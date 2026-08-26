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हिंदी न्यूज़ऑटोSuzuki ने पेश की 310 KM रेंज वाली छोटी EV, क्या भारत में होगी लॉन्च?

Suzuki ने पेश की 310 KM रेंज वाली छोटी EV, क्या भारत में होगी लॉन्च?

EV की दावा की गई रेंज 300 KM से ज्यादा है. अगर इस्तेमाल में भी यह कार अच्छी रेंज देती है तो रोजाना ऑफिस आने-जाने, बाजार और शहर के छोटे सफर के लिए इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ सकती है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 26 Aug 2026 10:38 AM (IST)
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जापान में छोटी कारों का एक बेहद पॉपुलर सेगमेंट है, जिसे Kei कार कहा जाता है. इन कारों को खास तौर पर शहरों की संकरी सड़कों, कम पार्किंग स्पेस और रोजाना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. अब इसी कैटेगरी में सुजुकी की छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक e Sky को पेश किया गया है.

e Sky कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक है और जल्द ही जापानी बाजार में लॉन्च होने वाली है. छोटी बॉडी के बावजूद कार में मॉडर्न डिजाइन, बेहतर इंटीरियर और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है. सबसे खास बात इसकी दावा की गई 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, जो इसे रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए काफी जरूरी बना सकती है.

गाड़ी का डिजाइन और केबिन

  • डिजाइन की बात करें तो e Sky को छोटा लेकिन बॉक्सी आकार दिया गया है. फ्रंट में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला हिस्सा इसकी लाइटिंग है. यहां एक खास लाइटिंग एलिमेंट के साथ C-शेप पैटर्न देखने को मिलता है, जो कार को मॉडर्न लुक देता है. इलेक्ट्रिक कार होने के चलते फ्रंट में इंजन वाली खुली ग्रिल नहीं दी गई है और इसकी जगह बंद ग्रिल वाला डिजाइन मिलता है. इससे इसका फ्रंट साफ-सुथरा और EV जैसा दिखाई देता है.
  • कार के साइड प्रोफाइल में छोटे आकार के बावजूद व्हील आर्च को उभरा हुआ रखा गया है. पीछे की तरफ फ्लेयर्ड व्हील आर्च इसे थोड़ा मिनी SUV जैसा लुक देते हैं. रियर सेक्शन में अलग डिजाइन के टेललैंप दिए गए हैं, जो कार की पहचान को और मजबूत करते हैं. e Sky की लंबाई करीब 3,395mm है. इस छोटे आकार का सबसे बड़ा फायदा शहर में देखने को मिल सकता है, जहां ट्रैफिक के बीच इसे चलाना और छोटी जगह में पार्क करना ज्यादा आसान होगा.

Suzuki ने पेश की 310 KM रेंज वाली छोटी EV, क्या भारत में होगी लॉन्च?

  • गाड़ी के केबिन में भी e Sky अपने छोटे आकार के हिसाब से काफी प्रीमियम नजर आती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है, जो भारत में मिलने वाली कई छोटी कारों की तुलना में ज्यादा मॉडर्न फील दे सकता है. इसके साथ तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. गियर सेलेक्टर को भी ऊपर की तरफ रखा गया है, जिससे सेंटर एरिया में जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है. सीटों में फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं. हालांकि कार बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन केबिन के अंदर जगह काफी अच्छी नजर आती है. खासकर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त स्पेस दिया गया है.

e Sky का पावरट्रेन और रेंज

  • पावरट्रेन की बात करें तो e Sky में छोटी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो करीब 64 bhp की पावर जनरेट करती है. पावर का यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह की छोटी और हल्की कार के लिए यह पर्याप्त हो सकता है. इसका फोकस तेज स्पीड या हाईवे परफॉर्मेंस की बजाय रोजाना शहर में आरामदायक और आसान ड्राइविंग पर है.

Suzuki ने पेश की 310 KM रेंज वाली छोटी EV, क्या भारत में होगी लॉन्च?

  • कंपनी के मुताबिक इसकी दावा की गई रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है. अगर इस्तेमाल में भी यह कार अच्छी रेंज देती है तो रोजाना ऑफिस आने-जाने, बाजार जाने और शहर के छोटे सफर के लिए इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ सकती है. e Sky के भारत आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसे जापानी बाजार और वहां की Kei कार कैटेगरी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है,.
  • गाड़ी के भारतीय बाजार में सीधे लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है. फिर भी यह कार भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दिखाती है कि छोटे आकार की इलेक्ट्रिक कारों को किस तरह ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है. भारत में भी ऐसे ग्राहकों की बड़ी संख्या है जो कम कीमत, छोटा आकार, आसान ड्राइविंग और अच्छी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं.

मारुति सुजुकी का प्लान

  • भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को धीरे-धीरे बढ़ाने की तैयारी में है. कंपनी ने e Vitara के साथ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एंट्री की है और आगे भी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नए मॉडल जोड़े जाने की उम्मीद है. इसी वजह से एक किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक की उम्मीद भी काफी दिलचस्प हो जाती है. अगर मारुति छोटी और किफायती EV को भारतीय बाजार में उतारती है तो कंपनी के बड़े बिक्री नेटवर्क और छोटे शहरों तक पहुंच का फायदा मिल सकता है.
  • फिलहाल भारत में किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक के ऑप्शन  सीमित हैं. Tata Tiago EV और MG Comet EV जैसे मॉडल इस कीमत वाले इलेक्ट्रिक कार बाजार में मौजूद हैं, लेकिन विकल्प अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हैं.
  • ऐसे में अगर मारुति सुजुकी एक ऐसी इलेक्ट्रिक हैचबैक लाती है जो कम कीमत के साथ अच्छी रेंज, पर्याप्त केबिन स्पेस और रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स दे, तो इसे बड़ी संख्या में ग्राहक मिल सकते हैं. खासकर उन लोगों के लिए यह आकर्षक विकल्प हो सकती है जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं लेकिन बड़ी इलेक्ट्रिक SUV पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते.

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Published at : 26 Aug 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
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