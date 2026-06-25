हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSoundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?

Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?

Soundbar Vs Soundbase: इसमें कई स्पीकर ड्राइवर एक ही यूनिट में मौजूद होते हैं जो साउंड की क्वालिटी को बेहतर बनाने का और बेस्ट परफॉर्मेंस देने का काम करते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Jun 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सही उपकरण का चुनाव टीवी के लिए जगह और व्यक्तिगत ध्वनि पसंद पर निर्भर है।

Soundbar Vs Soundbase: स्मार्ट टीवी लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है. लेकिन अब लोग स्मार्ट टीवी में वीडियो क्वालिटी के साथ-साथ साउंड क्वालिटी को भी बेहतर करना चाहते हैं. इसी बढ़ती डिमांड के चलते ही मार्केट में साउंडबार और साउंडबेस जैसे डिवाइस आ चुके हैं और तेजी से बिक भी रहे हैं. बता दें कि दोनों ही डिवाइस का काम साउंड क्वालिटी को बढ़ाना ही है लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं. आइए बताते हैं आपके स्मार्ट टीवी के लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा.

क्या होता है Soundbar?

जानकारी के मुताबिक, Soundbar एक लंबा और पतला स्पीकर सिस्टम होता है जिसे घर में टीवी के नीचे या फिर दीवार पर सेट किया जाता है. इसमें कई स्पीकर ड्राइवर एक ही यूनिट में मौजूद होते हैं जो साउंड की क्वालिटी को बेहतर बनाने का और बेस्ट परफॉर्मेंस देने का काम करते हैं.

आजकल के Soundbar में Dolby Atmos, DTS:X और वायरलेस सबवूफर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो घर में आपके वीडियो या मूवी देखने को एक्सपीरिएंस को काफी हद तक बेहतर करने में मदद करते हैं.

Soundbase क्या है?

वहीं, दूसरी ओर, Soundbase की बात करें तो ये एक चौड़े प्लेटफॉर्म की तरह ही दिखता है जिसे आप घर में अपने स्मार्ट टीवी के सीधे ऊपर भी रख सकते हैं. ये डिवाइस Soundbar के मुकाबले साइज में बड़ा और वजन में भारी होता है.

इस डिवाइस का फायदा ये है कि इसके बड़े साइज के चलते साउंडबार के मुकाबले ज्यादा पावर जनरेट होती है. इसी वजहह से ये लोगों को ज्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी और बेस उपलब्ध कराने में सक्षम है. बस इस डिवाइस की एक खराबी है जो है इसका साइज. बड़े आकार के होने के चलते घर में यह थोड़ा ज्यादा जगह ले सकता है.

कैसे काम करते हैं दोनों डिवाइस

साउंडबार की बात करें तो ये टीवी से ऑडियो सिग्नल HDMI, Optical Cable या Bluetooth के जरिए Soundbar तक पहुंचता है इसके बाद Soundbar उस सिग्नल को प्रोसेस करके साफ और दमदार आवाज लोगों को देता है. कई Soundbar में वर्चुअल सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी मौजूद होती है जिससे ऐसा महसूस होता है कि आवाज चारों ओर से आ रही है.

वहीं, दूसरी ओर, Soundbase में टीवी से आने वाला ऑडियो सिग्नल Soundbase तक पहुंचता है. इसके अंदर बड़े स्पीकर और ज्यादा जगह होने के कारण आवाज को ज्यादा गहराई और बास मिलता है. अब डिवाइस साउंड को अच्छे से प्रोसेस करके पूरे कमरे में एक तरीके से फैला देता है. जिससे लोगों को बेहतरीन साउंड क्वालिटी का एहसास होता है.

कौन सा है स्मार्ट टीवी के लिए बेस्ट

अब यह आपके जरूरत के हिसाब पर भी निर्भर करता है. छोटे और कम साइज के कमरों के लिए साउंडबार एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. Dolby Atmos और सराउंड साउंड चाहने वालों के लिए के लिए साउंडबार एक बेस्ट ऑप्शन है. इसके साथ ही साउंडबार में आपको एडवांस और स्टाइलिश सेटअप भी देखने को मिलता है. अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में और वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं तो Soundbar बेहतर एक्सपीरिएंस प्रदान करेगा.

वहीं, दूसरी ओर Soundbase की बात करें तो जिनके पास टीवी स्टैंड पर पर्याप्त जगह है उनके लिए ये डिवाइस बेस्ट है. इसके अलावा दमदार बास पसंद करने वाले यूजर्स के लिए ये डिवाइस बेहतर है. ज्यादा स्पीकर या सबवूफर लगाने से जो लोग बचना चाहते हैं उनके लिए साउंडबेस एक शानदार विकल्प है.

यह भी पढ़ें: Warning! पुराने iPhone यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, हैकिंग से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Soundbar TECH NEWS HINDI Soundbase
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Wifi Compensation: जितने दिन तकनीकी खराबी से बंद रहा Wifi उतने दिन मुफ्त में मिलेगा इंटरनेट, बस करना होगा यह काम
जितने दिन तकनीकी खराबी से बंद रहा Wifi उतने दिन मुफ्त में मिलेगा इंटरनेट, बस करना होगा यह काम
टेक्नोलॉजी
कई साल बाद भी रहेगा नए जैसा, लैपटॉप को स्क्रैचेज से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
कई साल बाद भी रहेगा नए जैसा, लैपटॉप को स्क्रैचेज से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
टेक्नोलॉजी
पासवर्ड की तरह बदल सकेंगे फिंगरप्रिंट? वैज्ञानिकों की नई खोज ने उड़ाए होश
पासवर्ड की तरह बदल सकेंगे फिंगरप्रिंट? वैज्ञानिकों की नई खोज ने उड़ाए होश
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
दिल्ली NCR
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ हो सकती बारिश के आसार
दिल्ली में मिलने लगे मानसून की दस्तक के संकेत, आज गरज-चमक के साथ हो सकती बारिश के आसार
क्रिकेट
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
बॉलीवुड
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
इंडिया
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
जनरल नॉलेज
कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों नहीं चढ़ सका कोई इंसान, चीन की सरकार ने क्यों इसे किया है बैन?
कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों नहीं चढ़ सका कोई इंसान, चीन की सरकार ने क्यों इसे किया है बैन?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget