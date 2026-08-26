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हिंदी न्यूज़ऑटोदेश की सबसे सस्ती कार क्या 20 हजार डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानें

देश की सबसे सस्ती कार क्या 20 हजार डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानें

कार खरीदने से पहले डाउन पेमेंट के साथ बाकी ऑन-रोड रकम, लोन ब्याज, इंश्योरेंस, RTO, प्रोसेसिंग फीस और मेंटेनेंस को भी बजट में शामिल करें. आइए एस-प्रेसो के फाइनेंस प्लान के बारे में जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 26 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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कम बजट में नई कार खरीदने वालों के बीच Maruti S-Presso एक किफायती ऑप्शन है. इसकी छोटी बॉडी शहर में आसानी से चल जाती है और CNG होने से रोजाना की रनिंग कॉस्ट को पेट्रोल कारों के मुकाबले कम रखने में मदद मिल सकती है. अगर आप इसे फाइनेंस पर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कितनी डाउन पेमेंट के बाद हर महीने EMI का क्या हिसाब रहेगा? आइए डिटेल्स जान लेते हैं. 

अगर आप S-Presso खरीदते समय 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी रकम को कार लोन के जरिए चुकाया जा सकता है. यहां यह समझना जरूरी है कि डाउन पेमेंट सिर्फ कार की कीमत से नहीं जुड़ी होती बल्कि ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस भी शामिल होते हैं. इसलिए लोन की रकम आपके शहर और डीलर के फाइनल कोटेशन के हिसाब से बदल सकती है. 

हर महीने क्या रहेगा EMI का हिसाब?

  • मारुति एस-प्रेसो के पेट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 3.90 लाख रुपये के करीब है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लिए आपको हर महीने 9,372 रुपये की EMI देनी होगी. अगर आप यह लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो EMI की राशि 7,844 रुपये होगी. इसके अलावा 6 साल के लिए लोन लेने पर आपको हर महीने 6,834 रुपये देने होंगे

देश की सबसे सस्ती कार क्या 20 हजार डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानें

  • लोन लेते समय सिर्फ EMI देखना पर्याप्त नहीं है. 5 साल के टाइम में हर महीने किस्त के साथ ब्याज भी देना होता है, इसलिए लंबा टाइम चुनने पर EMI कम हो सकती है लेकिन कुल ब्याज बढ़ सकता है. उदाहरण के तौर पर 9% ब्याज पर 7 साल के लोन में EMI 5 साल की तुलना में कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा. इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से ऐसी अवधि चुनना बेहतर है जिसमें EMI संभाल सकें और ब्याज का बोझ भी बहुत ज्यादा न बढ़े. 

क्यों ये गाड़ी खरीदना बेहतर?

  • S-Presso CNG उन खरीदारों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है जिनकी रोजाना कार चलाने की जरूरत ज्यादा है.CNG ईंधन की लागत कम रखने में मदद कर सकता है, जबकि कार का कॉम्पैक्ट आकार शहर के ट्रैफिक और पार्किंग में फायदा देता है.S-Presso में 1.0-लीटर इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प मौजूद है.

देश की सबसे सस्ती कार क्या 20 हजार डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानें

  • CNG मॉडल की बड़ी खासियत इसका कम रनिंग खर्च है.हालांकि कंपनी का दावा किया गया माइलेज और वास्तविक इस्तेमाल का माइलेज अलग हो सकता है.ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, एयर कंडीशनिंग और सड़क की स्थिति के कारण माइलेज बदलता है. इसलिए कार खरीदने से पहले अपनी रोजाना रनिंग के हिसाब से CNG खर्च का अनुमान लगाना बेहतर रहेगा.
  • S-Presso में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, कीलेस एंट्री, ABS और एयरबैग जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं.अलग-अलग वेरिएंट में फीचर्स की सूची अलग हो सकती है, इसलिए CNG वेरिएंट खरीदते समय चुने गए मॉडल की फीचर लिस्ट जरूर जांचनी चाहिए.

इन चीजों के बारे में भी जानना जरूरी

  • कार खरीदने से पहले डाउन पेमेंट के साथ बाकी ऑन-रोड रकम, लोन ब्याज, इंश्योरेंस, RTO, प्रोसेसिंग फीस और मेंटेनेंस को भी बजट में शामिल करें. अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना भी जरूरी है, क्योंकि थोड़ी कम ब्याज दर से लंबी अवधि के लोन में कुल भुगतान पर बड़ा फर्क पड़ सकता है. EMI कैलकुलेटर भी केवल अनुमान देते हैं. भुगतान बैंक की मंजूरी और फाइनल डील पर निर्भर करता है. 
  • आपके लिए जानना जरूरी है कि लोन लेते समय सिर्फ हर महीने की EMI देखना पर्याप्त नहीं है. सबसे पहले यह देखें कि आप कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं और बैंक कितनी ब्याज दर पर लोन दे रहा है. लंबी अवधि में EMI कम हो सकती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि EMI आपकी इनकम और बजट के हिसाब से हो, ताकि हर महीने EMI चुकाने में परेशानी न आए.

यह भी पढ़ें:- अब बिना PUC नहीं चल जाएंगी सरकारी गाड़ियां, कटेगा चालान 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 26 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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