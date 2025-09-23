GST Cut के बाद इतनी सस्ती मिल रही TVS Apache, Honda Hornet 2.0 के भी घटे दाम

नए GST 2.0 नियम लागू होने के बाद टू-व्हीलर सेगमेंट में भी खुशियों की लहर दौड़ गई है. खासकर TVS Apache जैसी पॉपुलर मोटरसाइकिल की कीमतें इतनी घट गई हैं कि मिडिल क्लास ग्राहक भी अब आसानी से इसे खरीद सकते हैं. एक्स-शोरूम बेंगलुरु में Apache RTR 160 2V की शुरुआती कीमत घटकर मात्र 1,01,890 रह गई है. यानी अब इस बाइक को खरीदने पर खरीदारों को करीब 11-12 हजार रुपये तक की सीधी बचत हो रही है.

प्रीमियम मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

दरअसल, सिर्फ एंट्री लेवल मॉडल ही नहीं, बल्कि Apache RTR 310 और RR 310 जैसे टॉप मॉडल्स पर भी कीमतों में जोरदार गिरावट देखी गई है. RR 310 Base W/O QS अब मात्र 2,56,240 में उपलब्ध है, जो पहले से लगभग 21,759 सस्ता है. RTR 310 Base W/O QS की कीमत घटकर 2,21,240 हो गई है, जिससे ग्राहकों को 18,750 तक की बचत हो रही है. इस तरह GST कट ने बाइक प्रेमियों को हर सेगमेंट में बड़ा फायदा पहुंचाया है.

Apache RTR 160 2V के डिजाइन और फीचर्स

TVS Apache RTR 160 2V का लुक ग्राहकों को रेसिंग का फील दिलाता है. इसका बीस्ट-इंस्पायर्ड हेडलैंप, LED लाइट गाइड और पायलट लैंप्स इसे और बेहतर बनाते हैं. बाइक पर रेसिंग ग्राफिक्स और कार्बन फाइबर डिजाइन एलीमेंट्स इसे प्रीमियम स्पोर्ट्स फील देते हैं. डिजिटल कंसोल में व्हाइट बैकलाइट डिस्प्ले है, जो दिन और रात दोनों समय क्लियर जानकारी देता है. इसे ग्लॉसी ब्लैक, पर्ल व्हाइट, टी ग्रे, रेसिंग रेड और मैट ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है.

इंजन और परफॉरमेंस

Apache RTR 160 2V में 159.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो BS6 Phase 2 स्टैंडर्ड के जैसा है. स्पोर्ट मोड में यह इंजन 15.82 bhp पावर @ 8750 rpm और 13.85 Nm टॉर्क @ 7000 rpm देता है. अर्बन और रेन मोड में यह 13.32 PS और 12.7 Nm की ताकत देता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टीप्लेट स्लिपर क्लच है, जिससे गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ होती है. ये बाइक 107 kmph की टॉप स्पीड और 47-61 kmpl का माइलेज देती है, जो इसे परफॉरमेंस और एफिशिएंसी दोनों में मजबूत बनाता है.

फीचर्स और राइडिंग कम्फर्ट

TVS ने Apache RTR 160 2V में ग्राहकों की सुविधा के लिए कई एडवांस फीचर्स दिए हैं. इसमें सिंगल और डुअल चैनल ABS का विकल्प मिलता है. बाइक में तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं – स्पोर्ट, अर्बन और रेन. इसमें SmartXonnect ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है. बाइक का डिजिटल कंसोल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, टैकोमीटर और लो-फ्यूल इंडिकेटर जैसी जानकारियाँ दिखाता है. इसका कर्ब वेट 137 से 140 किलो के बीच है. इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो एक बार फुल टैंक पर करीब 732 किलोमीटर तक की रेंज देता है.

Apache की टक्कर वाली बाइक्स भी हुई सस्ती

बता दें कि Apache RTR 160 की टक्कर Honda Hornet 2.0, Hero Xtreme 160R और Bajaj Pulsar जैसी बाइक्स से है. अगर आप Apache RTR 160 4V जैसे मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो Honda Hornet 2.0 और Hero Xtreme 160R इसके सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

खासकर Honda Hornet 2.0, जिसकी कीमत GST कट के बाद करीब 13,026 तक सस्ती हो गई है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत अब 1.58 लाख है. इसमें 184.4cc OBD2B-अनुरूप इंजन, असिस्ट और स्लिपर क्लच, गोल्डन USD फ्रंट फोर्क्स, फुल LED लाइटिंग और डिजिटल LCD मीटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

