पेट्रोल संकट के बीच ढूंढ रहे इलेक्ट्रिक बाइक, रॉयल इनफील्ड की इस बाइक समेत ये हैं बेस्ट ऑप्शन

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और ईंधन संकट के बीच अब बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं. खासतौर पर बाइक से रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एक अच्छे ऑप्शन के रूप में सामने आ रही है. इसी बीच अब मशहूर बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी कर रही है. कंपनी अपनी पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक बाइक Royal Enfield Flying Flea C6 को लॉन्च करने की योजना बना रही है. जिसे भारत में साल 2026 के बीच तक पेश किया जा सकता है.



इलेक्ट्रिक दौर में वापसी करेगा ऐतिहासिक नाम



Flying Flea का नाम वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की एक ऐतिहासिक मोटरसाइकिल से जुड़ा है. उस समय रॉयल एनफील्ड ने एक हल्की और फुर्तीली बाइक तैयार की थी. जिस पर पैराट्रूपर्स के साथ हवा से गिराया जा सकता था. अपनी तेज और हल्की बनावट की वजह से इसे Flying Flea नाम मिला था. अब कंपनी इसी ऐतिहासिक नाम को नए इलेक्ट्रिक दौर में फिर से पेश करने जा रही है.



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टेस्टिंग के दौरान दिखी लगभग तैयार बाइक



हाल ही में चेन्नई के आसपास इय इलेक्ट्रिक बाइक के टेस्ट मॉडल देखे गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार यह टेस्ट बाइक लगभग प्रोडक्शन मॉडल के करीब दिखाई दे रही है. पहले के प्रोटोटाइप मॉडल की तुलना में इन बाइक्स पर ज्यादा कवर नहीं था, जिससे माना जा रहा था कि इसका डिजाइन लगभग फाइनल हो चुका है और कंपनी लॉन्च की तैयारी के अंतिम चरण में है. इस बाइक को पहली बार पब्लिक के सामने EICMA 2024 में पेश किया गया था, जो इटली के मिलान में आयोजित एक बड़ा मोटरसाइकिल शो है. इसके अलावा इसकी शुरुआती प्रोटोटाइप को लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में भी टेस्ट किया गया था. ताकि अलग-अलग परिस्थितियों में इसकी परफॉर्मेंस को परखा जा सके.

ये इलेक्ट्रिक बाइक भी खरीद सकते हैं आप



रिवॉल्ट की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल



अगर आप भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो Revolt RV400 इलेक्ट्रिक बाइक आप खरीद सकते हैं. इस मोटरसाइकिल की सिंगल चार्ज रेंज 160 किलोमीटर तक और टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटे की है. वहीं इस मॉडल की शोरूम प्राइज 1.24 लाख रुपये से लेकर 1.40 लाख रुपये बताई जाती है.



ओला इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल



आप इलेक्ट्रिक बाइक में ओला की Roadster मॉडल की बाइक भी खरीद सकते हैं. इस बाइक की शोरूम कीमत 1.05 लाख रुपये से शुरू होकर 1.40 लाख रुपये तक जाती है. वहीं ओला बाइक्स की सिंगल चार्ज रेंज 248 किलोमीटर से लेकर 579 किलोमीटर तक बताई जाती है.



अल्ट्रावायलेट F77



इलेक्ट्रिक बाइक में आप Ultraviolette F77 बाइक भी खरीद सकते हैं. इस बाइक को देश में सबसे स्टाइलिश और पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक माना जाता है. वहीं इस बाइक की शोरूम प्राइज 2.99 लाख रुपये से लेकर 3.99 लाख रुपये तक है.

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