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हिंदी न्यूज़ऑटोकिन-किन देशों में एथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां, वहां कितना कामयाब रहा यह सिस्टम?

किन-किन देशों में एथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां, वहां कितना कामयाब रहा यह सिस्टम?

Ethanol Fuel: ब्राजील, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां कितनी कामयाब रहीं? जानिए एथेनॉल फ्यूल का पूरा ग्लोबल गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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Ethanol Fuel: अभी हर तरफ एथेनॉल की जमकर चर्चा चल रही है क्योंकि, पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों और प्रदूषण को कम करने के लिए एथेनॉल को एक बड़े गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि, भारत में भी तेजी से E85 और E100 फ्यूल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को लाने की तैयारी चल रही है. लेकिन आज हम बात करेंगे कि दुनिया के कई देशों में यह सिस्टम सालों से न सिर्फ चल रहा है बल्कि बेहद कामयाब भी रहा है. 

ब्राजील से लेकर अमेरिका तक कई देशों ने अपने यहां एथेनॉल को मेनस्ट्रीम फ्यूल बना दिया है. चलिए जानतें हैं कि दुनिया के बड़े देशों में एथेनॉल का यह सफर कैसा रहा और वहां के लोगों के लिए यह फ्यूल कितना फायदेमंद रहा है.

ब्राजील है सबसे आगे 

बता दें कि, जब भी बात एथेनॉल से गाड़ी चलाने की आती है तो इस लिस्ट में ब्राजील सबसे ऊपर आता है. ब्राजील ने 1970 में ही ऑयल क्राइसिस से बचने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया था. आज के समय में ब्राजील की सड़कों पर दौड़ने वाली 80 परसेंट से ज्यादा कारें फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर चलती हैं. 

वहां के पेट्रोल पंपों पर E100 यानी 100% शुद्ध एथेनॉल मिलता है. सबसे खास बात यह है कि वहां का नॉर्मल पेट्रोल भी बिना 27% एथेनॉल मिक्स किए नहीं बिकता. वहां के लोग एथेनॉल और पेट्रोल की कीमतों को देखकर खुद तय करते हैं कि उन्हें कौन सा फ्यूल चुनना है.

यह भी पढ़ें: Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में नई EV खरीदने पर कितने की मिलेगी सब्सिडी, जानें नई पॉलिसी में क्या है खास?

लिस्ट में अमेरिका का भी नाम है 

एथेनॉल के प्रोडक्शन और इस्तेमाल के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है. लेकिन ब्राजील की तरह वहां गन्ने से नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर मक्के से एथेनॉल तैयार किया जाता है. अमेरिका के लगभग हर पेट्रोल पंप पर मिलने वाले रेगुलर फ्यूल में 10% एथेनॉल पहले से मिक्स होता है और अब वहां E15 का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है. 

इसके अलावा वहां फ्लेक्स-फ्यूल कारों के लिए E85 फ्यूल पंप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है. अमेरिका में लाखों गाड़ियां इस क्लीन फ्यूल पर चल रही हैं जिससे वहां कच्चे तेल का इम्पोर्ट काफी कम हुआ है.

फ्रांस और थाईलैंड भी रेस में आगे

बता दें कि, फ्रांस एथेनॉल का सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभरा है. फ्रांस में लगभग 4,000 पेट्रोल पंपों पर E85 फ्यूल आसानी से मिल जाता है. जो उनके कुल नेटवर्क का करीब 42 परसेंट है. वहां की सरकार एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों पर टैक्स में भारी छूट देती है. 

जिससे यह आम लोगों के लिए काफी किफायती हो जाता है. वहीं एशिया में थाईलैंड इस रेस में सबसे आगे है. थाईलैंड में E20 और E85 फ्यूल को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बाहर से एथेनॉल मंगाना बैन कर रखा है. वहां सिर्फ लोकल किसानों द्वारा उगाए गए मक्के और गन्ने से ही एथेनॉल बनाया जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Flex Fuel E85 Fuel Ethanol Cars Brazil Ethanol
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