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हिंदी न्यूज़ऑटोBAT-BMS एप से कैसे बचाएं अपना ई-रिक्शा, किन तरीकों से बंद कर सकते हैं बैटरी का ब्लूटूथ?

BAT-BMS एप से कैसे बचाएं अपना ई-रिक्शा, किन तरीकों से बंद कर सकते हैं बैटरी का ब्लूटूथ?

E-Rickshaw Safety Tips: BAT-BMS ऐप से बीच सड़क बंद हो रहे ई-रिक्शा को कैसे बचाएं? जानें बैटरी में पासवर्ड लगाने और ब्लूटूथ फंक्शन को पूरी तरह बंद करने का आसान और सुरक्षित तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 06:15 PM (IST)
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E-Rickshaw Safety Tips: अभी हाल ही में आपने अपने आस-पास या मोबाइल में देखा होगा कि सड़क पर चल रहे ई-रिक्शा अचानक से बंद पड़ जा रहे हैं. जिससे ई-रिक्शा चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. यह दिक्कत बैटरी खराब या किसी अन्य खराबी से नहीं हो रहा है बल्कि मार्केट में आये नए ऐप से हो रहा है. कई लोगों को देखा गया की इस ऐप से दूर खड़े होकर भी ई-रिक्शा को बंद कर दे रहे हैं.

हालांकि, इस पर सरकार ने भी एक्शन लिया है और ई-रिक्शा बंद करने वाले BAT-BMS ऐप को बंद करने का आदेश दिया है. लेकिन आज हम आपको इस खबर में बतायेंगे की कैसे आप डिजिटल हैकिंग से आप अपने ई-रिक्शा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

सबसे पहले लगाये बैटरी में पासवर्ड

बता दें कि, अगर आप ई-रिक्शा चलाते हैं या आपके आस-पास कोई इसको चलाता है तो इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ई-रिक्शा की बैटरी में पासवर्ड लगाना होगा. यह तरीका आपको इस हैक से बचा सकता है. 

तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अपनी बैटरी ब्रांड का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें और सेटिंग्स में जाकर ब्लूटूथ कनेक्शन पर एक मजबूत पासवर्ड लगा दें. जैसे ही आप पासवर्ड सेट कर देंगे कोई भी बाहरी ऐप आपकी परमिशन के बिना बैटरी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा. जिससे आपका ई-रिक्शा कोई बंद नहीं कर पायेगा.

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ब्लूटूथ कैसे बंद करें?

अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके ई-रिक्शा को हैक या बंद न कर पाए तो आप बैटरी के ब्लूटूथ को पूरी तरह बंद कर दीजिए. इसके लिए आपको अपने बैटरी डीलर या किसी एक्सपर्ट मैकेनिक के पास जाना होगा. 

वे कंप्यूटर या कोडिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बैटरी के भीतर लगे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की सेटिंग्स में जाकर ब्लूटूथ ब्रॉडकास्ट को हमेशा के लिए ऑफ कर देगा. एक बार ब्लूटूथ सिग्नल बंद होने के बाद यह ऐप किसी भी फोन में शो नहीं होगा और आपका ई-रिक्शा पूरी तरह से सेफ हो जाएगा.

सरकार का बड़ा एक्शन 

बता दें कि, अभी भारत में यह बेहद ही गंभीर मामला बन गया है. जिसके चलते सरकार को तुरंत इसपर एक्शन लेना पड़ा है. मामले को गंभीर देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कड़ा कदम और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से BAT-BMS ऐप को तुरंत हटाने के निर्देश दिया हो. 

अगर आपके साथ भी बीच सड़क पर ऐसा हादसा होता है और ई-रिक्शा अचानक बंद हो जाए तो घबराएं नहीं. अपनी गाड़ी को सड़क किनारे लगाएं और कुछ मिनट के लिए चाबी बंद करके बैटरी के मुख्य स्विच या एमसीबी को ट्रिप करके दोबारा ऑन करें. इससे कई बार सिस्टम रीसेट हो जाता है और तुरंत आपका ई-रिक्शा स्टार्ट हो जायेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Bat Bms App E Rickshaw Block Battery Bluetooth E Rickshaw Safety Tips Bms Password Protection
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