देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 1 जनवरी 2026 से नई सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी शुरू होने जा रही है. यह सर्विस नई कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म की ओर से शुरू की गई है. भारत टैक्सी का मकसद लोगों को सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा सुविधा देना है. इस सर्विस में सबसे बड़ा फर्क किराए को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें किराया सरल और पारदर्शी रखने पर जोर दिया गया है.

भारत टैक्सी को दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवर ओन्ड नेटवर्क के तौर पर पेश किया जा रहा है. राजधानी में इस प्लेटफॉर्म पर 56 हजार से ज्यादा ड्राइवर रजिस्टर किए जा चुके हैं. हालांकि ये सहकारी कैब सर्विस पूरे देश में लागू नहीं की गई है.

कैसे डाउनलोड करना होगा Bharat Taxi ऐप?

इस सर्विस में बुकिंग Bharat Taxi मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा सकती है. राइडर और ड्राइवर दोनों इस ऐप को प्ले स्टोर और एप्प्ल ऐप स्टोर से आसान स्टेप्स में डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप एक राइडर हैं तो कैब सर्विस के लिए आपको राइडर ऐप तो वहीं ड्राइवर्स को Driver App डाउनलोड करना होगा.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत टैक्सी वही ऐप डाउनलोड करें जो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा जारी किया गया हो. यूजर Non-AC कैब, AC कैब, बाइक टैक्सी, एस्ट्रा लार्ज (XL) कैब, भारत ट्रांजिट और इनमें से किसी भी सर्विस को चुन सकते हैं.

ड्राइवर्स को कितना होगा फायदा?

ओला-उबर में ड्राइवरों को कमीशन देना पड़ता है. वहीं, भारत टैक्सी सर्विस में अगर कमीशन कम या शून्य रखा जाता है, तो ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं. इससे ड्राइवरों की संख्या बढ़ेगी और सेवा तेज होगी.

टैक्सी कोऑपरेटिव के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर्स को ग्राहकों की ओर से किया गया पूरा भुगतान मिलेगा. इसमें ड्राइवरों को 80 फीसदी से भी ज्यादा किराया मिलेगा. इससे ड्राइवरों को अच्छा मुनाफा मिलेगा.

यह भी पढ़ें:-

GST कट के बाद ऑटो सेक्टर में बूम, Mahindra समेत इन कंपनियों की बढ़ी सेल, Maruti Suzuki बनी नंबर-1