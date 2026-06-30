Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में नई EV खरीदने पर कितने की मिलेगी सब्सिडी, जानें नई पॉलिसी में क्या है खास?
Delhi EV Policy 2026: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में परचेज इनीशिएटिव तय किया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर पहले साल 30,000 की सब्सिडी मिलेगी.
Delhi EV Policy 2026: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है. यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होने की तैयारी में है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. इस नीति को लेकर सरकार का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना, पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता घटना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देना है.
नई नीति के तहत खरीदारों को सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही आने वाले वर्षों में कुछ कैटेगरी के पेट्रोल-डीजल और सीएनजी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन भी चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाएंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में नई ईवी खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और नई पॉलिसी में क्या खास है.
नई ईवी पॉलिसी में कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में परचेज इनीशिएटिव तय किया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर पहले साल 30,000 की सब्सिडी मिलेगी, दूसरे साल यह राशि 20,000 और तीसरे साल 10,000 होगी. इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ऑटो खरीदने वालों को पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. एन1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रकों पर पहले एक साल खास अधिकतम 1 लाख रुपये तक की खरीद सब्सिडी दी जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि सब्सिडी राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी. इसके लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा.
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर भी मिलेगा फायदा
नई नीति में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी रखा गया है. अगर कोई वाहन मालिक बीएस 4 या उससे पुराने चार पहिया वाहन को स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपये तक की स्क्रैपिंग प्रोत्साहन राशि मिल सकती है. इसके अलावा टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के लिए भी अलग-अलग स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है. वहीं नई ईवी पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी. यह छूट पूरी पॉलिसी अवधि यानी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.
कब से बंद होंगे पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन?
सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई समय सीमा भी तय की है. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और संबंधित कैटेगरी के इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन होगा. 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी दो पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन ही रजिस्टर किए जा सकेंगे. हालांकि पहले से रजिस्टर पेट्रोल और डीजल वाहन चलते रहेंगे, लेकिन उन्हें मौजूदा नियमों का पालन करना होगा. इनमें और एंड ऑफ लाइफ नियम भी शामिल है, जिसके तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को निर्धारित पर्यावरणीय नियमों के अनुसार हटाना होगा.
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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा फोकस
सरकार अगले 4 वर्षों में पूरे दिल्ली में करीब 30 से 32 हजार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना पर काम करेगी. इसके साथ बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की परेशानी न हो. चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की जिम्मेदारी दिल्ली ट्रांसफर लिमिटेड को दी गई है. वहीं सरकार ने इस नीति में हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा है, यानी सब्सिडी केवल पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी.
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