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हिंदी न्यूज़ऑटोअब हवा को चीरकर दौड़ेंगी Renault की कारें, IIT Kanpur के साथ हुआ बड़ा करार

अब हवा को चीरकर दौड़ेंगी Renault की कारें, IIT Kanpur के साथ हुआ बड़ा करार

Renault IIT Kanpur Partnership: रेनो इंडिया और आईआईटी कानपुर के बीच हुआ बड़ा समझौता हुआ है. जानिए कैसे विंड टनल टेस्टिंग से हवा को चीरकर दौड़ेंगी रेनो की कारें और बढ़ेगा उनका माइलेज.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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Renault IIT Kanpur Partnership: भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर दिन कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ भारत लगातार ग्लोबल मार्केट में झंडे गाड़ रही हैं. इस बीच फ्रांस की कंपनी रेनॉल्ट इंडिया ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ एक बेहद खास और रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है. 

इस नए करार के तहत रेनो अब अपनी आने वाली गाड़ियों को और भी ज्यादा हाई-टेक और एडवांस बनाने के लिए आईआईटी कानपुर की वर्ल्ड-क्लास रिसर्च फैसिलिटी का इस्तेमाल करेगी. तो चलिए जानतें हैं कि, इस बड़े करार की वजह क्या है और इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा.

नेशनल विंड टनल फैसिलिटी का मिलेगा साथ

बता दें कि, इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी यूएसपी आईआईटी कानपुर की नेशनल विंड टनल फैसिलिटी है. यह भारत की पहली और सबसे आधुनिक विंड टनल है. जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अंतरिक्ष और विमानन से जुड़े बड़े रिसर्च के लिए किया जाता है. 

इस टनल के अंदर 80 किलोमीटर से लेकर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हवाएं चलाई जा सकती हैं. जिसे अब बढ़ाकर 400 किमी प्रति घंटे से ऊपर ले जाने की तैयारी है. रेनो के इंजीनियर्स इस टनल में अपनी पैसेंजर गाड़ियों को रखकर यह टेस्ट करेंगे कि तेज रफ्तार में गाड़ी पर हवा का क्या असर पड़ता है.

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बढ़ेगा माइलेज और कम होगा केबिन का शोर

जानकारी दें दे कि, जब कोई कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ती है तो सामने की हवा उसे पीछे की तरफ धकेलती है. जिसे तकनीकी भाषा में एयरोडायनामिक ड्रैग कहते हैं. इसके कारण इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. 

आईआईटी कानपुर की इस फैसिलिटी की मदद से रेनो अपनी कारों के एक्सटीरियर डिजाइन को इस तरह से मोडिफाई करेगी कि हवा कार को रोकने के बजाय उसे चीरती हुई आसानी से निकल जाए. इससे गाड़ियों का माइलेज काफी बढ़ जाएगा. इसके अलावा तेज स्पीड में केबिन के अंदर आने वाली हवा की आवाज भी लगभग खत्म हो जाएगी.

नई कारों में दिखेगा इस पार्टनरशिप का फायदा 

रेनॉल्ट इंडिया के चीफ ऑफ इंजीनियरिंग डॉ. विक्रमन वी का कहना है कि यह पार्टनरशिप भारत में रेनो की रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमता को एक वैश्विक पहचान देगी. कंपनी अपनी आने वाली नई जनरेशन की कारों जैसे कि नई डस्टर के विकास में इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रही है. 

इस एयरोडायनामिक और एनवीएच टेस्टिंग की बदौलत नई डस्टर जैसी गाड़ियों में ग्राहकों को हाई-स्पीड पर भी बेहतरीन स्टेबिलिटी, कमाल का हैंडलिंग बैलेंस और केबिन के अंदर एकदम शांत और प्रीमियम माहौल का अनुभव मिलेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Renault Iit Kanpur Partnership National Wind Tunnel Facility Car Aerodynamic Testing Upcoming Renault Duster
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