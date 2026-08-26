अपनी बाइक के लिए सही टायर कैसे चुनें? ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी

टायर बदलने का सबसे आसान संकेत उसका ट्रेड घिसना है. अगर टायर के खांचे काफी कम हो गए हैं या ट्रेड वियर इंडिकेटर तक पहुंच गए हैं तो नया टायर लगवाना चाहिए. इसके अलावा टायर में कट, दरार, उभार या साइडवॉल डैमेज दिखाई दे तो भी उसे बदलना जरूरी है. ऐसे नुकसान के साथ बाइक चलाना जोखिम भरा हो सकता है.