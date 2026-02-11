हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS Raider vs Bajaj Pulsar NS125: कौन-सी बाइक है ज्यादा पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी? जानें अंतर

TVS Raider vs Bajaj Pulsar NS125: कौन-सी बाइक है ज्यादा पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी? जानें अंतर

TVS Raider और Bajaj Pulsar NS125 दोनों ही 125cc सेगमेंट की पॉपुलर बाइक्स हैं. आइए दोनों बाइक्स की कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस और राइडिंग के बारे में जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Feb 2026 10:54 AM (IST)
125cc सेगमेंट भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टू-व्हीलर सेगमेंट में से एक है. इस कैटेगरी में बाइक खरीदने वाले ग्राहक माइलेज के साथ-साथ अच्छा परफॉर्मेंस, स्टाइल और नए फीचर्स भी चाहते हैं. TVS Raider 125 और Bajaj Pulsar NS125 इसी सेगमेंट की दो पॉपुलर मोटरसाइकिल हैं, लेकिन दोनों की सोच और कैरेक्टर बिल्कुल अलग है. एक तरफ Raider मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हल्के वजन पर फोकस करती है, वहीं Pulsar NS125 स्पोर्टी राइड और पुराने Pulsar DNA को आगे बढ़ाती है.

कौन है ज्यादा किफायती ?

अगर बजट की बात करें, तो TVS Raider साफ तौर पर ज्यादा किफायती साबित होती है. Raider की शुरुआती कीमत Pulsar NS125 से करीब 10 हजार रुपये कम है. इतना ही नहीं, Raider का ABS वेरिएंट भी Pulsar NS125 के बेस वेरिएंट से सस्ता पड़ता है. आज के समय में ABS एक जरूरी सेफ्टी फीचर बन चुका है, ऐसे में कम कीमत में ABS मिलना Raider को बड़ा फायदा दिलाता है.

साइज और वजन का फर्क

Bajaj Pulsar NS125 दिखने में थोड़ी बड़ी और मस्कुलर बाइक लगती है. इसका व्हीलबेस लंबा और सीट हाइट ज्यादा है, जिससे हाईवे पर यह ज्यादा स्थिर फील होती है. वहीं TVS Raider वजन में काफी हल्की है. शहर के ट्रैफिक में Raider को चलाना, मोड़ना और यू-टर्न लेना ज्यादा आसान लगता है. रोजाना सिटी यूज के लिए हल्का वजन Raider को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है. TVS Raider का डिजाइन पूरी तरह यूथ-फोकस्ड और फ्यूचरिस्टिक है. इसके शार्प कट्स, LED हेडलैंप और अग्रेसिव लुक इसे भीड़ में अलग पहचान देते हैं. दूसरी तरफ Pulsar NS125 अपने पुराने Pulsar स्टाइल को बरकरार रखती है. मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्पोर्टी बॉडी इसे क्लासिक और दमदार लुक देते हैं, जो आज भी कई लोगों को पसंद आता है.

फीचर्स और सेफ्टी में Raider आगे?

फीचर्स के मामले में TVS Raider सेगमेंट में बेंचमार्क सेट करती है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, कॉल और मैसेज अलर्ट, बूस्ट मोड और टॉप वेरिएंट में TFT डिस्प्ले मिलता है. वहीं Pulsar NS125 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सिंगल-चैनल ABS दिया गया है. Pulsar जानबूझकर सिंपल रखी गई है, ताकि इसकी ओल्ड-स्कूल स्पोर्टी फील बनी रहे.

इंजन और राइडिंग एक्सपीरियंस

TVS Raider का इंजन शहर में चलाने के लिए ज्यादा स्मूद और रिफाइंड है. कम स्पीड पर भी अच्छा टॉर्क मिलता है, जिससे बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. Pulsar NS125 का इंजन हाई RPM पर ज्यादा मजेदार लगता है. अगर आपको स्पोर्टी राइड और रेव करना पसंद है, तो Pulsar ज्यादा एंगेजिंग लगेगी. रोजाना सिटी राइड के लिए Raider और स्पोर्टी फील के लिए Pulsar बेहतर विकल्प है.

यह भी पढ़ें:- अब Renault मार्केट में उतारने जा रही Mini Duster, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी अलग? 

Published at : 11 Feb 2026 10:54 AM (IST)
