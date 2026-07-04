हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश में AC का कौन सा Mode सबसे सही? 90% लोग करते हैं गलत इस्तेमाल

बारिश में AC का कौन सा Mode सबसे सही? 90% लोग करते हैं गलत इस्तेमाल

Best Car AC Mode For Rain: बारिश में कार चलाते समय शीशों पर जम जाती है धुंध. जानिए कार एसी के फ्रेश एयर मोड और डिफॉगर को इस्तेमाल करने की सही सेटिंग, जिससे दूर होगी उमस और सफर रहेगा सेफ.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

Best Car AC Mode For Rain: अभी भारत के कई प्रदेशों में बेहद ही भीषण गर्मी पड़ रही है. जिसके चलते लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अब कुछ ही दिनों में सभी प्रदेशों में मानसून दस्तक देने वाला है. जिसके चलते लोगों को तो गर्मी से राहत मिलती है लेकिन कार चालकों के लिए आफत आ सकती है. मानसून के मौसम में हवा की उमस और केबिन का तापमान मिलकर कार के शीशों पर ऐसी धुंध जमा देते हैं कि आगे का रास्ता दिखना ही बंद हो जाता है. 

ऐसे में कार का एसी ऑन करना मजबूरी बन जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसून के दिनों में 90% लोग कार एसी का गलत मोड इस्तेमाल करते हैं. ज्यादा लोग  वही पुराना कूल मोड चलाते रहते हैं. लेकिन आज हम आपको बतायेंगे कि मानसून में एसी का सही मोड क्या है.

इस मोड को तुरंत करें ऑन

बता दें कि, जब भी बारिश में सफर करते हैं और उस दौरान कार के अंदर फॉग या धुंध जमने लगे तो सबसे पहले अपने कार एसी के रीसर्क्युलेशन मोड को बंद करके फ्रेश एयर मोड को ऑन कर दें. जबकि कार के डैशबोर्ड पर एक बटन होता है जिसमें बाहर से कार के अंदर आता हुआ तीर का निशान बना होता है. 

इसे दबाने से कार बाहर की ताजी हवा को अंदर खींचती है. यह बाहर और अंदर के तापमान के अंतर को कम करता है, जिससे शीशों पर जमी हुई भाप और धुंध पलक झपकते ही गायब हो जाती है. इससे आपको रोड पर साफ दिखेगा और ड्राइव में सुरक्षित होगी.

यह भी पढ़ें: Airbag के अंदर आखिर होता क्या है, जानें कैसे बचती है आपकी जान?

फ्रंट और रियर डिफॉगर का करें सही इस्तेमाल

जानकारी के लिए आपको बता दें कि बारिश के दिनों में विंडशील्ड को बिल्कुल साफ रखने के लिए कारों में डिफॉगर दिए जाते हैं. कार के एसी वेंट्स के रुख को सीधे सामने के शीशे की तरफ सेट करें तो जिसे फ्रंट डिफॉगर मोड कहा जाता है. 

इसके अलावा अगर आपकी कार में रियर डिफॉगर का बटन है तो उसे भी ऑन कर दें. यह शीशे को हल्का सा गर्म करता है जिससे पीछे की तरफ जमी पानी की बूंदें और धुंध साफ हो जाती है और पीछे का ट्रैफिक आसानी से दिखता है.

भूलकर भी ना करें यह गलती

बता दें कि, अक्सर लोग बारिश में भी कार के एसी का तापमान 16 या 18 डिग्री पर सेट कर देते हैं. ऐसा करने से कार के अंदर का शीशा जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है. जिसके कारण कार के बाहर की तरफ धुंध जमने लगती है और वाइपर चलाने के बाद भी शीशा साफ नहीं होता. 

मानसून में सबसे बेस्ट सेटिंग यह है कि आप कार के तापमान को 22 से 24 डिग्री के बीच सेट करके रखें. इससे केबिन की उमस भी खत्म होगी और शीशों पर बाहर या अंदर कहीं भी धुंध नहीं जमेगी. अगर आप यह ट्रिक अपना लेते हैं तो मानसून में भी आपको ड्राइव करने में दिक्कत नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: BAT-BMS एप से कैसे बचाएं अपना ई-रिक्शा, किन तरीकों से बंद कर सकते हैं बैटरी का ब्लूटूथ?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Remove Fog From Car Windshield Best Car Ac Mode For Rain Car Defogger Settings Monsoon Fresh Air Mode Car Ac
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बारिश में AC का कौन सा Mode सबसे सही? 90% लोग करते हैं गलत इस्तेमाल
बारिश में AC का कौन सा Mode सबसे सही? 90% लोग करते हैं गलत इस्तेमाल
ऑटो
Bike Starting Tips : बाइक स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर खींचना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बाइक स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर खींचना चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
ऑटो
Traffic Rules: एक दिन में एक ही गलती का कितनी बार कट सकता है चालान, क्या है ट्रैफिक रूल?
एक दिन में एक ही गलती का कितनी बार कट सकता है चालान, क्या है ट्रैफिक रूल?
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा
इंडिया
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी करेंगे लोकार्पण, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
टेक्नोलॉजी
ई- रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान, सरकार ने दिया BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का नोटिस
ई- रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान, सरकार ने दिया BAT-BMS समेत 7 ऐप्स हटाने का नोटिस
क्रिकेट
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
पंजाब
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
इंडिया
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
यूटिलिटी
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget