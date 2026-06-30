5 साल पुराना हेलमेट बन सकता है जान का दुश्मन, जानिए कब बदलना है जरूरी

Helmet Expiry: अगर आप डेली बाइक से ट्रेवल करते हैं तो रोजाना आपके लिए हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है. क्योंकि, हेलमेट आपकी कई तरह से सुरक्षा करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी सामानों की तरह ही आपके हेलमेट की भी एक एक्सपायरी डेट होती है. क्योंकि दुनिया की टॉप हेलमेट निर्माता कंपनियां मानती हैं कि 5 साल पुराना हेलमेट आपकी जान का दुश्मन बन सकता है.

बता दें कि, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक हेलमेट टूटा नहीं है तब तक वो बिल्कुल ठीक है. लेकिन सच यह है कि बाहर से चमचमाता दिखने वाला हेलमेट अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका होता है. तो चलिए जानते हैं कि हेलमेट के 5 साल वाले नियम के पीछे का पूरा सच क्या है.

क्यों एक्सपायर हो जाता है आपका हेलमेट?

आपको बता दें कि, हेलमेट की सुरक्षा उसकी बाहरी परत यानी शेल से ज्यादा उसके अंदर लगे फोम पर टिकी होती है. जिसे ईपीएस लाइनर कहते हैं. जब हम रोज हेलमेट पहनते हैं, तो सिर का पसीना, धूल और हवा की नमी इस फोम में समाती रहती है. जब यह फोम सूखता है तो धीरे-धीरे सिकुड़ने और कड़ा होने लगता है.

हर साल यह फोम लगभग 3 से 5 परसेंट तक कमजोर हो जाता है. 5 साल पूरे होते-होते यह फोम इतना सख्त हो जाता है कि एक्सीडेंट के वक्त सिर पर लगने वाले झटके को सोखने की इसकी क्षमता खत्म हो जाती है जिससे सिर में गंभीर चोट लग सकती है. इस लिए कंपनियां 5 साल बाद हेलमेट को एक्सपायर मान लेती हैं.

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बड़ी कंपनियां भी देती हैं यही सलाह

हेलमेट बेचने वाली दुनिया के सबसे सुरक्षित और महंगे कंपनियां जैसे अराई और शोई भी इस 5 साल के नियम को मानती हैं. इन कंपनियों का कहना है कि खरीदने के 5 साल बाद हेलमेट को बदल देना ही समझदारी है. भले ही उसका अंदरूनी फोम देखने में कितना भी नया क्यों न लग रहा हो.

अराई कंपनी तो यहां तक कहती है कि अगर हेलमेट डिब्बे में बंद रखा है और इस्तेमाल नहीं भी हुआ है तो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 7 साल बाद उसकी वारंटी खत्म हो जाती है क्योंकि फोम रखे-रखे भी कमजोर हो जाता है.

कब बदल लेना चाहिए हेलमेट?

आपको बता दें कि, अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं कि आपका हेलमेट सुरक्षित है या नहीं तो हेलमेट पहनकर स्ट्रैप को कस लें और अपने सिर को जोर से हिलाएं. अगर हेलमेट अपनी जगह से हिल रहा है या ढीला महसूस हो रहा है तो समझ जाएं कि अंदर का फोम सिकुड़ चुका है और यह अब सेफ नहीं है.

इसके अलावा 5 साल में हेलमेट बदलने का एक फायदा यह भी है कि आपको मार्केट में आई नई टेक्नोलॉजी (जैसे बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड और आईएसआई मार्क) वाले हल्के और ज्यादा आरामदायक हेलमेट मिल जाते हैं जो सफर को और सुरक्षित बनाते हैं.

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