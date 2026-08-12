Scorpio N बनेगी Pick-up, Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर?

Mahindra Scorpio N Pickup: भारत की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दिनों बेहद ही शानदार गाड़ियां लॉन्च कर मार्केट में मुकाबला बढ़ा दी है. जिसके चलते अब बाकी कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी होने लगी है. महिंद्रा अपनी दमदार एसयूवी सेगमेंट में झंडे लहराने के लिए फिर से तैयार है. क्योंकि, अब कंपनी एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है. कंपनी 14 अगस्त को अपनी बेहद लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो N पर आधारित ऑल-न्यू लाइफस्टाइल पिक-अप ट्रक का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश करने जा रही है.

बता दें कि, अब तक लाइफस्टाइल पिक-अप ट्रक का बाजार भारत में बहुत सीमित रहा है लेकिन महिंद्रा अपने इस नए मॉडल के साथ इस पूरे सेगमेंट की किस्मत बदलने का माद्दा रखती है. कंपनी का यह नया पिक-अप न केवल भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार किया गया है बल्कि इसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा. तो चलिए जानतें हैं कि, इस पिक-अप ट्रक की खासियत और यह कैसे टोयोटा हाइलक्स देने के लिए तैयार है.

शानदार लुक ने मचाया धमाल

आपको बता दें कि, टीज़र फोटो और लीक हुई जानकारियों से साफ होता है कि यह नया पिक-अप ट्रक साधारण स्कॉर्पियो N से काफी ज्यादा एग्रेसिव और मजबूत नजर आने वाला है. इसके फ्रंट में सिग्नेचर स्कॉर्पियो N जैसा मस्कुलर ग्रिल और शार्प एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी लेकिन बंपर को काफी हैवी-ड्यूटी और रफ-एंड-टफ लुक दिया गया है.

जबकि इसमें बड़ा वर्टिकल बॉडी स्ट्रक्चर, चौड़े व्हील आर्च, रूफ रेल्स और साइड रनिंग बोर्ड्स दिए जाएंगे. रियर प्रोफाइल में सामान लोड करने के लिए एक विशाल और मजबूत फ्लैट कार्गो बेड जोड़ा गया है, जो डबल-कैब (4-डोर) लेआउट के साथ आएगा. यह देखने में एक प्रॉपर ऑफ-रोडर और यूटिलिटी व्हीकल का अहसास कराता है जो किसी भी मुश्किल रास्ते को आसानी से पार कर सकता है.





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मिलेगा प्रीमियम केबिन और हाई-टेक फीचर्स

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, कई लोगों का मानना होता है कि पिक-अप ट्रक्स को सिर्फ सामान ढ़ोने के लिए ही होता है. लेकिन महिंद्रा ने इसके इंटीरियर को पूरी तरह से प्रीमियम और आरामदायक बनाया है. केबिन का लेआउट काफी हद तक स्कॉर्पियो N एसयूवी जैसा ही रहेगा. जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलेंगे.

वहीं, आपके लंबे सफर को मजेदार बनाने के लिए इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे विकल्प भी मिल सकते हैं. हालांकि, पिक-अप की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केबिन में कुछ रफ-एंड-टफ और वॉशेबल मैटेरियल्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा ताकि ऑफ-रोडिंग या काम के दौरान अंदर की सफाई करना बेहद आसान रहे.

4x4 ऑफ-रोड सेटअप

वहीं, अब महिंद्रा के इस दमदार पिक-अप ट्रक के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पिक-अप ट्रक में महिंद्रा का वही आजमाया हुआ और पावरफुल 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया जा सकता है. जो 175 hp की पावर और 400 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा.

जबकि ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए इसमें महिंद्रा का एडवांस्ड 4x4 सिस्टम दिया जाएगा. जो लो-रेशियो ट्रांसफर केस और अलग-अलग टेरेन मोड्स के साथ आएगा. यह इंजन और 4WD सेटअप इसे भारी सामान ढोने के साथ-साथ पथरीले, रेतीले और कीचड़ भरे रास्तों पर बेजोड़ परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा.

हाइलक्स को मिल सकती है कड़ी टक्कर

बता दें कि, भारत में इस समय लाइफस्टाइल पिक-अप सेगमेंट में टोयोटा हाइलक्स और इसुज़ु डी-मैक्स ही दो इस सेगमेंट के कारें हैं. जहां इसुज़ु का मॉडल अब काफी पुराना लगने लगा है तो वहीं टोयोटा हाइलक्स की कीमत आम खरीदार की पहुंच से थोड़ी दूर नजर आती है. जिसके चलते महिंद्रा का यह नया स्कॉर्पियो N पिक-अप बाज़ार में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है.





क्योंकि, महिंद्रा अपनी आक्रामक प्राइसिंग रणनीति के लिए जानी जाती है और माना जा रहा है कि इसे हाइलक्स की तुलना में काफी कम कीमत पर उतारा जाएगा. अगर आप एक ऐसी दमदार गाड़ी चाहते हैं जो शहर में रोज चलाने के काम आए, लंबे रोड ट्रिप पर भारी सामान ले जा सके और हाइलक्स वाला रौब भी दे तो 14 अगस्त को आ रहा यह पिक-अप आपके लिए सबसे शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है.

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