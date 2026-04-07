ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद नहीं नजर आ रहा कोई रास्ता? निकलने के लिए ये टिप्स आएंगे बेहद काम

आज के समय में बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से सभी लोग परेशान रहते हैं. ऑफिस जाना हो या कहीं घूमने निकले हो, जाम में फंसना लगभग आपके लिए तय सा हो गया है. इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि हमारा तनाव भी बढ़ने लगता है. लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी और सही तरीकों का इस्तेमाल करें, तो इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यहां हम आपको कुछ असरदार टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं या उसे आसान बना सकते हैं.

पहले ही GPS से जाम की डिटेल्स जानें

अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं तो ऐसे में पहले ही रास्ते में होने वाले ट्रैफिक की जानकारी हासिल कर लें. आजकल GPS और मैप ऐप्स की मदद से पहले ही पता चल जाता है कि किस रास्ते पर आपको जाम मिलने वाला है या किस रूट पर भीड़ मिलेगी? ऐसे में आप ऑप्शनल रास्ता चुनकर इस जाम से बच सकते हैं, जिससे आपका काफी समय बच सकता है.

क्लच और ब्रेक का सही इस्तेमाल करें

दूसरी बात आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ट्रैफिक जाम के दौरान क्लच और ब्रेक का सही इस्तेमाल करना है. ट्रैफिक में बार-बार गाड़ी रोकनी और चलानी पड़ती है, जिससे क्लच और ब्रेक का ज्यादा यूज होता है. अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है. इसलिए क्लच को आधा दबाकर न रखें, बल्कि पूरी तरह दबाएं और छोड़ें, ताकि गाड़ी लंबे समय तक ठीक रहे.

क्रालिंग यानी धीरे-धीरे गाड़ी चलाएं

इसके अलावा तीसरा तरीका क्रॉलिंग करना यानी धीरे-धीरे गाड़ी चलाना है. जाम में जल्दी निकलने की बजाय धैर्य रखें और गाड़ी को पहले गियर में धीरे-धीरे चलाएं. इससे बार-बार ब्रेक और एक्सीलेरेशन की जरूरत कम पड़ती है. इससे आपके लिए ड्राइविंग करना आसान हो जाएगा.

इन फीचर्स को सही से करें इस्तेमाल

आपके लिए चौथी जरूरी चीज यह है कि गाड़ी के फीचर्स को सही से इस्तेमाल किया जाए. उदाहरण के तौर पर इंडिकेटर, हॉर्न, रियर व्यू मिरर और हैजर्ड लाइट्स आपकी सेफ्टी में बड़ा रोल निभाते हैं. इनका सही यूज न सिर्फ आपको सेफ रखता है, बल्कि दूसरों को भी आपकी स्थिति समझने में मदद करता है.

सतर्क रहना जरूरी

इसके अलावा आखिरी चीज आपके लिए यह जाननी जरूरी है कि सतर्क रहें और आसपास भी ध्यान रखें. ट्रैफिक में हमेशा अपने आसपास चल रही गाड़ियों, पैदल लोगों और सिग्नल्स पर भी नजर रखें. ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें और पूरा ध्यान सड़क पर रखें, ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके.

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