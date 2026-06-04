35 KM तक माइलेज और किफायती कीमत, ये हैं देश की टॉप-5 CNG कार, जानें डिटेल्स

भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग बड़ी संख्या में अब CNG कारों की ओर रुख कर रहे हैं. CNG कारों का सबसे बड़ा फायदा कम रनिंग कॉस्ट और शानदार माइलेज है. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में CNG गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है. ऑटोमोबाइल बाजार में अब लगभग सभी बड़ी कंपनियां अपने पॉपुलर मॉडल्स के CNG वर्जन पेश कर रही हैं. अगर आप भी ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो कम खर्च में ज्यादा चले तो यहां हम आपको देश की 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Maruti Celerio CNG

सबसे पहले Maruti Celerio CNG की बात करते हैं. यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG कारों में शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह कार करीब 34.4 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है. कम फ्यूल खर्च, आसान रखरखाव और किफायती कीमत के चलते यह रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है.

Mauti WagonR CNG

दूसरे स्थान पर मारुति सुजुकी वैगनआर CNG का नाम है. वैगनआर अपने बड़े केबिन और शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है. CNG मॉडल लगभग 34 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देता है. कम खर्च में ज्यादा चलने की वजह से यह शहर और छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मानी जाती है.

Maruti Alto K10 CNG

तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 CNG का नाम आता है. यह देश की सबसे किफायती CNG कारों में से एक है. कंपनी का दावा है कि यह करीब 33.8 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है. कम कीमत और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते यह पहली कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑप्शन है.

Maruti Dzire CNG

चौथे स्थान पर मारुति सुजुकी डिजायर CNG है. यह एक सेडान है जो आरामदायक सफर के साथ शानदार माइलेज भी देती है. डिजायर CNG लगभग 33.7 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है. यही वजह है कि यह निजी ग्राहकों के साथ-साथ टैक्सी ऑपरेटरों के बीच भी काफी पॉपुलर है.

Hyundai Aura and Tata iCNGws

पांचवें नंबर पर हुंडई ऑरा CNG या टाटा की कुछ पॉपुलर iCNG कारें शामिल हैं. हुंडई ऑरा CNG लगभग 22 से 28 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है, जबकि टाटा टिगोर और टाटा अल्ट्रोज जैसी CNG कारें भी बेहतर माइलेज और मजबूत सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं. जो ग्राहक माइलेज के साथ-साथ फीचर्स और सेफ्टी को भी महत्व देते हैं, उनके लिए ये कारें अच्छे विकल्प हो सकती हैं.

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