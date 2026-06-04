महंगा हुआ कार चलाना, फिर भी लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं SUV, यह है इसके पीछे की बड़ी वजह

SUV Cars: भारत में कार खरीदने का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगा बीमा और बढ़ती मेंटेनेंस लागत के बावजूद SUV की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. कुछ साल पहले तक SUV को केवल प्रीमियम ग्राहकों की पसंद माना जाता था, लेकिन अब यह हर बजट में उपलब्ध है. छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक ग्राहक SUV की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि लोग अब केवल माइलेज को ही प्राथमिकता नहीं दे रहे, बल्कि आराम, सुरक्षा और उपयोगिता को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं. यही कारण है कि ऑटो कंपनियां लगातार नए SUV मॉडल बाजार में उतार रही हैं. बिक्री के आंकड़े भी बताते हैं कि भारतीय ग्राहकों के बीच SUV अब सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक पसंदीदा लाइफस्टाइल विकल्प बन चुकी है.

रोड प्रेजेंस और स्पेस बना सबसे बड़ा आकर्षण

SUV की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे इसकी मजबूत रोड प्रेजेंस सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है. ऊंची ड्राइविंग पोजिशन के कारण चालक को बेहतर विजिबिलिटी मिलती है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव अधिक आत्मविश्वास भरा लगता है. इसके अलावा SUV में मिलने वाला अतिरिक्त स्पेस परिवारों को काफी पसंद आता है. लंबी यात्राओं के दौरान ज्यादा लेगरूम और बड़ा बूट स्पेस इसे और उपयोगी बनाता है.

भारतीय सड़कों की स्थिति को देखते हुए ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस भी एक महत्वपूर्ण फायदा माना जाता है. खराब रास्तों, स्पीड ब्रेकर और ग्रामीण इलाकों में SUV आसानी से चल सकती है. यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले कई ग्राहक भी अब SUV को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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सुरक्षा और बहुउपयोगी क्षमता ने बढ़ाया क्रेज

आज के ग्राहक वाहन खरीदते समय सुरक्षा को पहले से ज्यादा महत्व दे रहे हैं. SUV को अक्सर मजबूत बॉडी और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के साथ जोड़ा जाता है. कई नए मॉडल एडवांस सेफ्टी तकनीकों, मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ड्राइवर असिस्ट फीचर्स के साथ आ रहे हैं. इसके अलावा SUV की बहुउपयोगी क्षमता भी इसकी मांग बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है.

यह वाहन शहर की रोजाना यात्रा से लेकर लंबी फैमिली ट्रिप तक हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम माना जाता है. युवा खरीदार इसे स्टाइल और एडवेंचर से जोड़कर देखते हैं, जबकि परिवार इसे आराम और सुविधा के लिए पसंद करते हैं. यही कारण है कि बढ़ती लागत के बावजूद SUV सेगमेंट भारतीय ऑटो बाजार में लगातार मजबूत होता जा रहा है और आने वाले वर्षों में इसकी मांग और बढ़ने की उम्मीद है.

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