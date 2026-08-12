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27 KM माइलेज वाली इस सस्ती कार की खूब हो रही सेल, जानिए डिटेल्स
Exter Sales Report: कीमत की बात करें तो Hyundai Exter की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये है. इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.61 लाख रुपये तक जाती है.
भारतीय बाजार में छोटी SUV का सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हुआ है. कम कीमत, SUV जैसा लुक, अच्छा माइलेज और जरूरी फीचर्स के चलते बड़ी संख्या में ग्राहक इस सेगमेंट की कारों को पसंद कर रहे हैं. इसी सेगमेंट में Hyundai Exter भी मौजूद है, जिसका सीधा मुकाबला Tata Punch जैसी कारों से होता है.
Hyundai Exter की खासियत किफायती कीमत के साथ पेट्रोल-CNG ऑप्शन और अच्छा माइलेज है. जुलाई 2026 में इसकी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले अच्छी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है.
जुलाई में कितनी बिकी Hyundai Exter?
- Hyundai Exter की जुलाई 2026 में कुल 6,810 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल जुलाई 2025 में कंपनी ने इसकी 5,075 यूनिट्स बेची थीं. इस तरह सालाना आधार पर Exter की बिक्री में करीब 34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, महीने-दर-महीने बिक्री में गिरावट आई है। जून 2026 में Exter की 8,154 यूनिट्स बिकी थीं, यानी जुलाई में इसकी बिक्री जून की तुलना में कम रही.
- Hyundai Exter की बिक्री Tata Punch की तुलना में अभी काफी कम है. Punch की मंथली सेल कई बार करीब 20 हजार यूनिट्स तक पहुंच जाती है, जबकि Exter की बिक्री आमतौर पर 6 से 8 हजार यूनिट्स के आसपास रहती है. इसके बावजूद जुलाई में पिछले साल की तुलना में Exter की बिक्री बढ़ना कंपनी के लिए अच्छा संकेत है.
कितनी है गाड़ी की कीमत?
- कीमत की बात करें तो Hyundai Exter की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये है. इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.61 लाख रुपये तक जाती है. यानी बजट के हिसाब से यह छोटी SUV उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो कम कीमत में SUV जैसा डिजाइन और फीचर्स चाहते हैं.
- Exter को कंपनी पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में बेचती है। खास बात यह है कि इसमें 1.2-लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन इस सेगमेंट में Exter को अलग पहचान देता है.
- Hyundai Exter में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। पेट्रोल वर्जन में यह इंजन 83 PS की पावर और 113.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं CNG वर्जन में यही इंजन 69 PS की पावर और 95.2 Nm का टॉर्क देता है.
- CNG मॉडल में डुअल-सिलेंडर CNG सेटअप दिया गया है. इसका फायदा यह है कि CNG टैंक की वजह से कार के बूट स्पेस पर कम असर पड़ता है और रोजमर्रा के सामान के लिए उपयोगी जगह मिलती रहती है.
27.1 km/kg तक का माइलेज
- माइलेज के मामले में भी Exter काफी आकर्षक है. पेट्रोल मैनुअल वर्जन में कंपनी 19.4 km/l तक का माइलेज देती है, जबकि पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्जन का माइलेज 19.2 km/l तक बताया गया है. वहीं CNG मॉडल सबसे ज्यादा 27.1 km/kg तक का माइलेज देता है. इसका मतलब है कि जो ग्राहक रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं और फ्यूल का खर्च कम रखना चाहते हैं, उनके लिए CNG वर्जन ज्यादा किफायती साबित हो सकता है.
- सेफ्टी के मामले में भी Hyundai Exter में कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी के मुताबिक इसमें कुल 45 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से 30 फीचर्स स्टैंडर्ड हैं. सबसे खास बात यह है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं.
- इसके अलावा कार में हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हेडलैंप एस्कॉर्ट फंक्शन, चाइल्ड सीट एंकर, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इससे कार में सुरक्षा और सुविधा दोनों बेहतर होती हैं.
किसके लिए बेहतर विकल्प?
- Hyundai Exter उन ग्राहकों के लिए एक दिलचस्प विकल्प है जो कम बजट में कॉम्पैक्ट SUV, अच्छा माइलेज और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 5.81 लाख रुपये है, जबकि CNG मॉडल 27.1 km/kg तक का माइलेज देता है.
- 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होने और पेट्रोल के साथ CNG का विकल्प मिलने से यह रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए भी उपयोगी कार बनती है. हालांकि बिक्री के मामले में यह Tata Punch से पीछे है, लेकिन जुलाई 2026 में सालाना बिक्री में 34 फीसदी की बढ़ोतरी बताती है कि Exter की मांग अभी भी बनी हुई है.
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