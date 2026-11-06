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हिंदी न्यूज़ऑटोCarCar Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?

Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?

Car Drive Modes: कार में दिए गए ECO, City और Sports ड्राइविंग मोड्स का सही इस्तेमाल कब और कैसे करें, जानें किस सेटिंग पर आपकी गाड़ी देगी सबसे शानदार माइलेज और कहां पर मिलेगी आपको सुपरफास्ट स्पीड.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 12:29 PM (IST)
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Car Drive Modes: आजकल की आधुनिक कारों में एडवांस फीचर्स की भरमार होती है, जो न सिर्फ सफर को आरामदायक बनाते हैं बल्कि ड्राइविंग के अनुभव को भी पूरी तरह बदल देते हैं. इन्हीं आधुनिक फीचर्स में से एक बेहद जरूरी फीचर है ड्राइविंग मोड्स. अगर आप हाल ही में कोई नई कार शोरूम से लेकर आए हैं, तो आपने गियर लीवर या डैशबोर्ड के पास ECO, City और Sports मोड के बटन जरूर देखे होंगे.

कई वाहन चालक जानकारी के अभाव में इन मोड्स का सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. इसकी वजह से या तो उन्हें गाड़ी से बेहतर माइलेज नहीं मिल पाता या फिर वे कार की असली परफॉर्मेंस का मजा नहीं ले पाते हैं. आइए जानते हैं कार के ये तीन अलग-अलग मोड्स कब काम आते हैं और इन्हें किस परिस्थिति में एक्टिवेट करना चाहिए.

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ECO Mode: जब बचानी हो जेब और ईंधन

कार से बेहतरीन माइलेज निकालने के लिए इनमें ECO मोड दिया जाता है. जब आप इस मोड को ऑन करते हैं तो कार का कंप्यूटर इंजन और थ्रॉटल के रिस्पॉन्स को थोड़ा धीमा कर देता है ताकि अचानक होने वाली ईंधन की खपत को रोका जा सके. यह मोड उस वक्त सबसे ज्यादा कारगार साबित होता है जब आप किसी लंबे सफर पर हों, हाईवे पर एक समान रफ्तार से गाड़ी चला रहे हों या फिर किसी ऐसे रास्ते पर हों जहां ट्रैफिक बहुत कम हो. यहां तक कि यह मोड कार के एयर कंडीशनर की कार्यप्रणाली को भी थोड़ा नियंत्रित कर देता है, जिससे सीधे तौर पर पेट्रोल या डीजल की बड़ी बचत होती है.

City Drive Mode: रोजमर्रा के सफर का सारथी

रोजमर्रा के सफर और शहर की व्यस्त सड़कों के लिए कारों में City Drive मोड दिया जाता है. जब भी आप कार को स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी डिफॉल्ट रूप से इसी मोड में रहती है. यह मोड खास तौर पर शहर के भारी ट्रैफिक, ऑफिस आने-जाने के रास्तों और ज्यादा ट्रैफिक की स्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

शहर के भीतर वाहन चालकों को बार-बार ब्रेक लगाना पड़ता है और फिर तुरंत एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है, इसलिए सिटी मोड में कार का इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच एक सटीक संतुलन बनाए रखता है. इस मोड में एक्सीलरेटर का रिस्पॉन्स न तो बहुत सुस्त होता है और न ही बहुत ज्यादा आक्रामक होता है, जिससे गाड़ी बिना किसी झटके के आगे बढ़ती है. 

यह भी पढ़ें- RC Transfer: किस राज्य में सबसे तेज पुरानी गाड़ी का मालिकाना हक बदलने का नियम, किस नंबर पर आपका स्टेट?

Sports Mode: रफ्तार और पावर का रोमांच

इसके विपरीत, अगर आप कार की असली ताकत को महसूस करना चाहते हैं, तो आपके लिए Sports मोड सबसे बेहतरीन विकल्प है. इस मोड को एक्टिवेट करते ही कार का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है और इंजन का RPM बढ़ जाता है. इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहद संवेदनशील हो जाता है और कार रॉकेट की तरह आगे भागती है.

ऑटोमैटिक कारों में इस मोड के दौरान गियर देर से बदलते हैं ताकि हर गियर में गाड़ी को अधिकतम पावर मिल सके. इस मोड का इस्तेमाल तब सबसे मुफीद माना जाता है जब आपको हाईवे पर किसी बड़े वाहन को तेजी से ओवरटेक करना हो, किसी खड़ी चढ़ाई या पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चढ़ानी हो या फिर जब खाली और सुरक्षित सड़कों पर आपको तेज पिकअप की जरूरत हो.

यह भी पढ़ें- Driving Car in Smog Pollution: पटाखों के धुएं में कैसे चलाएं अपनी कार, प्रदूषण में कैसे करें AC का सही इस्तेमाल?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 12:29 PM (IST)
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