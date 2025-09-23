हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST Cut के बाद इतनी सस्ती मिल रही TVS Apache, Honda Hornet 2.0 के भी घटे दाम

GST Cut के बाद इतनी सस्ती मिल रही TVS Apache, Honda Hornet 2.0 के भी घटे दाम

TVS Apache भारत की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिलों में शामिल है. GST कट के बाद इस बाइक की कीमत में बड़ा बदलाव आया है. आइए जानते हैं, अब इसकी नई कीमत कितनी हो गई है और इसे कितने रुपये में खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Sep 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

नए GST 2.0 नियम लागू होने के बाद टू-व्हीलर सेगमेंट में भी खुशियों की लहर दौड़ गई है. खासकर TVS Apache जैसी पॉपुलर मोटरसाइकिल की कीमतें इतनी घट गई हैं कि मिडिल क्लास ग्राहक भी अब आसानी से इसे खरीद सकते हैं. एक्स-शोरूम बेंगलुरु में Apache RTR 160 2V की शुरुआती कीमत घटकर मात्र 1,01,890 रह गई है. यानी अब इस बाइक को खरीदने पर खरीदारों को करीब 11-12 हजार रुपये तक की सीधी बचत हो रही है.

प्रीमियम मॉडल्स पर भी भारी डिस्काउंट

  • दरअसल, सिर्फ एंट्री लेवल मॉडल ही नहीं, बल्कि Apache RTR 310 और RR 310 जैसे टॉप मॉडल्स पर भी कीमतों में जोरदार गिरावट देखी गई है. RR 310 Base W/O QS अब मात्र 2,56,240 में उपलब्ध है, जो पहले से लगभग 21,759 सस्ता है. RTR 310 Base W/O QS की कीमत घटकर 2,21,240 हो गई है, जिससे ग्राहकों को 18,750 तक की बचत हो रही है. इस तरह GST कट ने बाइक प्रेमियों को हर सेगमेंट में बड़ा फायदा पहुंचाया है.

Apache RTR 160 2V के डिजाइन और फीचर्स

  • TVS Apache RTR 160 2V का लुक ग्राहकों को रेसिंग का फील दिलाता है. इसका बीस्ट-इंस्पायर्ड हेडलैंप, LED लाइट गाइड और पायलट लैंप्स इसे और बेहतर बनाते हैं. बाइक पर रेसिंग ग्राफिक्स और कार्बन फाइबर डिजाइन एलीमेंट्स इसे प्रीमियम स्पोर्ट्स फील देते हैं. डिजिटल कंसोल में व्हाइट बैकलाइट डिस्प्ले है, जो दिन और रात दोनों समय क्लियर जानकारी देता है. इसे ग्लॉसी ब्लैक, पर्ल व्हाइट, टी ग्रे, रेसिंग रेड और मैट ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है.

इंजन और परफॉरमेंस

  • Apache RTR 160 2V में 159.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जो BS6 Phase 2 स्टैंडर्ड के जैसा है. स्पोर्ट मोड में यह इंजन 15.82 bhp पावर @ 8750 rpm और 13.85 Nm टॉर्क @ 7000 rpm देता है. अर्बन और रेन मोड में यह 13.32 PS और 12.7 Nm की ताकत देता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टीप्लेट स्लिपर क्लच है, जिससे गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ होती है. ये बाइक 107 kmph की टॉप स्पीड और 47-61 kmpl का माइलेज देती है, जो इसे परफॉरमेंस और एफिशिएंसी दोनों में मजबूत बनाता है.

फीचर्स और राइडिंग कम्फर्ट

  • TVS ने Apache RTR 160 2V में ग्राहकों की सुविधा के लिए कई एडवांस फीचर्स दिए हैं. इसमें सिंगल और डुअल चैनल ABS का विकल्प मिलता है. बाइक में तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं – स्पोर्ट, अर्बन और रेन. इसमें SmartXonnect ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है. बाइक का डिजिटल कंसोल स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर, टैकोमीटर और लो-फ्यूल इंडिकेटर जैसी जानकारियाँ दिखाता है. इसका कर्ब वेट 137 से 140 किलो के बीच है. इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो एक बार फुल टैंक पर करीब 732 किलोमीटर तक की रेंज देता है.

Apache की टक्कर वाली बाइक्स भी हुई सस्ती

बता दें कि Apache RTR 160 की टक्कर Honda Hornet 2.0, Hero Xtreme 160R और Bajaj Pulsar जैसी बाइक्स से है. अगर आप Apache RTR 160 4V जैसे मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो Honda Hornet 2.0 और Hero Xtreme 160R इसके सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

खासकर Honda Hornet 2.0, जिसकी कीमत GST कट के बाद करीब 13,026 तक सस्ती हो गई है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत अब 1.58 लाख है. इसमें 184.4cc OBD2B-अनुरूप इंजन, असिस्ट और स्लिपर क्लच, गोल्डन USD फ्रंट फोर्क्स, फुल LED लाइटिंग और डिजिटल LCD मीटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें: GST घटते ही कारों की ताबड़तोड़ बिक्री! पहले ही दिन Maruti, Hyundai और Tata ने बेची इतनी गाड़ियां

Published at : 23 Sep 2025 04:20 PM (IST)
Tags :
Bikes Honda Hornet 2.0 TVS Apache GST 2.0 GST Cut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

Navratri पर सरकार का तोहफा सस्ता हुआ Insurance, Electronics और Daily Use Products| Paisa Live
New Tata Altroz Facelift Walkaround | Auto Live
What's different in the Honda Elevate Signature Black edition? | Auto Live
IPO Alert: Ganesh Consumer IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price , subscription Paisa Live
IPO Alert: Atlanta Electricals Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
Embed widget