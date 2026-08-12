मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोScorpio N बनेगी Pick-up, Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर?

Scorpio N बनेगी Pick-up, Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर?

Mahindra Scorpio N Pickup: महिंद्रा अपनी लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो N पर आधारित पिक-अप ट्रक 14 अगस्त को पेश करने जा रही है. टोयोटा हाइलक्स को टक्कर देने आ रही इस गाड़ी के फीचर्स और लुक्स जानें.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 12 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Mahindra Scorpio N Pickup: भारत की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दिनों बेहद ही शानदार गाड़ियां लॉन्च कर मार्केट में मुकाबला बढ़ा दी है. जिसके चलते अब बाकी कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी होने लगी है. महिंद्रा अपनी दमदार एसयूवी सेगमेंट में झंडे लहराने के लिए फिर से तैयार है. क्योंकि, अब कंपनी एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है. कंपनी 14 अगस्त को अपनी बेहद लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो N पर आधारित ऑल-न्यू लाइफस्टाइल पिक-अप ट्रक का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश करने जा रही है.

बता दें कि, अब तक लाइफस्टाइल पिक-अप ट्रक का बाजार भारत में बहुत सीमित रहा है लेकिन महिंद्रा अपने इस नए मॉडल के साथ इस पूरे सेगमेंट की किस्मत बदलने का माद्दा रखती है. कंपनी का यह नया पिक-अप न केवल भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार किया गया है बल्कि इसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा. तो चलिए जानतें हैं कि, इस पिक-अप ट्रक की खासियत और यह कैसे टोयोटा हाइलक्स देने के लिए तैयार है.

शानदार लुक ने मचाया धमाल

आपको बता दें कि, टीज़र फोटो और लीक हुई जानकारियों से साफ होता है कि यह नया पिक-अप ट्रक साधारण स्कॉर्पियो N से काफी ज्यादा एग्रेसिव और मजबूत नजर आने वाला है. इसके फ्रंट में सिग्नेचर स्कॉर्पियो N जैसा मस्कुलर ग्रिल और शार्प एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी लेकिन बंपर को काफी हैवी-ड्यूटी और रफ-एंड-टफ लुक दिया गया है.

जबकि इसमें बड़ा वर्टिकल बॉडी स्ट्रक्चर, चौड़े व्हील आर्च, रूफ रेल्स और साइड रनिंग बोर्ड्स दिए जाएंगे. रियर प्रोफाइल में सामान लोड करने के लिए एक विशाल और मजबूत फ्लैट कार्गो बेड जोड़ा गया है, जो डबल-कैब (4-डोर) लेआउट के साथ आएगा. यह देखने में एक प्रॉपर ऑफ-रोडर और यूटिलिटी व्हीकल का अहसास कराता है जो किसी भी मुश्किल रास्ते को आसानी से पार कर सकता है.


Scorpio N बनेगी Pick-up, Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर?

यह भी पढ़ें: Car Maintenance Monsoon Tips : बारिश में कार में न लग जाए जंग, समय रहते कर लें ये काम

मिलेगा प्रीमियम केबिन और हाई-टेक फीचर्स

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, कई लोगों का मानना होता है कि पिक-अप ट्रक्स को सिर्फ सामान ढ़ोने के लिए ही होता है. लेकिन महिंद्रा ने इसके इंटीरियर को पूरी तरह से प्रीमियम और आरामदायक बनाया है. केबिन का लेआउट काफी हद तक स्कॉर्पियो N एसयूवी जैसा ही रहेगा. जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलेंगे.

वहीं, आपके लंबे सफर को मजेदार बनाने के लिए इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे विकल्प भी मिल सकते हैं. हालांकि, पिक-अप की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केबिन में कुछ रफ-एंड-टफ और वॉशेबल मैटेरियल्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा ताकि ऑफ-रोडिंग या काम के दौरान अंदर की सफाई करना बेहद आसान रहे.

4x4 ऑफ-रोड सेटअप

वहीं, अब महिंद्रा के इस दमदार पिक-अप ट्रक के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पिक-अप ट्रक में महिंद्रा का वही आजमाया हुआ और पावरफुल 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया जा सकता है. जो 175 hp की पावर और 400 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा.

जबकि ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए इसमें महिंद्रा का एडवांस्ड 4x4 सिस्टम दिया जाएगा. जो लो-रेशियो ट्रांसफर केस और अलग-अलग टेरेन मोड्स के साथ आएगा. यह इंजन और 4WD सेटअप इसे भारी सामान ढोने के साथ-साथ पथरीले, रेतीले और कीचड़ भरे रास्तों पर बेजोड़ परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा.

हाइलक्स को मिल सकती है कड़ी टक्कर

बता दें कि, भारत में इस समय लाइफस्टाइल पिक-अप सेगमेंट में टोयोटा हाइलक्स और इसुज़ु डी-मैक्स ही दो इस सेगमेंट के कारें हैं. जहां इसुज़ु का मॉडल अब काफी पुराना लगने लगा है तो वहीं टोयोटा हाइलक्स की कीमत आम खरीदार की पहुंच से थोड़ी दूर नजर आती है. जिसके चलते महिंद्रा का यह नया स्कॉर्पियो N पिक-अप बाज़ार में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है.


Scorpio N बनेगी Pick-up, Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर?

क्योंकि, महिंद्रा अपनी आक्रामक प्राइसिंग रणनीति के लिए जानी जाती है और माना जा रहा है कि इसे हाइलक्स की तुलना में काफी कम कीमत पर उतारा जाएगा. अगर आप एक ऐसी दमदार गाड़ी चाहते हैं जो शहर में रोज चलाने के काम आए, लंबे रोड ट्रिप पर भारी सामान ले जा सके और हाइलक्स वाला रौब भी दे तो 14 अगस्त को आ रहा यह पिक-अप आपके लिए सबसे शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज

Published at : 12 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio N Pickup Mahindra Global Pik Up Launch August 14 Scorpio N Pickup Rival Toyota Hilux Mahindra Lifestyle Pickup Truck
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Scorpio N बनेगी Pick-up, Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर?
Scorpio N बनेगी Pick-up, Hilux को मिलेगी कड़ी टक्कर?
ऑटो
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
ऑटो
सिर्फ 20 हजार रुपये देकर Access 125 खरीदें, इतनी होगी EMI
सिर्फ 20 हजार रुपये देकर Access 125 खरीदें, इतनी होगी EMI
ऑटो
27 KM माइलेज वाली इस सस्ती कार की खूब हो रही सेल, जानिए डिटेल्स
27 KM माइलेज वाली इस सस्ती कार की खूब हो रही सेल, जानिए डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
फ़ुटबॉल
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
लाइफस्टाइल
Salt Dry In Monsoon: मानसून में नमक डिब्बे में गीला हो जाता है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे
मानसून में नमक डिब्बे में गीला हो जाता है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे
शिक्षा
German language: जर्मन भाषा सीखने के बाद कहां बना सकते हैं करियर?
जर्मन भाषा सीखने के बाद कहां बना सकते हैं करियर?
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget