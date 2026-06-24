Nissan Tekton का Patrol से क्या है कनेक्शन? डिजाइन से परफॉर्मेंस तक जानिए दोनों में अंतर

Nissan कंपनी की पहचान दुनियाभर में भरोसेमंद SUVs के लिए की जाती है. इनमें सबसे खास नाम Patrol का है जो कई दशक से ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है. इसकी पॉपुलेरिटी इतनी ज्यादा है कि इसे ऑफ-रोडिंग और लग्जरी SUV सेगमेंट का बेंचमार्क माना जाता है. निसान ब्रांड की बात करें तो Patrol और स्काईलाइन GT-R ऐसे नाम हैं, जिन्होंने कंपनी को दुनियाभर में खास पहचान दिलाई है.

अब कंपनी ने Nissan Patrol में V8 इंजन की जगह टर्बो V6 इंजन दिया है. हालांकि इंजन में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन इसके बड़े, मजबूत और मस्कुलर डिजाइन को बरकरार रखा गया है. यही वजह है कि नई Patrol भी अपने पुराने मॉडल्स की तरह आकर्षक नजर आती है.

Nissan Tekton का Patrol से क्या संबंध?

Nissan की आने वाली नई SUV Tekton का Patrol से क्या संबंध है? दोनों गाड़ियों के बीच कुछ समानताएं जरूर हैं, लेकिन टेक्निकली Tekton का Patrol से कोई सीधा रिश्ता नहीं है. Tekton को उसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिस पर Renault Duster बेस्ड है. दोनों मॉडल कई मैकेनिकल पार्ट्स और इंजन ऑप्शन भी शेयर करते हैं. इसलिए Tekton और पैट्रोल के बीच इंजीनियरिंग में कोई समानता नहीं है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन के मामले में एक कनेक्शन जरूर देखने को मिलता है. Tekton के फ्रंट डिजाइन में Nissan Patrol की झलक साफ दिखाई देती है. इसके हेडलैंप, बड़ी ग्रिल और चौड़े फ्रंट फेसिया को देखकर Patrol की याद आती है. इसके अलावा टेकटन में भी वही मजबूत और मस्कुलर स्टाइल देखने को मिलता है, जिसने Patrol को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया है. यह डिजाइन अप्रोच टेकटन को एक प्रीमियम और दमदार रोड प्रेजेंस देने में मदद करती है.

दोनों गाड़ियों का एक ही प्लेटफॉर्म

सबसे खास बात यह है कि Tekton का फ्रंट डिजाइन रेनॉल्ट डस्टर से पूरी तरह अलग नजर आता है. हालांकि दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म एक जैसा है. निसान ने Tekton को अलग पहचान देने के लिए ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक डिजाइन दिया है.

फीचर्स, साइज और परफॉर्मेंस के मामले में Tekton और Patrol की तुलना नहीं की जा सकती. Patrol एक बड़ी, लग्जरी और फुल-साइज SUV है, जबकि Tekton एक कॉम्पैक्ट या मिड-साइज SUV सेगमेंट में आएगी. इसके बावजूद डिजाइन के जरिए निसान अपनी ब्रांड वैल्यू को भारतीय ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है.

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