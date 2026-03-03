हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोहोली के रंग बन सकते हैं नुकसान की वजह, कार बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

होली के रंग बन सकते हैं नुकसान की वजह, कार बचाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

Holi 2026 Car Care Tips: होली के केमिकल रंग और पानी आपकी कार के पेंट, इंटीरियर और इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आइए जानें 5 आसान स्टेप, जिनसे आप अपनी कार को सुरक्षित रख सकते हैं.

By : गौतम सिंह | Updated at : 03 Mar 2026 02:44 PM (IST)
होली भारत का सबसे रंगीन और खुशियों भरा त्योहार है. इस दिन बच्चे और बड़े सभी रंग, गुलाल और पानी से खेलते हैं, लेकिन यही रंग आपकी कार के लिए परेशानी बन सकते हैं. केमिकल वाले रंग कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दाग छोड़ सकते हैं और अगर पानी अंदर चला जाए तो सीट, कार्पेट और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं. होली के एक-दो दिन पहले से ही पानी के गुब्बारे और रंग फेंकने का सिलसिला शुरू हो जाता है. अगर आप पहले से तैयारी नहीं करते तो बाद में कार की सफाई या पेंट पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. इसलिए यहां बताए गए पांच आसान काम आपकी कार को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे.

1. कार को अच्छे से कवर करें

होली से पहले अपनी कार पर वाटरप्रूफ कवर जरूर लगाएं. यह सबसे आसान और असरदार तरीका है. कवर रंग, पानी और धूल से पूरी कार को बचाता है. ऐसा कवर चुनें जो साइड मिरर और टायर तक ढक सके. अगर कवर न हो तो मोटी प्लास्टिक शीट या तिरपाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कवर को अच्छी तरह बांध दें ताकि हवा में उड़ न जाए.

2. सही जगह पर पार्क करें

होली के दिन कार को खुले में पार्क करने से बचें. कोशिश करें कि उसे गैरेज, बंद पार्किंग या शेड के नीचे खड़ा करें. सड़क किनारे या मैदान में पार्क करने से रंग और गुब्बारों का खतरा बढ़ जाता है. सही पार्किंग से कार को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

3. वैक्स या पॉलिश जरूर करवाएं

होली से 2-3 दिन पहले कार पर वैक्स या पॉलिश लगवा लें. इससे पेंट पर एक पतली परत बन जाती है, जिस पर रंग आसानी से नहीं चिपकता. अगर बजट हो तो सिरेमिक या टेफ्लॉन कोटिंग भी करवा सकते हैं. इससे रंग हटाना आसान हो जाता है और पेंट की चमक भी बनी रहती है.

4. खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें

कार की सभी खिड़कियां, दरवाजे और सनरूफ पूरी तरह बंद रखें. रबर सील्स सही हालत में हैं या नहीं, यह भी जांच लें. अगर कार चलानी पड़े तो एसी को रीसर्कुलेट मोड पर रखें ताकि बाहर की हवा अंदर न आए. इससे इंटीरियर सुरक्षित रहता है.

5. रंग लग जाए तो तुरंत साफ करें

अगर कार पर रंग लग जाए तो उसे सूखने न दें. हल्के गुनगुने पानी और कार शैम्पू से तुरंत धो लें. मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से साफ करें. जिद्दी दाग के लिए बेकिंग सोडा या सिरके का हल्का घोल इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के बाद दोबारा वैक्स लगा दें.

About the author गौतम सिंह

मैं गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हूं. पिछले 2 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. 
Published at : 03 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Holi 2026 Holi 2026 Car Care Car Safety During Holi Holi Car Care Tips Car Paint Holi Car Protection
ऑटो
