Soundbar या Soundbase... दोनों में क्या अंतर और कैसे करते हैं काम, टीवी के लिए कौन बेस्ट?

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Soundbar Vs Soundbase: स्मार्ट टीवी लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है. लेकिन अब लोग स्मार्ट टीवी में वीडियो क्वालिटी के साथ-साथ साउंड क्वालिटी को भी बेहतर करना चाहते हैं. इसी बढ़ती डिमांड के चलते ही मार्केट में साउंडबार और साउंडबेस जैसे डिवाइस आ चुके हैं और तेजी से बिक भी रहे हैं. बता दें कि दोनों ही डिवाइस का काम साउंड क्वालिटी को बढ़ाना ही है लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं. आइए बताते हैं आपके स्मार्ट टीवी के लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट रहेगा.

क्या होता है Soundbar?

जानकारी के मुताबिक, Soundbar एक लंबा और पतला स्पीकर सिस्टम होता है जिसे घर में टीवी के नीचे या फिर दीवार पर सेट किया जाता है. इसमें कई स्पीकर ड्राइवर एक ही यूनिट में मौजूद होते हैं जो साउंड की क्वालिटी को बेहतर बनाने का और बेस्ट परफॉर्मेंस देने का काम करते हैं.

आजकल के Soundbar में Dolby Atmos, DTS:X और वायरलेस सबवूफर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो घर में आपके वीडियो या मूवी देखने को एक्सपीरिएंस को काफी हद तक बेहतर करने में मदद करते हैं.

Soundbase क्या है?

वहीं, दूसरी ओर, Soundbase की बात करें तो ये एक चौड़े प्लेटफॉर्म की तरह ही दिखता है जिसे आप घर में अपने स्मार्ट टीवी के सीधे ऊपर भी रख सकते हैं. ये डिवाइस Soundbar के मुकाबले साइज में बड़ा और वजन में भारी होता है.

इस डिवाइस का फायदा ये है कि इसके बड़े साइज के चलते साउंडबार के मुकाबले ज्यादा पावर जनरेट होती है. इसी वजहह से ये लोगों को ज्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी और बेस उपलब्ध कराने में सक्षम है. बस इस डिवाइस की एक खराबी है जो है इसका साइज. बड़े आकार के होने के चलते घर में यह थोड़ा ज्यादा जगह ले सकता है.

कैसे काम करते हैं दोनों डिवाइस

साउंडबार की बात करें तो ये टीवी से ऑडियो सिग्नल HDMI, Optical Cable या Bluetooth के जरिए Soundbar तक पहुंचता है इसके बाद Soundbar उस सिग्नल को प्रोसेस करके साफ और दमदार आवाज लोगों को देता है. कई Soundbar में वर्चुअल सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी मौजूद होती है जिससे ऐसा महसूस होता है कि आवाज चारों ओर से आ रही है.

वहीं, दूसरी ओर, Soundbase में टीवी से आने वाला ऑडियो सिग्नल Soundbase तक पहुंचता है. इसके अंदर बड़े स्पीकर और ज्यादा जगह होने के कारण आवाज को ज्यादा गहराई और बास मिलता है. अब डिवाइस साउंड को अच्छे से प्रोसेस करके पूरे कमरे में एक तरीके से फैला देता है. जिससे लोगों को बेहतरीन साउंड क्वालिटी का एहसास होता है.

कौन सा है स्मार्ट टीवी के लिए बेस्ट

अब यह आपके जरूरत के हिसाब पर भी निर्भर करता है. छोटे और कम साइज के कमरों के लिए साउंडबार एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. Dolby Atmos और सराउंड साउंड चाहने वालों के लिए के लिए साउंडबार एक बेस्ट ऑप्शन है. इसके साथ ही साउंडबार में आपको एडवांस और स्टाइलिश सेटअप भी देखने को मिलता है. अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में और वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं तो Soundbar बेहतर एक्सपीरिएंस प्रदान करेगा.

वहीं, दूसरी ओर Soundbase की बात करें तो जिनके पास टीवी स्टैंड पर पर्याप्त जगह है उनके लिए ये डिवाइस बेस्ट है. इसके अलावा दमदार बास पसंद करने वाले यूजर्स के लिए ये डिवाइस बेहतर है. ज्यादा स्पीकर या सबवूफर लगाने से जो लोग बचना चाहते हैं उनके लिए साउंडबेस एक शानदार विकल्प है.

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