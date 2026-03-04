होली 2026 स्पेशल लॉन्च: Tata Sierra से Skoda Kushaq तक, इन SUVs को मिले नए कलर ऑप्शन

अब वो समय नहीं रहा जब कार कंपनियां सिर्फ सफेद, सिल्वर या काले जैसे सीमित रंगों में ही गाड़ियां बेचती थीं. आजकल कंपनियां ग्राहकों को नए और अलग रंग देने पर खास ध्यान दे रही हैं. होली 2026 के मौके पर कई पॉपुलर SUVs नए और अट्रैक्टिव कलर्स में सामने आई हैं. इनमें नई Tata Sierra, Kia Seltos, Renault Duster और Skoda Kushaq शामिल हैं. इन सभी मॉडल्स में ऐसे शेड दिए गए हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं.

टाटा सिएरा के नए और चमकदार रंग

नई Tata Sierra कई दिलचस्प रंगों में उपलब्ध है. इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला रंग है अंडमान एडवेंचर, जो एक चमकीला पीला शेड है. यह रंग काफी बोल्ड और अलग दिखता है. दूसरा खास रंग है बंगाल रूज, जो गहरे मैरून जैसा है और प्रीमियम लुक देता है. इसके अलावा कूर्ग क्लाउड नाम का शेड भी दिया गया है, जो सॉफ्ट और स्टाइलिश लगता है. इनमें से अंडमान एडवेंचर सबसे ज्यादा नजर आता है और यूथ को पसंद आ सकता है.

किआ सेल्टोस के स्टाइलिश शेड्स

नई Kia Seltos कुल 10 रंगों में उपलब्ध है. इसमें सबसे खास दिखने वाला रंग है मैग्मा रेड, जिसमें ऑरोरा ब्लैक पर्ल रूफ दी गई है. यह ड्यूल-टोन लुक इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है. फ्रॉस्ट ब्लू और आइवरी सिल्वर ग्लॉस भी अच्छे लगते हैं. इसके अलावा प्यूटर ऑलिव, इंपीरियल ब्लू और मैट ग्रेफाइट जैसे रंग भी मौजूद हैं, खासकर X-लाइन ट्रिम में.

रेनो डस्टर के एडवेंचर वाले रंग

नई Renault Duster 6 रंगों में आती है. इनके नाम हैं जेड माउंटेन ग्रीन, मूनलाइट सिल्वर, पर्ल व्हाइट, रिवर ब्लू, स्टील्थ ब्लैक और सनसेट रेड. जेड माउंटेन ग्रीन सबसे अलग लगता है, क्योंकि यह एडवेंचर जैसा फील देता है.

स्कोडा कुशाक के नए फ्रेश कलर

अपडेटेड Skoda Kushaq अब शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे जैसे नए रंगों में भी उपलब्ध है. शिमला ग्रीन काफी खास लगता है और इसके नए डिजाइन के साथ मैच करता है. चेरी रेड साधारण लाल रंग जैसा नहीं है, बल्कि इसमें गहरा फिनिश है जो इसे अलग बनाता है.