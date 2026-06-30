हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोDelhi EV Policy 2026: दिल्ली में नई EV खरीदने पर कितने की मिलेगी सब्सिडी, जानें नई पॉलिसी में क्या है खास?

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में नई EV खरीदने पर कितने की मिलेगी सब्सिडी, जानें नई पॉलिसी में क्या है खास?

Delhi EV Policy 2026: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में परचेज इनीशिएटिव तय किया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर पहले साल 30,000 की सब्सिडी मिलेगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Jun 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi EV Policy 2026: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है. यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होने की तैयारी में है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. इस नीति को लेकर सरकार का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना, पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता घटना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देना है.

नई नीति के तहत खरीदारों को सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही आने वाले वर्षों में कुछ कैटेगरी के पेट्रोल-डीजल और सीएनजी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन भी चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाएंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में नई ईवी खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और नई पॉलिसी में क्या खास है. 

नई ईवी पॉलिसी में कितनी मिलेगी सब्सिडी? 

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अलग-अलग कैटेगरी में परचेज इनीशिएटिव तय किया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर पहले साल 30,000 की सब्सिडी मिलेगी, दूसरे साल यह राशि 20,000 और तीसरे साल 10,000 होगी. इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ऑटो खरीदने वालों को पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. एन1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रकों पर पहले एक साल खास अधिकतम 1 लाख रुपये तक की खरीद सब्सिडी दी जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि सब्सिडी राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी. इसके लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा. 

पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर भी मिलेगा फायदा 

नई नीति में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी रखा गया है. अगर कोई वाहन मालिक बीएस 4 या उससे पुराने चार पहिया वाहन को स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपये तक की स्क्रैपिंग प्रोत्साहन राशि मिल सकती है. इसके अलावा टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कमर्शियल वाहनों के लिए भी अलग-अलग स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है. वहीं नई ईवी पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी. यह छूट पूरी पॉलिसी अवधि यानी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. 

कब से बंद होंगे पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन? 

सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई समय सीमा भी तय की है. 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और संबंधित कैटेगरी के इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन होगा. 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी दो पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन ही रजिस्टर किए जा सकेंगे. हालांकि पहले से रजिस्टर पेट्रोल और डीजल वाहन चलते रहेंगे, लेकिन उन्हें मौजूदा नियमों का पालन करना होगा. इनमें और एंड ऑफ लाइफ नियम भी शामिल है, जिसके तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को निर्धारित पर्यावरणीय नियमों के अनुसार हटाना होगा. 

ये भी पढ़ें-Delhi EV Policy 2026: ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ, जानिए नई पॉलिसी में क्या खास?

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा फोकस 

सरकार अगले 4 वर्षों में पूरे दिल्ली में करीब 30 से 32 हजार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना पर काम करेगी. इसके साथ बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की परेशानी न हो. चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की जिम्मेदारी दिल्ली ट्रांसफर लिमिटेड को दी गई है. वहीं सरकार ने इस नीति में हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा है, यानी सब्सिडी केवल पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी. 

ये भी पढ़ें-30 लाख तक की EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, जानिए मार्केट में कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Auto News Delhi EV Policy EV Subsidy Delhi EV Policy 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में नई EV खरीदने पर कितने की मिलेगी सब्सिडी, जानें नई पॉलिसी में क्या है खास?
दिल्ली में नई EV खरीदने पर कितने की मिलेगी सब्सिडी, जानें नई पॉलिसी में क्या है खास?
ऑटो
खराब नहीं, दोबारा चलेगी EV बैटरी, दुनिया की सबसे बड़ी मेगाफैक्ट्री शुरू
खराब नहीं, दोबारा चलेगी EV बैटरी, दुनिया की सबसे बड़ी मेगाफैक्ट्री शुरू
ऑटो
बिना हेलमेट स्कूटर चलाते हुए नजर आए सिंगर Karan Aujla, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया चालान
बिना हेलमेट स्कूटर चलाते हुए नजर आए सिंगर Karan Aujla, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया चालान
ऑटो
आज लॉन्च होगी 500 KM रेंज वाली Tata Sierra EV, फीचर्स से लेकर पावर तक यहां जानिए सब
आज लॉन्च होगी 500 KM रेंज वाली Tata Sierra EV, फीचर्स से लेकर पावर तक यहां जानिए सब
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
स्पोर्ट्स
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
एक्सपोर्ट, ट्रंप की भारत यात्रा और दोस्ती की दुहाई... दिल्ली से डील के लिए बेताब है अमेरिका, कोई मौका नहीं छोड़ रहे सर्जियो गोर
एक्सपोर्ट, ट्रंप की भारत यात्रा और दोस्ती की दुहाई... दिल्ली से डील के लिए बेताब है अमेरिका
नौकरी
UKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
हेल्थ
Ginger Tea Health Risks: फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
ABP NEWS
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
ABP NEWS
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Embed widget