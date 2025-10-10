एक्सप्लोरर
स्विमिंग पूल से लेकर गोल्फ कोर्स तक मौजूद, दुनिया की इस सबसे लंबी कार पर उतर सकता है हेलीकॉप्टर
The American Dream दुनिया की सबसे लंबी कार है, जिसमें स्विमिंग पूल, जैकूजी, मिनी गोल्फ कोर्स और हेलिपैड जैसी सुविधाएं हैं. आइए इसकी लंबाई, फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.
क्या आपने कभी ऐसी कार के बारे में सुना है जिसमें स्विमिंग पूल, हेलिपैड और गोल्फ कोर्स सब कुछ हो? सुनने में यह सपना लगता है, लेकिन सच में ऐसी कार मौजूद है. इस कार पर हेलीकॉप्टर तक उतर सकता है. 100 फीट लंबी यह लग्जरी कार दुनिया की सबसे लंबी कार है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और उसकी खूब तारीफ करता है. आइए इस कार के फीचर्स पर नजर डालते हैं.
दुनिया की सबसे लंबी कार
- ‘The American Dream’ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे लंबी कार का खिताब मिला हुआ है. इसकी लंबाई 100 फीट और 1.5 इंच (करीब 30.5 मीटर) है. इस शानदार लिमोजीन को 1986 में कैलिफोर्निया के मशहूर कार डिजाइनर जे ओहरबर्ग (Jay Ohrberg) ने तैयार किया था. शुरुआत में इसकी लंबाई 60 फीट थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 100 फीट किया गया. जिसके बाद यह कार गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हो गई. आज ये कार अमेरिका के ऑरलैंडो (Florida) स्थित एक ऑटो म्यूजियम में रखी हुई है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
डिजाइन और इंजीनियरिंग
- The American Dream के डिजाइन में लग्जरी और इंजीनियरिंग का अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. इस कार में 26 टायर लगाए गए हैं और इसे दो V8 इंजन ( एक आगे और दूसरा पीछे) चलाते हैं. यह अनोखा सेटअप इसकी विशाल लंबाई और वजन को संभालने में मदद करता है. इसका लुक किसी सुपर लिमोजीन से ज्यादा एक “रॉयल पैलेस ऑन व्हील्स” जैसा लगता है. इतनी बड़ी है कि इसे एक ही नजर में पूरा देखना लगभग नामुमकिन है.
हेलिपैड, जैकूजी और स्विमिंग पूल
- The American Dream अपने फीचर्स के कारण किसी लग्जरी होटल या रिसॉर्ट से कम नहीं लगती. इसमें स्विमिंग पूल और डाइविंग बोर्ड, जैकूजी, मिनी गोल्फ कोर्स, वॉटरबेड, फ्रिज, टीवी और टेलीफोन जैसी शानदार सुविधाएं मौजूद हैं. इतना ही नहीं, इसमें एक हेलिपैड भी है जिस पर 5,000 पाउंड वजन वाला हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है. ये सभी फीचर्स इस कार को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि चलता-फिरता लग्जरी रिसॉर्ट बना देते हैं.
75 यात्रियों के लिए है स्पेस
- The American Dream सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि बेहद विशाल भी है. इसमें एक बार में 75 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं. इसका इंटीरियर किसी राजसी गलियारे या महल के कॉरिडोर जैसा दिखता है, जहां चमकदार फ्लोरिंग, आलीशान सोफे और गोल्डन फिनिश दी गई है. हर सेक्शन में क्लाइमेट कंट्रोल, रीक्लाइनिंग सीट्स और मिनी बार जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. यह कार अक्सर बड़े इवेंट्स, शादी समारोहों और हॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल की जाती रही है.
ये भी पढ़ें: New Bolero Vs Old Bolero: पहले से ज्यादा स्टाइलिश और सेफ हुई नई Bolero, जानिए क्या-क्या हुआ अपग्रेड
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
इंडिया
कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL