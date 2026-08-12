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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 20 हजार रुपये देकर Access 125 खरीदें, इतनी होगी EMI

सिर्फ 20 हजार रुपये देकर Access 125 खरीदें, इतनी होगी EMI

Suzuki Access 125: सिर्फ 20 हजार रुपये के शुरुआती डाउन पेमेंट पर सुजुकी एक्सेस 125 घर लाएं. जानें इसके अलग-अलग वेरिएंट्स की ऑन-रोड कीमत, बैंक लोन और हर महीने की ईएमआई का पूरा हिसाब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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Suzuki Access 125: हमारे देश में पिछले कुछ सालों से स्कूटर की डिमांड बढ़ी है और लोग गांव और शहरों में स्कूटर लेना पसंद कर रहे हैं. जिसके चलते अब सड़कों पर स्कूटी ज्यादा दिखने लगी हैं. जब भी स्कूटर की बात आती है तो सुजुकी एक्सेस 125 का नाम जरूर आता है. जिसके चलते आज इस खबर में इस स्कूटर को कैसे आसानी से खरीद सकते हैं इसपर चर्चा करेंगे. बता दें कि, आपको चाहे दफ्तर जाना हो कॉलेज के काम निपटाने हों या फिर घर का राशन लाना हो एक्सेस 125 हर मामले में एक परफेक्ट ऑल-राउंडर साबित होता है.

अगर आप भी इस समय अपने डेली के कामों के लिए एक नया और मजबूत स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन एक बार में पूरा कैश पैसा नहीं देना चाहते तो आपके लिए अच्छी खबर है. आप महज 20 हजार रुपये का शुरुआती डाउन पेमेंट देकर इस शानदार स्कूटर को अपने घर ले जा सकते हैं. चलिए समझते हैं कि 20 हजार रुपये देने के बाद आपकी हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी.

कितनी है स्कूटर की ऑन-रोड कीमत?

आपको बता दें कि, सुजुकी एक्सेस 125 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भारतीय बाज़ार में लगभग 82,000 रुपये से शुरू होकर 92,000 रुपये तक जाती है. जब आप इसे खरीदने शोरूम जाते हैं तो इसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन और 5 साल का इंश्योरेंस का खर्च जुड़ जाता है.

जबकि इसके बाद इसका बेस डिस्क/ड्रम मॉडल ऑन-रोड लगभग 98,000 रुपये से 1.02 लाख रुपये के आसपास पड़ता है. अगर आप इस पर 20,000 रुपये का नकद डाउन पेमेंट जमा करते हैं तो बाकी बची राशि यानी करीब 78,000 से 82,000 रुपये का बैंक कार या टू-व्हीलर लोन हो जाता है. जिससे यह स्कूटर आसानी से आपका हो जायेगा.


सिर्फ 20 हजार रुपये देकर Access 125 खरीदें, इतनी होगी EMI

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कितनी बनेगी हर महीने की EMI?

बता दें कि, यदि आप 80,000 रुपये का टू-व्हीलर लोन लेते हैं और लोन चुकाने के लिए 3 साल का समय चुनते हैं तो आपकी EMI काफी हल्की बनती है. आमतौर पर बैंक टू-व्हीलर लोन पर 9.5 से 10.5 फीसदी के आसपास वार्षिक ब्याज दर वसूलते हैं. 10 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर के हिसाब से 3 साल के लिए आपकी हर महीने की किश्त लगभग 2,580 रुपये से लेकर 2,650 रुपये के बीच बनेगी. जिसका मतलब है की रोज़ाना का सिर्फ 85 से 90 रुपये का खर्च निकालकर आप अपने सपनों का नया सुजुकी एक्सेस 125 आसानी से चला सकते हैं.


सिर्फ 20 हजार रुपये देकर Access 125 खरीदें, इतनी होगी EMI

2 साल के लोन टेन्योर पर EMI का हिसाब

वहीं, अगर आप लंबे समय तक लोन का झंझट नहीं रखना चाहते और चाहते हैं कि आपका टू-व्हीलर लोन जल्दी खत्म हो जाए तो आप 2 साल का टेन्योर चुन सकते हैं. 80,000 रुपये के लोन अमाउंट और 10 फीसदी की ब्याज दर पर 2 साल की अवधि चुनने पर आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 3,690 रुपये से 3,750 रुपये के आसपास बनेगी.

इसमें आपकी किश्त थोड़ी सी ज्यादा ज़रूर होगी लेकिन आपका लोन महज दो साल में पूरी तरह चुकता हो जाएगा और आपको ब्याज में भी कुछ हजार रुपये की बचत हो जाएगी.

कैसा है स्कूटर?

अगर अब हम सुजुकी एक्सेस 125 की बात करें तो इसमें आपको 124cc का सिंगल-सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.7 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका सुजुकी ईको परफॉर्मेंस इंजन बहुत ही स्मूथ रिफाइनमेंट देता है और आसानी से 45 से 50 किमी/लीटर तक का माइलेज दे देता है. इसमें बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज, बाहरी फ्यूल फिलिंग कैप, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट और डिजिटल कंसोल जैसे काम के फीचर्स भी मिलते हैं.

जबकि अगर आपका बजट सीमित है और आप हर महीने एक छोटी सी किश्त देकर एक टिकाऊ फैमिली स्कूटर चाहते हैं तो 20,000 रुपये के डाउन पेमेंट पर एक्सेस 125 को फाइनेंस कराना आपके लिए एक एकदम सही और फायदे का सौदा साबित होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Aug 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
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