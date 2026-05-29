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हिंदी न्यूज़ऑटो₹23.6 लाख में आई Toyota की पहली EV, फीचर्स दमदार, लेकिन कीमत ने बढ़ाई टेंशन

₹23.6 लाख में आई Toyota की पहली EV, फीचर्स दमदार, लेकिन कीमत ने बढ़ाई टेंशन

Toyota Launched First EV In India: टोयोटा ने भारत में अपनी पहली EV Urban Cruiser Ebella लॉन्च कर दी है. कार में दमदार फीचर्स हैं लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा रखी गई है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 29 May 2026 01:49 PM (IST)
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Toyota Launched First EV In India: टोयोटा ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser Ebella लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इसकी कीमत 23.6 लाख रुपये रखी है, जिसने लॉन्च के साथ ही चर्चा तेज कर दी है. खास बात यह है कि फिलहाल यह EV सिर्फ एक ही फुली लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध होगी. Toyota ने इसमें 61kWh बैटरी पैक दिया है और कंपनी का दावा है कि यह फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी. 

हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर हो रही है क्योंकि यही प्लेटफॉर्म शेयर करने वाली Maruti eVitara इससे काफी सस्ती है. ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या टोयोटा का ब्रांड वैल्यू और फीचर्स इस ज्यादा कीमत को सही साबित कर पाएंगे या नहीं.

फीचर्स में दमदार, लेकिन कीमत ने बढ़ाई चिंता

Urban Cruiser Ebella में कंपनी ने कई प्रीमियम फीचर्स दिए हैं. इसमें ADAS, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ और 8 साल की बैटरी वारंटी जैसे फीचर्स शामिल हैं. कार सिर्फ E3 ग्रेड में आएगी और इसमें 61kWh बैटरी पैक दिया गया है. Toyota का कहना है कि देशभर में 500 से ज्यादा BEV सर्विस टच प्वाइंट तैयार किए गए हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर आफ्टर सेल्स सपोर्ट मिल सके. 

डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रंट लुक काफी अलग और मॉडर्न रखा गया है, हालांकि केबिन का लेआउट eVitara से काफी मिलता-जुलता नजर आता है. पांच सिंगल और चार ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिससे यह SUV प्रीमियम फील दे रही है.

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eVitara से इतनी महंगी क्यों है Ebella

Toyota Urban Cruiser Ebella की सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत बन सकती है. जहां Maruti eVitara की शुरुआती कीमत 15.9 लाख रुपये बताई जा रही है, वहीं इसका टॉप मॉडल करीब 20 लाख रुपये तक जाता है. दूसरी तरफ Ebella सीधे 23.6 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई है. इतना ही नहीं, eVitara में BAAS यानी Battery as a Service का ऑप्शन भी मिलेगा, जबकि Ebella में यह सुविधा फिलहाल नहीं दी गई है. 

ऐसे में कीमत का फर्क और ज्यादा महसूस होता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर Toyota भविष्य में इसके और वेरिएंट लाती है तो यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है. फिलहाल कंपनी ने इसे प्रीमियम और फुली लोडेड EV के तौर पर पेश किया है, लेकिन भारतीय बाजार में कीमत हमेशा बड़ा फैक्टर रहती है.

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Published at : 29 May 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Electric SUV India Toyota Urban Cruiser Ebella Toyota EV India Toyota Electric Car EV Launch India
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