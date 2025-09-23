हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति ने सेल के मामले में तोड़ा 30 साल का रिकॉर्ड, पहले दिन बेच दीं इतनी यूनिट्स

मारुति ने सेल के मामले में तोड़ा 30 साल का रिकॉर्ड, पहले दिन बेच दीं इतनी यूनिट्स

GST 2.0 लागू होते ही कार कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. पहले ही दिन मारुति ने 25,000, हुंडई ने 11,000 और टाटा ने 10,000 कारों की डिलीवरी की है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Sep 2025 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में 22 सितंबर, 2025 से लागू हुआ नया GST 2.0 कार बाजार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों में उत्साह है. नवरात्रि और फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ कंपनियों को रिकॉर्ड बुकिंग और बिक्री मिल रही है. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया को सिर्फ 22 सितंबर को ही 80,000 से ज्यादा ग्राहकों की इन्क्वायरी मिली और उसने 25,000 से अधिक कारों की डिलीवरी कर डाली. आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 30,000 तक पहुंचने की उम्मीद है.

मारुति के SEO का बयान

  • मारुति के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया कि छोटी कारों की डिमांड सबसे ज्यादा रही और बुकिंग लगभग 50% बढ़ी है. कई वैरिएंट्स की डिमांड इतनी तेज है कि उनका स्टॉक खत्म होने की आशंका है. खास बात ये है कि मारुति ने 18 सितंबर से न सिर्फ GST की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को दिया बल्कि एक्स्ट्रा प्राइस कट भी किया. इसी वजह से कंपनी को 75,000 बुकिंग मिल चुकी हैं, यानी हर दिन औसतन 15,000 बुकिंग. डीलरशिप पर ग्राहकों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि उन्हें देर रात तक खुले रखना पड़ा.

हुंडई मोटर्स की पांच साल की सबसे बड़ी कामयाबी

  • मारुति की तरह ही हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भी पहले ही दिन ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया. कंपनी ने 11,000 डीलर बिलिंग्स दर्ज कीं, जो पिछले 5 सालों में उसका सबसे बड़ा सिंगल-डे परफॉर्मेंस है. हुंडई के COO तरुण गर्ग ने कहा कि GST 2.0 और नवरात्रि की शुरुआत ने मिलकर बाजार में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है. ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है और इस फेस्टिव सीजन में कंपनी को भारी डिमांड की उम्मीद है.

टाटा मोटर्स का हाल

  • टाटा मोटर्स ने भी इस मौके पर पीछे नहीं छोड़ा. कंपनी ने GST 2.0 लागू होने के पहले दिन ही 10,000 कारों की डिलीवरी कर दी. इसके साथ ही 25,000 से ज्यादा ग्राहकों ने इन्क्वायरी की. इससे साफ है कि नए टैक्स सिस्टम ने ग्राहकों को खरीदारी के लिए उत्साहित किया है.

GST 2.0 से छोटी कारों पर सबसे बड़ा फायदा

  • नए GST नियमों के तहत अब छोटी पेट्रोल और हाइब्रिड कारों पर सिर्फ 18% GST लगेगा. यही टैक्स CNG और LPG कारों पर भी लागू होगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या उससे कम इंजन हो और उनकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा न हो. डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों के लिए भी यही नियम लागू किया गया है. यानी 1500cc तक इंजन और 4 मीटर लंबाई वाली डीजल कारों पर भी अब सिर्फ 18% GST लगेगा.

लग्जरी और SUV पर 40% टैक्स

  • बता दें कि सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों पर GST दर बढ़ाकर 40% कर दी है. इनमें SUV, UV, MUV और XUV जैसी गाड़ियां शामिल हैं. जिन वाहनों का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक है, वे भी इसी कैटेगरी में आएंगे. हालांकि ये ग्राहकों के लिए पूरी तरह बुरी खबर नहीं है. पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस यानी कुल 50% टैक्स देना पड़ता था. अब GST को 40% कर दिया गया है और सेस हटा दिया गया है. यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स की राहत मिली है.

Published at : 23 Sep 2025 02:42 PM (IST)
Hyundai Cars Maruti TATA Motors Sales GST 2.0 GST On Small Cars Luxury Car Tax
Embed widget