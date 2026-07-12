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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज पर 187 KM दौड़ेगा ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, दो रिमूवेबल बैटरी से है लैस

सिंगल चार्ज पर 187 KM दौड़ेगा ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, दो रिमूवेबल बैटरी से है लैस

Hero Vida VX2 Plus: इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक बार फुल चार्ज होने पर 187 किमी तक की रेंज देने का दावा करता है. ऐसे में यह सबसे ज्यादा रेंज देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल हो गया है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 12 Jul 2026 09:46 AM (IST)
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अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं जो लंबी दूरी तय कर सके और बार-बार चार्ज करने की चिंता न हो तो हीरो मोटोकॉर्प का नया Vida VX2 Plus आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कंपनी ने इस स्कूटर को पहले से बड़ी बैटरी और ज्यादा रेंज के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 187 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. यही वजह है कि यह इस समय देश के सबसे ज्यादा रेंज देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल हो गया है.

स्कूटर की पावर और कीमत

Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने इस स्कूटर में 4.4 kWh की डुअल रिमूवेबल लिथियम-आयन बैटरी दी है. यानी इसमें दो 2.2 kWh की बैटरियां मिलती हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर स्कूटर से निकालकर घर या ऑफिस में भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जिनके पास घर में अलग से चार्जिंग पॉइंट मौजूद नहीं है. कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,43,990 रुपये रखी है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो नए Vida VX2 Plus में 6 kW पीक पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 26 Nm का टॉर्क पैदा करती है. कंपनी के मुताबिक यह स्कूटर 90 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर सकता है. बेहतर राइडिंग फील के लिए इसमें Eco, Ride और Sport जैसे तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं. इसके अलावा ओवरटेकिंग के समय तेज एक्सेलरेशन देने के लिए इसमें एक Boost Mode भी मिलता है.

कितनी देर में हो जाती है चार्ज?

चार्जिंग के मामले में भी कंपनी ने कई सुविधाएं दी हैं. Vida VX2 Plus के साथ 1 kW का पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जिसकी मदद से बैटरी को लगभग 3 घंटे 30 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, अगर DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल किया जाए तो यही काम करीब 65 मिनट में पूरा हो जाता है. कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को पूरे देश में 6,000 से अधिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 700 से ज्यादा सर्विस टचपॉइंट का फायदा भी मिलेगा.

फीचर्स की बात करें तो यह स्कूटर मॉडर्न तकनीक से लैस है. इसमें 4.3 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट, 27.2 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) जैसी सुविधाएं दी गई हैं. ये सभी फीचर्स रोजाना राइड को ज्यादा आरामदायक और सेफ बनाते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 12 Jul 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Auto News Electric Scooter Hero Vida VX2 Hero Vida VX2 Plus
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