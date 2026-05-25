इस वजह से टोल प्लाजा पर काम नहीं कर रहा आपका फास्टैग, NHAI ने जारी की एडवाइजरी

आजकल हाईवे पर सफर करने वाले ज्यादातर लोग FASTag का इस्तेमाल करते हैं ताकि टोल प्लाजा पर बिना रुके जल्दी पेमेंट हो सके. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट में बैलेंस होने के बावजूद FASTag स्कैन नहीं होता और लंबी लाइन में फंसना पड़ जाता है. ऐसे मामलों में लोगों को परेशानी न हो, इसको लेकर NHAI ने एडवाइजरी जारी की है. NHAI के मुताबिक, समस्या अक्सर टोल सिस्टम में नहीं बल्कि FASTag के खराब या पुराने हो जाने में होती है.

National Highways Authority of India यानी NHAI ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उनका FASTag बार-बार स्कैन नहीं हो रहा है तो उसे तुरंत जांचें और जरूरत पड़ने पर बदलवा लें. कई लोग यह मान लेते हैं कि टोल प्लाजा की मशीन खराब है, लेकिन असल में FASTag के अंदर लगी RFID चिप समय के साथ कमजोर हो जाती है.

क्या हैं FASTag के खराब होने के पीछे कारण?

NHAI ने FASTag खराब होने के पीछे कई बड़े कारण बताए हैं. सबसे बड़ा कारण गाड़ी के शीशे की बार-बार सफाई है. अगर विंडशील्ड को ज्यादा रगड़ा जाए या तेज केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल किए जाएं तो FASTag के अंदर लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप खराब हो सकती है. इसके अलावा धूप, गर्मी, धूल और बारिश भी धीरे-धीरे FASTag को नुकसान पहुंचाते हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल होने पर इसकी चिप और चिपकने वाली परत कमजोर पड़ जाती है, जिससे स्कैनिंग में दिक्कत आने लगती है.

Are you facing FASTag scanning issues at Toll Plazas? Your FASTag could be damaged causing delays at Toll Plazas. Contact your issuer bank today and get your FASTag replaced.@NHAI_Official @MORTHIndia pic.twitter.com/hdqCoARVp1 — FASTagOfficial (@fastagofficial) May 4, 2026

अगर FASTag पांच साल से ज्यादा पुराना हो चुका है या फिर अक्सर टोल प्लाजा पर स्कैन फेल हो रहा है तो उसे बदलवा लेना चाहिए. कई बार खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद गाड़ी टोल पर रुक जाती है क्योंकि मशीन FASTag को पढ़ ही नहीं पाती. इससे न केवल समय खराब होता है बल्कि पीछे लंबी लाइन भी भी लग जाती है.

NHAI ने दी लोगों को सलाह

NHAI ने गाड़ी मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने FASTag जारी करने वाले बैंक या एजेंसी से संपर्क करें और नया FASTag लगवाएं. इससे सफर आसान होगा और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ कम करने में मदद मिलेगी. आने वाले समय में भारत में बिना बैरियर वाले टोल सिस्टम और MLFF (Multi Lane Free Flow) तकनीक को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है. ऐसे में सही तरीके से काम करने वाला FASTag और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा.

आसान शब्दों में कहें तो अगर आपका FASTag बार-बार काम नहीं कर रहा, स्कैन होने में समय ले रहा है या टोल पर रुकावट पैदा कर रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें. समय रहते नया FASTag लगवा लेना आपके सफर को तेज, आसान और परेशानी मुक्त बना सकता है.

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