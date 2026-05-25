हाईवे पर पहुंचते ही कांपने लगती है कार? नजरअंदाज किया तो हो सकता है भारी नुकसान

Car Shaking Issue: शहर की सड़कों पर बिल्कुल स्मूद चलने वाली कार कई बार हाईवे पर पहुंचते ही कांपने लगती है. खासकर 60 से 100 km/h की स्पीड के बीच अगर Steering हिलने लगे, सीट में कंपन महसूस हो या पूरी कार वाइब्रेट करे, तो यह किसी बड़े मैकेनिकल प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. कई लोग इसे रोड की खराब हालत या हवा का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी लापरवाही आगे चलकर हजारों रुपये का खर्चा बन सकती है.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाईवे स्पीड पर कार का कांपना अक्सर टायर, व्हील बैलेंसिंग, सस्पेंशन या ब्रेक सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ी की वजह से होता है. समय रहते कारण पता चल जाए तो बड़ी खराबी और एक्सीडेंट जैसे खतरे से बचा जा सकता है. इसलिए अगर आपकी कार भी तेज स्पीड पर असामान्य तरीके से कांपती है, तो तुरंत इसकी जांच करवाना जरूरी है.

टायर और व्हील बैलेंसिंग बन सकते हैं सबसे बड़ी वजह

कार में कंपन आने का सबसे कॉमन कारण खराब टायर या गलत व्हील बैलेंसिंग होता है. कई बार टायर ऊबड़-खाबड़ तरीके से घिस जाते हैं या उनमें हवा का दबाव सही नहीं होता. ऐसे में हाईवे स्पीड पर कार स्थिर नहीं रह पाती और स्टीयरिंग कांपने लगता है. अगर लंबे समय से व्हील एलाइनमेंट नहीं कराया गया है, तब भी यही समस्या सामने आती है. कुछ मामलों में एलॉय व्हील हल्का मुड़ जाने पर भी कार में कंपन महसूस होने लगता है.

खराब सड़क पर बार-बार कार चलाने से सस्पेंशन पार्ट्स पर भी असर पड़ता है. शॉक एब्जॉर्बर कमजोर होने पर कार स्पीड पकड़ते ही डगमगाने लगती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हर कुछ महीनों में टायर की स्थिति, हवा का प्रेशर और व्हील बैलेंसिंग जरूर चेक करवाना चाहिए. इससे कार की स्टेबिलिटी बेहतर रहती है और माइलेज पर भी अच्छा असर पड़ता है.

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ब्रेक और सस्पेंशन प्रॉब्लम को भूलकर भी न करें इग्नोर

अगर कार ब्रेक लगाने पर ज्यादा कांपती है, तो इसके पीछे ब्रेक डिस्क या रोटर की खराबी हो सकती है. लंबे समय तक हीट होने के बाद ब्रेक रोटर टेढ़े हो जाते हैं, जिससे ब्रेक लगाते वक्त स्टीयरिंग वाइब्रेट करने लगता है. वहीं कई बार सस्पेंशन जॉइंट, बुश या एक्सल में खराबी आने पर भी हाईवे पर कार कंट्रोल में नहीं रहती.

शुरुआत में यह हल्की समस्या लगती है, लेकिन समय पर ठीक न कराया जाए तो टायर डैमेज, सस्पेंशन फेलियर और स्टीयरिंग कंट्रोल जैसी गंभीर परेशानी हो सकती है. लगातार कंपन के कारण कार के दूसरे पार्ट्स भी जल्दी खराब होने लगते हैं. इसलिए अगर आपकी कार स्मूद रोड पर भी शेक कर रही है, तो बिना देरी सर्विस सेंटर पर जांच करवाएं. छोटी सी चेकिंग आपको बड़े रिपेयर बिल और सेफ्टी रिस्क से बचा सकती है.

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