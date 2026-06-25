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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में टूट के आसार? MVA की बैठक से शरद पवार और जयंत पाटील रहे दूर

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में टूट के आसार? MVA की बैठक से शरद पवार और जयंत पाटील रहे दूर

Maharashtra News In Hindi:  इस बैठक में 60 में से 37 विधायक पहुंचे, जबकि जयंत पाटिल समेत 23 विधायकों ने दूरी बनाई. इस बैठक में शरद पवार और जयंत पाटिल का निजी कारणों से शामिल नहीं होने की बात कही है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 25 Jun 2026 07:26 AM (IST)
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महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के बीच महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में 60 में से 37 विधायक मौजूद थे, जबकि जयंत पाटील समेत 23 विधायकों ने बैठक से दूरी बनाई. इस बैठक में शरद पवार और जयंत पाटिल का निजी कारणों से शामिल नहीं होने की बात कही है. विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है ऐसे में विपक्ष प्रभावी ढंग से मुद्दों को नहीं उठा पाया जिस तरह से उठाना चाहिए था. इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी.

इस बैठक में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन में एकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "हम महाविकास आघाड़ी के रूप में एक साथ होने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में एकजुट हैं? आगे हमें एकजुट होकर ही काम करना होगा." पार्टी के छह सांसदों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी की बैठक में गठबंधन की एकता को लेकर खेद व्यक्त किया.

बैठक में उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल

उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा, "महाविकास आघाड़ी के रूप में क्या हम सदन में एकजुट हैं? क्या हम एकसाथ मुद्दे उठाते हैं?" उद्धव ठाकरे ने बैठक में उपस्थित नेताओं से यह सवाल पूछा. इसके अलावा, आने वाले समय में विधानसभा और विधानमंडल के सत्रों के दौरान भी महाविकास आघाड़ी की एकजुटता विपक्ष के रूप में दिखाई देनी चाहिए.

साथ ही, राज्यभर में होने वाली सभाएं, बैठकें और आंदोलन भी संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि हमारी एकता पूरे राज्य में दिखाई दे. बैठक में मौजूद अन्य नेताओं के अनुसार उद्धव ठाकरे ने यह मत भी व्यक्त किया.

ठाकरे गुट के छह सांसदों की बगावत के बाद भी इस मुद्दे पर बैठक में कोई सीधी चर्चा नहीं हुई. महाविकास आघाड़ी की बैठक में कुल 60 विधायकों में से 37 विधायक उपस्थित रहे, जबकि 23 विधायक अनुपस्थित रहे. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद  पवार और जयंत पाटील  व्यक्तिगत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 25 Jun 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
MVA Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR MUMBAI NEWS
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