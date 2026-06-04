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हिंदी न्यूज़ऑटोचप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो क्या पुलिस काट देगी आपका चालान? जानिए ट्रैफिक रूल्स

चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो क्या पुलिस काट देगी आपका चालान? जानिए ट्रैफिक रूल्स

Traffic Challan: अगर किसी स्थिति में पुलिस को लगता है कि ड्राइविंग लापरवाही से हो रही है या गाड़ी पर ठीक से नियंत्रण नहीं है तो इस हालत में पुलिस कार्रवाई कर सकती है. आइए नियम के बारे में जानते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 04 Jun 2026 02:32 PM (IST)
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भारत में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाना गलत है या इसके लिए चालान कट सकता है? हालांकि Motor Vehicles Act, 1988 में साफ तौर पर ऐसा कोई साफ नियम नहीं है जो यह कहता हो कि गाड़ी चलाते समय जूते पहनना जरूरी है या चप्पल पहनना मना है.

इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स चप्पल पहनकर कार या बाइक चलाता है, तो वह अपने आप में कानून तोड़ना नहीं माना जाता और सिर्फ इस वजह से पुलिस चालान नहीं काट सकती. लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसे ड्राइविंग सेफ है या नहीं?

चप्पल पहनने से आ सकती है दिक्कत

चप्पल अक्सर ढीली होती है और पैर में अच्छे से फिट नहीं रहती, इसलिए ड्राइविंग के समय पैर ब्रेक या एक्सीलेटर से फिसल सकता है. अगर ऐसा होता है तो अचानक ब्रेक लगाने में दिक्कत आ सकती है या एक्सीलेटर पर सही कंट्रोल नहीं मिल पाता. इससे गाड़ी पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ सकता है.

पुलिस इस हालत में कर सकती है कार्रवाई

अगर किसी स्थिति में पुलिस को लगता है कि ड्राइविंग लापरवाही से हो रही है या गाड़ी पर ठीक से नियंत्रण नहीं है तो इस हालत में पुलिस कार्रवाई कर सकती है. ऐसे मामलों में चालान चप्पल पहनने की वजह से नहीं, बल्कि खतरनाक या लापरवाही से ड्राइविंग के आधार पर काटा जाता है. यानी अगर चप्पल पहनने की वजह से ड्राइविंग प्रभावित हो रही है, तभी समस्या बन सकती है.

सेफ्टी के हिसाब से चप्पल पहनना सही नहीं 

कानून की नजर से देखें तो चप्पल पहनकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से यह अच्छा तरीका नहीं माना जाता. एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि ड्राइविंग के समय ऐसे जूते पहनने चाहिए जो पैरों को अच्छी पकड़ दें, ताकि ब्रेक और एक्सीलेटर पर पूरा कंट्रोल बना रहे और अचानक किसी भी स्थिति में गाड़ी सही तरीके से संभाली जा सके.

ऐसे में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि कानून के साथ ही हमारी सेफ्टी भी जरूरी है, लेकिन सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सही फुटवियर पहनना हमेशा बेहतर और समझदारी भरा ऑप्शन साबित हो सकता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 04 Jun 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Traffic Rules Auto News Traffic Challan Driving During Slippers
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