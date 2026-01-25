दुबई से इटली तक, इन देशों की पुलिस के पास करोड़ों की सुपरकारें, देखें पूरी लिस्ट

दुनियाभर में पुलिस को सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी दमदार और लग्जरी गाड़ियों के लिए भी जाना जाता है. सोशल मीडिया पर आपने अक्सर दुबई, यूरोप और अमेरिका की पुलिस को सुपरकारों में गश्त करते देखा होगा. इन हाई-परफॉर्मेंस कारों का इस्तेमाल तेज रफ्तार अपराधियों का पीछा करने, हाइवे पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए किया जाता है. कई देशों में पुलिस की ये गाड़ियां किसी भी कार लवर की ड्रीम कार से कम नहीं होतीं.

भारत में कैसी हैं पुलिस की गाड़ियां?

भारत की बात करें तो यहां पुलिस फ्लीट में आमतौर पर महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो और कुछ जगहों पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी SUVs देखने को मिलती हैं. लग्जरी या सुपरकारें यहां आमतौर पर पुलिस के इस्तेमाल में नहीं होतीं, हालांकि कुछ खास सुरक्षा मामलों में महंगी गाड़ियां नजर आ सकती हैं.

अमेरिका में Dodge Charger Pursuit

अमेरिका में पुलिस के लिए Dodge Charger Pursuit सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कारों में से एक है. यह एक पावरफुल मसल कार है, जिसे खासतौर पर हाइवे पेट्रोलिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसका दमदार इंजन और आक्रामक लुक अपराधियों को डराने के लिए काफी है.

दुबई पुलिस की McLaren 720S

दुबई पुलिस दुनिया की सबसे महंगी और तेज पुलिस कारों के लिए मशहूर है. McLaren 720S इस फ्लीट की सबसे खास सुपरकारों में से एक है. इसके अलावा दुबई पुलिस के पास Lamborghini, Bugatti और Ferrari जैसी कारें भी हैं, जो पुलिस फोर्स की मॉडर्न और पावरफुल छवि दिखाती हैं.

जर्मनी और इटली की सुपरकार पुलिस

जर्मनी की ऑटोबान सड़कों के लिए Mercedes-Benz E-Class पुलिस इंटरसेप्टर के रूप में इस्तेमाल होती है, जो हाई-स्पीड पर बेहतरीन स्टैबिलिटी देती है. वहीं इटली की पुलिस के पास Lamborghini Huracan है, जिसका इस्तेमाल हाई-स्पीड चेज के लिए किया जाता है.

जापान, कतर और यूरोप

जापान की पुलिस Nissan GT-R का इस्तेमाल करती है, जिसे ‘गॉडजिला’ कहा जाता है. कतर पुलिस के पास Porsche Panamera है, जबकि सर्बिया में BMW 5 Series और यूके में Audi A6 Avant पुलिस फ्लीट का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलिया में Ford Mustang GT जैसी मसल कार हाइवे पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती है.

