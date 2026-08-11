Hero की पहली EV बाइक तैयार, Ola-Bajaj को देगी टक्कर?

Hero Electric Motorcycle: भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड को देखते हुए अब सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां EV सेगमेंट की गाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं. क्योंकि, भारत में अभी EV बाइक और स्कूटर्स तेजी से बिक रहे हैं. जिसे ध्यान में रखते हुए अब देश की सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बड़ा धमाका करने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

जिसके चलते ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प का यह कदम ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. ऑटो रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक को 2027 तक भारतीय बाज़ार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर देगी. कंपनी का लक्ष्य भारतीय युवाओं को एक ऐसी किफायती और दमदार इलेक्ट्रिक बाइक देना है जो रोज़ाना के इस्तेमाल के साथ-साथ लंबी दूरी के सफर को भी बेहद आसान और सस्ता बना दे.

UBEX और VXZ प्लेटफॉर्म पर हो रहा है काम

आपको बता दें कि, हीरो मोटोकॉर्प अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दो बेहद एडवांस्ड और अलग आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रही है. इसमें पहला प्लेटफॉर्म UBEX और दूसरा VXZ के नाम से जाना जाएगा. UBEX प्लेटफॉर्म को खासतौर पर रोज़ाना दफ्तर या कॉलेज आने-जाने वाले शहरी राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है.

जिस पर कम्यूटर और यूटिलिटी सेगमेंट की किफायती इलेक्ट्रिक बाइक्स बनेंगी. वहीं दूसरी तरफ VXZ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हाई-परफॉर्मेस, प्रीमियम और स्पोर्टी लुक्स वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार करने में किया जाएगा. दो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने से हीरो के पास हर तरह के ग्राहकों और बजट वर्ग के लिए बेहतरीन विकल्प पेश करने की आजादी रहेगी.





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मिलेगा आपको पावरफुल परफॉर्मेंस

ऐसा माना जा रहा है कि, इस बाइक में इसमें फिक्स्ड और स्वैपेबल दोनों तरह की बैटरी के विकल्प देखने को मिल सकते हैं. दैनिक इस्तेमाल के लिए आने वाले बेस मॉडल में 3.5 kWh से 4 kWh तक का बैटरी पैक दिया जा सकता है. जो एक बार फुल चार्ज होने पर आसानी से 130 से 150 किलोमीटर तक की रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज देगा.

लेकिन इसके अलावा प्रीमियम स्पोर्टी मॉडल में बड़े बैटरी पैक के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा. जिससे महज आधे घंटे में बाइक काफी हद तक चार्ज हो जाएगी. इलेक्ट्रिक मोटर का पावरफुल टॉर्क इसे चढ़ाई और ओवरटेकिंग के दौरान बेहतरीन पिकअप प्रदान करेगा.





मिलेंगे आपको कई आधुनिक फीचर्स

आपको यह भी बता दें कि, आजकल के टेक-सैवी राइडर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हीरो अपनी इस पहली इलेक्ट्रिक बाइक को ढेर सारे हाई-टेक फीचर्स से लैस करने जा रही है. इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन या टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. जो ब्लूटूथ और जीपीएस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा.

इसकी मदद से राइडर्स अपने स्मार्टफोन को बाइक से जोड़कर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल-मैसेज अलर्ट और राइड स्टैट्स देख सकेंगे. वहीं, इसके अलावा इसमें ओवर-द-एयर अपडेट्स, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, जियो-फेंसिंग, एंटी-थेफ्ट अलार्म और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे काम के सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे.

कितनी में मिलेगी यह बाइक?

बता दें कि, हीरो मोटोकॉर्प की यह बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 2027 में भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आ सकती है. कीमत के मामले में हीरो हमेशा से ही भारतीय ग्राहकों की जेब का ख्याल रखती आई है. इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.20 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये के बजट में रखी जा सकती है.

लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला ओला की रोडस्टर सीरीज, बजाज के नए इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और रीवोल्ट RV400 जैसी स्थापित बाइक्स से होगा. देश भर में फैले हीरो के विशाल डीलर्शिप नेटवर्क और भरोसेमंद सर्विस बैकअप के दम पर यह इलेक्ट्रिक बाइक बाज़ार में आते ही बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

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