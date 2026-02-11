हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोदमदार फीचर्स के साथ आई Urban Cruiser Ebella, इन कमियों ने किया निराश, पढ़ें रिव्यू

दमदार फीचर्स के साथ आई Urban Cruiser Ebella, इन कमियों ने किया निराश, पढ़ें रिव्यू

Toyota Urban Cruiser Ebella: टोयोटा की यह इलेक्ट्रिक कार डिजाइन, परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में कैसी है? आइए इस रिव्यू में इसकी रेंज, फीचर्स, परफॉर्मेंस, इंटीरियर और कमियों पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

Toyota Urban Cruiser Ebella कंपनी की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार है और ब्रांड के लिए बेहद अहम मॉडल मानी जा रही है. इसका डिजाइन काफी आकर्षक है. पतले हेडलैंप, स्टाइलिश DRLs और वर्टिकल एयर इनटेक इसे दमदार लुक देते हैं. 185mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भारतीय सड़कों के लिए अच्छा माना जा सकता है. 18-इंच के एयरो व्हील, स्लोपिंग रूफलाइन और कनेक्टेड टेल लाइट इसे मॉडर्न और प्रीमियम बनाते हैं. खास बात यह है कि यह किसी दूसरी टोयोटा कार जैसी नहीं दिखती और पूरी तरह अलग प्लेटफॉर्म पर बनी है. आइए इस रिव्यू में, हम बात करेंगे कि हमें क्या पसंद आया और अर्बन क्रूजर Ebella में क्या बेहतर हो सकता था.

प्रीमियम इंटीरियर और फीचर्स से भरपूर

Ebella का केबिन टोयोटा की अब तक की सबसे बेहतर इंटीरियर क्वालिटी वाली कारों में से एक कहा जा सकता है. फ्लोटिंग सेंटर कंसोल और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इसे खास बनाते हैं. इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ADAS, सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट, JBL ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. हालांकि कुछ फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट का कंट्रोल टचस्क्रीन से करना पड़ता है, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है.

बैटरी, रेंज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

यह EV दो बैटरी ऑप्शन 49kWh और 61kWh LFP पैक के साथ आती है. टॉप मॉडल 174bhp और 189Nm टॉर्क देता है, जो इसे तेज और मजेदार ड्राइविंग अनुभव देता है. स्पोर्ट मोड में यह टोयोटा की सबसे तेज कारों में से एक महसूस होती है. 61kWh बैटरी की रेंज लगभग 400 किलोमीटर से ज्यादा है, जो ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करती है. शहर में इसे चलाना आसान है और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस बड़े स्पीड ब्रेकर पर भी काम आता है.

कहां रह गई कमी?

Ebella में कुछ कमियां भी हैं. इसका बूट स्पेस कॉम्पिटिटर के मुकाबले छोटा है और इसमें फ्रंक नहीं मिलता. पिछली सीट पर हेडरूम और चौड़ाई थोड़ी कम लगती है. इसके अलावा पावर्ड टेलगेट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और V2L जैसे फीचर्स की कमी खल सकती है.

Published at : 11 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Toyota Urban Cruiser Ebella Review Toyota Ebella EV Urban Cruiser Ebella Range Toyota Electric SUV India
