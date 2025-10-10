महिंद्रा ने अपनी सबसे पॉपुलर SUVs — Bolero और Bolero Neo — के फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किए हैं. नई बोलेरो सीरीज में अब पहले से ज्यादा स्टाइल, कम्फर्ट और मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.

कंपनी ने इनके जाने-पहचाने डिजाइन को बरकरार रखते हुए उनमें छोटे-छोटे बदलाव किए हैं, जिससे ये और प्रीमियम और एडवांस लगती हैं. इस बार फोकस मैकेनिकल अपडेट्स पर नहीं, बल्कि राइड क्वालिटी, लुक्स और इन-कैबिन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर रहा है.

नई Bolero Neo की कीमत

नई Bolero Neo की कीमत 8.49 लाख से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि Bolero Classic 7.99 लाख से 9.69 लाख (एक्स-शोरूम) में मिलती है. दोनों SUVs में इंजन वही पुराने हैं, लेकिन अब इनमें Mahindra के RideFlow Suspension Tuning की मदद से राइड क्वालिटी और भी स्मूद हो गई है. इससे अब बोलेरो को शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में चलाना आसान और आरामदायक हो गया है.

कैसा है डिजाइन?

नई बोलेरो नियो फेसलिफ्ट में हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट्स के साथ नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है, जो SUV को और ज्यादा प्रीमियम लुक देता है. वहीं, बोलेरो क्लासिक में नया क्रोम हाइलाइटेड ग्रिल लगाया गया है जो इसके मजबूत और भरोसेमंद लुक को बनाए रखता है. इन दोनों के फ्रंट डिजाइन में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन बोलेरो की सादगी और दमदार उपस्थिति अब भी इसकी पहचान बनी हुई है.

नए कलर और वैरिएंट

बोलेरो नियो फेसलिफ्ट अब दो नए कलर शेड्स Jeans Blue और Concrete Grey में आती है. टॉप N11 वेरिएंट में डुअल-टोन पेंट ऑप्शन भी है, जो इसे और बेहतर बनाता है. वहीं, बोलेरो क्लासिक में नया Stealth Color Option दिया गया है जो सभी ट्रिम्स में उपलब्ध है. इसके साथ नया B8 वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है.

केबिन

महिंद्रा ने नई बोलेरो के केबिन में कई सुधार किए हैं. बोलेरो नियो के टॉप N11 वेरिएंट में अब नया Lunar Grey इंटीरियर थीम दी गई है, जो पहले के डार्क मोचा ब्राउन से हल्की और अट्रैक्टिव लगती है. सीट्स में बेहतर कुशनिंग जोड़ी गई है, जिससे लंबी जर्नी में कंफर्टेबल फील होता है. बोलेरो क्लासिक में भी अब नए बॉटल होल्डर, ज्यादा पैडिंग वाली सीटें और लेदरेट अपहोल्स्ट्री (B8 वेरिएंट) दी गई हैं जो इंटीरियर को और प्रीमियम बनाती हैं.

फीचर्स-इंजन और परफॉर्मेंस

नई बोलेरो और बोलेरो नियो अब पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड हैं. बोलेरो नियो के N10 और N11 वेरिएंट में नया 8.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर-व्यू कैमरा, और USB-C चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं. वहीं, बोलेरो के टॉप-स्पेक B8 वेरिएंट में टचस्क्रीन डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फॉग लैंप्स, और USB-C पोर्ट्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. महिंद्रा ने दोनों SUVs के इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों ही अपने पुराने पावरट्रेन के साथ आती हैं. हालांकि, अब दोनों में Mahindra का नया RideFlow Suspension System दिया गया है, जो उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी स्मूद राइड का अनुभव कराता है.

