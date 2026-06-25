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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengaluru Triple Murder Case: प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी

Bengaluru Triple Murder Case: प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी

बेंगलुरु में प्रेम संबंध के विरोध से नाराज युवती पर प्रेमी के साथ मिलकर माता-पिता और छोटी बहन की हत्या का आरोप. फरारी के बाद पुडुचेरी से गिरफ्तार, प्रेमी अभी भी फरार.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 05:45 AM (IST)
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बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में अपने माता-पिता और छोटी बहन की कथित तौर पर हत्या करने के बाद फरार 25 वर्षीय महिला को पुडुचेरी से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बुधवार (24 जून) को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला श्वेता ने अपने प्रेमी केनेथ के साथ मिलकर कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने बताया कि केनेथ अभी फरार है. 

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सोमवार (22 जून)  रात के. आर. पुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीगेहल्ली स्थित एक अपार्टमेंट में हुई, जहां 52 वर्षीय सोमसुंदर, उनकी 48 वर्षीय पत्नी मुथुलक्ष्मी और उनकी 19 वर्षीय छोटी बेटी सुप्रिया मृत पाए गए. तीनों की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘मामले में आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था और हमने महिला को पुडुचेरी से हिरासत में ले लिया है. कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और मामले की जांच जारी है.’अधिकारी ने बताया कि फरार केनेथ को पकड़ने के लिए भी प्रयास जारी हैं.

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रिश्ते का विरोध बनी वजह

प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि श्वेता पिछले दो महीनों से कथित तौर पर अपने प्रेमी केनेथ के साथ रह रही थी. जांचकर्ताओं को संदेह है कि श्वेता के माता-पिता इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण परिवार के भीतर तनाव की स्थिति होगी. पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम पीड़ित परिवार उस फ्लैट पर गया था, जहां श्वेता और केनेथ रह रहे थे. जांचकर्ताओं को आशंका है कि इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद तीनों पर कथित तौर पर कई बार चाकू से हमला किया गया.  पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है.

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Published at : 25 Jun 2026 05:45 AM (IST)
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