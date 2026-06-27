हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Hybrid को मिलेगी नई चुनौती, Renault ला रही दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

Toyota Hybrid को मिलेगी नई चुनौती, Renault ला रही दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

Renault Hybrid Car India: Renault और Geely का Horse Powertrain भारत में ला रहा है दमदार हाइब्रिड तकनीक. 3,500 करोड़ के निवेश के साथ तैयार हो रही हाइब्रिड Duster देगी Toyota को कड़ी टक्कर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

Renault Hybrid Car India: ऑटोमोबाइल कंपनियां अब बहुत ही आगे बढ़ चुकीं हैं. क्योंकि भारतीय ऑटो मार्केट में अब केवल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ही गाड़ियां नहीं बन रही हैं. अब धीरे-धीरे हाइब्रिड कारों का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है. बता दें कि, अब तक हाइब्रिड सेगमेंट पर टोयोटा का एकतरफा कब्जा रहा है. लेकिन अब यह गेम पूरी तरह बदलने वाला है. क्योंकि, रेनो और चीन की ऑटो दिग्गज कंपनी जीली का जॉइंट वेंचर हॉर्स पावरट्रेन भारत में करीब 3,500 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश करने की तैयारी में है. 

इस तगड़े इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपनी भारत में ही स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजनों का लोकल प्रोडक्शन करेगी. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में टोयोटा की मोनोपॉली को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है, जिससे ग्राहकों को कम कीमत में बेहतरीन हाइब्रिड गाड़ियां मिलेंगी. चलिए जानतें हैं पूरी खबर क्या है.

डस्टर से होगी हाइब्रिड की शुरुआत

बता दें कि, हॉर्स पावरट्रेन के इस नए हाइब्रिड सेटअप का इस्तेमाल सबसे पहले रेनो की अपकमिंग डस्टर में किया जाएगा. भारत के लिए मुख रूप से 1.8-लीटर का ई-टेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन तैयार किया गया है. बता दें कि, रिपोर्ट के मुताबिक इस हाइब्रिड डस्टर को भारतीय बाजार में जल्द ही उतारा जा सकता है. यह कार सिटी ट्रैफिक में 80% तक इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है. जिससे इसका माइलेज काफी शानदार और जेब पर भी उतना असर नहीं पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें: महिलाओं का ड्राइविंग स्कोर पुरुषों से बेहतर, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

टोयोटा की बढ़ेगी टेंशन

जानकारी के लिए बता दें कि, यह पूरा प्रोजेक्ट रेनो के चेन्नई वाले प्लांट में फेज-वाइज शुरू किया जाएगा. स्थानीय स्तर पर इंजन और पार्ट्स बनने की वजह से गाड़ियों की लागत काफी कम हो जाएगी. जिससे रेनो और निसान अपनी आने वाली एसयूवी को बेहद आक्रामक कीमत पर लॉन्च कर सकेंगी. 

फिलहाल भारतीय बाजार में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के मामले में टोयोटा और मारुति का दबदबा है, लेकिन रेनो की इस देसी हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग से आने वाले समय में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है.

यह भी पढ़ें: क्या अलग-अलग पेट्रोल पंप से बदल जाता है कार का माइलेज? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Renault Hybrid Car India Horse Powertrain India Investment Hybrid Renault Duster Launch Date Toyota Hybrid Competitors India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Toyota Hybrid को मिलेगी नई चुनौती, Renault ला रही दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
Toyota Hybrid को मिलेगी नई चुनौती, Renault ला रही दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
ऑटो
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
ऑटो
नई बाइक खरीदने जा रहे हैं? पहले समझ लें पावर और टॉर्क का खेल
नई बाइक खरीदने जा रहे हैं? पहले समझ लें पावर और टॉर्क का खेल
ऑटो
500 KM से ज्यादा रियल वर्ल्ड रेंज, Honda की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
500 KM से ज्यादा रियल वर्ल्ड रेंज, Honda की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
Advertisement

वीडियोज

Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
US Iran War: सिंगापुर के जहाज पर हमला | Trump | Hormuz | IRGC | Netanyahu
Maharashtra TET Paper Leak: TET का पेपर लीक! कल होने वाली परीक्षा हुई रद्द | TET Exam Cancelled
Ram Temple Donation Scam: राम मंदिर चोरी के आरोपियों के पड़ोसियों ने खोले बड़े राज ?| Champat
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- 'इस पर मन की बात कब करेंगे PM मोदी'
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- 'इस पर मन की बात कब करेंगे PM मोदी'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एक-दो नहीं 5 गोलियां लगने की पुष्टि
भरत तिवारी एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एक-दो नहीं 5 गोलियां लगने की पुष्टि
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पेपर लीक के चलते TET परीक्षा स्थगित, भिवंडी पुलिस ने हिरासत में लिए 3 आरोपी
महाराष्ट्र में पेपर लीक के चलते TET परीक्षा स्थगित, भिवंडी पुलिस ने हिरासत में लिए 3 आरोपी
हेल्थ
Heart Health Tips : जिम या फिर योगा...दिल की सेहत के लिए क्या है बेहतर? एक्सपर्ट से जानें
जिम या फिर योगा...दिल की सेहत के लिए क्या है बेहतर? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget