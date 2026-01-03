Toyota Innova ने भारत में MPV सेगमेंट को एक नई पहचान दी थी. पिछले 20 सालों से Innova और Innova Crysta इस सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा गाड़ियों में गिनी जाती रही हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि Toyota मार्च 2027 तक Innova Crysta को भारतीय बाजार से बंद कर सकती है. ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला कंपनी की नई रणनीति और आने वाले नियमों की वजह से लिया जा सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

क्यों बंद होगी Innova Crysta?

Innova Crysta आज भी उन लोगों की पहली पसंद है जो एक मजबूत, आरामदायक और बेहतर प्रीमियम MPV चाहते हैं. टैक्सी से लेकर फैमिली यूज तक, इसकी पकड़ काफी मजबूत रही है. इसके बावजूद इसे बंद करने की सबसे बड़ी वजह आने वाले सख्त CAFE 3 नियम हैं. ये नियम कार कंपनियों को अपनी पूरी गाड़ियों की औसत फ्यूल खपत और कार्बन Emissions कम रखने के लिए मजबूर करते हैं.

हाइब्रिड पर Toyota का पूरा फोकस

Toyota पहले ही साफ कर चुकी है कि वह भविष्य में पेट्रोल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देगी. Innova Hycross इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. CAFE नियमों के तहत एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी को दो गाड़ियों के बराबर माना जाता है, जिससे कंपनी को अपने टारगेट पूरे करने में आसानी होती है. यही वजह है कि हाइब्रिड मॉडल्स Toyota के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं. इसके उलट, Innova Crysta जैसी डीजल MPV कंपनी की औसत फ्यूल खपत बढ़ाती है, जिससे नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि Toyota Crysta को धीरे-धीरे बंद करने की तैयारी कर रही है.

Innova Hycross क्यों नहीं भर पाई Crysta की कमी?

जब Innova Hycross लॉन्च हुई थी, तब Toyota ने कुछ समय के लिए Crysta को बंद कर दिया था, लेकिन सेमीकंडक्टर की कमी और Hycross की लंबी वेटिंग के कारण Crysta को वापस लाया गया. हालांकि, इस बार Crysta सिर्फ डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही आई. ऑटोमैटिक ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिया गया ताकि Hycross की बिक्री पर असर न पड़े. फिलहाल Toyota के पास Innova Crysta का कोई सीधा रिप्लेसमेंट नहीं है. आने वाले समय में देखना होगा कि Mahindra, Tata या Hyundai इस खाली जगह को भरने के लिए कोई नई MPV लाती हैं या नहीं. Toyota ने भी भविष्य के प्रोडक्ट्स को लेकर कोई साफ बयान देने से बचते हुए अपनी मल्टी-पाथवे रणनीति की बात कही है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में Ola-Uber को टक्कर देने आ गई Bharat Taxi! जानें कितना किफायती होगा किराया?