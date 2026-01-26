हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोटोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार है Urban Cruiser Ebella, 543 KM रेंज के साथ देगी दमदार परफॉर्मेंस

टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार है Urban Cruiser Ebella, 543 KM रेंज के साथ देगी दमदार परफॉर्मेंस

Toyota ने हाल ही में भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser Ebella पेश की है, आइए इसकी रेंज, वेरिएंट, फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Jan 2026 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser Ebella से पर्दा उठा दिया है. यह इलेक्ट्रिक कार मारुति सुजुकी ई-विटारा पर बेस्ड है, लेकिन टोयोटा ने इसमें अपने डिजाइन और फीचर्स के अनुसार बदलाव किए हैं. कंपनी ने इसकी बुकिंग लॉन्च से पहले ही शुरू कर दी है, जिसे 25,000 की टोकन राशि देकर कराया जा सकता है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह SUV भारतीय बाजार में आधिकारिक रूप से लॉन्च हो जाएगी.

वेरिएंट और अनुमानित कीमत

  • Toyota Urban Cruiser Ebella को कुल तीन वेरिएंट्स E1, E2 और E3 में पेश किया जाएगा. हर वेरिएंट को अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. बेस वेरिएंट E1 उन ग्राहकों के लिए है जो किफायती कीमत में इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, जबकि E3 टॉप वेरिएंट प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगा. इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 19 लाख से 24 लाख के बीच हो सकती है, जिससे यह मिड-रेंज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनती है.

बैटरी, रेंज और ऑफर्स

  • Urban Cruiser Ebella फुल चार्ज पर करीब 543 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगी, जो इसे लंबी दूरी के लिए भी बेहतर बनाती है. टोयोटा इस EV के साथ 8 साल की बैटरी वारंटी दे रही है. इसके अलावा कंपनी 60 प्रतिशत बायबैक एश्योरेंस और बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिक कार खरीदना ग्राहकों के लिए और आसान हो जाएगा.

कलर ऑप्शन और फीचर्स

  • टोयोटा Urban Cruiser Ebella कुल 9 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिनमें 5 सिंगल-टोन और 4 ड्यूल-टोन रंग शामिल हैं. सिंगल-टोन में Sportin Red, Cafe White, Enticing Silver, Gaming Grey और Bluish Black मिलेंगे. वहीं ड्यूल-टोन में ब्लैक रूफ के साथ Sportin Red, Cafe White, Enticing Silver और Land Breeze Green मिलेगा. Land Breeze Green केवल ड्यूल-टोन में ही उपलब्ध होगा. फीचर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट भी जरूरी सुविधाओं से लैस होगा, जबकि टॉप वेरिएंट में ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: दुबई से इटली तक, इन देशों की पुलिस के पास करोड़ों की सुपरकारें, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 26 Jan 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Electric SUV Toyota Electric SUV Urban Cruiser Ebella EV Toyota EV India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने PAK को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का दावा, 'UP में ब्राह्मण विरोधी...'
इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का दावा, 'UP में ब्राह्मण विरोधी...'
आईपीएल 2026
WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

Seedha Sawal: सनातन की लड़ाई पर सबसे बड़ी बहस! | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya | BJP
Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य, मंदिर और मूर्ति...भिड़े अखिलेश-योगी | Avimukteshwaranand
Padma Awards 2026: Dharmendra Ji से लेकर Alka Yagnik तक, सिनेमा के सितारों को सम्मान
Chitra Tripathi: शंकराचार्य पर जंग..योगी vs अखिलेश | Bareilly City Magistrate | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने PAK को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का दावा, 'UP में ब्राह्मण विरोधी...'
इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का दावा, 'UP में ब्राह्मण विरोधी...'
आईपीएल 2026
WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
इंडिया
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
ट्रेंडिंग
Video: गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
जनरल नॉलेज
Republic Day 2026: अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Embed widget