क पर होता है तो सामान्य रोड टायर पर्याप्त होते हैं. इनमें ऐसा ट्रेड होना चाहिए जो सूखी और गीली सड़क पर अच्छा संतुलन दे.केवल ज्यादा महंगा या ज्यादा ग्रिप वाला टायर खरीदना जरूरी नहीं है; अपनी जरूरत के हिसाब से टायर चुनना बेहतर है.
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अगर बाइक को कच्ची सड़क, मिट्टी, बजरी या ऑफ-रोड रास्तों पर चलाया जाता है तो ब्लॉक पैटर्न या नॉबी टायर ज्यादा उपयोगी होते हैं.इनके गहरे और बड़े ट्रेड मिट्टी या ढीली सतह में बेहतर पकड़ बनाने में मदद करते हैं.सामान्य रोड टायर ऐसे रास्तों पर जल्दी ग्रिप खो सकते हैं.
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बारिश या गीली सड़क पर टायर के खांचे पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं.इसलिए बारिश में चलने वाली बाइक के लिए ऐसा टायर चुनना बेहतर होता है जिसमें पर्याप्त और सही पैटर्न वाला ट्रेड हो.इससे सड़क पर पकड़ बनाए रखने में मदद मिलती है.