अब सिएरा के बाद Tata नए अवतार में पेश कर सकती है Sumo, लुक ऐसा कि हर कोई हो जाएगा फिदा

भारतीय ऑटो बाजार में एक समय ऐसा था जब Tata Sumo का नाम मजबूती, भरोसे और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था .बड़े परिवारों से लेकर सरकारी विभागों और ग्रामीण इलाकों तक इस SUV ने अपनी अलग पहचान बनाई थी. अब जब टाटा अपनी पुरानी पॉपुलर SUV Tata Sierra को नए अवतार में वापस ला चुकी है, तब लोगों के बीच Tata Sumo की वापसी को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है.

डिजाइन स्टूडियो SRK Designs ने नई जनरेशन Tata Sumo का एक कॉन्सेप्ट डिजाइन और AI-जनरेटेड वीडियो पेश की है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस डिजाइन में पुरानी Tata Sumo की पहचान को बरकरार रखते हुए उसे आधुनिक दौर की प्रीमियम SUV जैसा रूप दिया गया है.हालांकि यह टाटा मोटर्स का ऑफिशियल मॉडल नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि अगर भविष्य में कंपनी Sumo को फिर से लॉन्च करती है तो उसका लुक कैसा हो सकता है.

गाड़ी के कैसे हो सकते हैं फीचर्स?

नई इमेजन की गई Sumo का फ्रंट डिजाइन काफी आकर्षक दिखाई देता है. इसमें पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं जो एक स्टाइलिश लाइट बार के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं .सामने बड़ा ग्रिल और टाटा का लोगो इसकी मौजूदगी को और दमदार बनाते हैं. इसके अलावा सिल्वर स्किड प्लेट वाला मजबूत बंपर इसे एक ऑफ-रोड SUV जैसा लुक देता है.

साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो नई Sumo पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और प्रीमियम दिखाई देती है. इसमें बड़े अलॉय व्हील्स, चौड़े व्हील आर्च, फ्लश डोर हैंडल और मजबूत बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है. हालांकि इसकी फ्लैट रूफलाइन और बड़े विंडो एरिया पुराने मॉडल की याद दिलाते हैं. यही वजह है कि इसमें पुरानी Sumo की पहचान और नई SUV का मॉडर्न अंदाज दोनों का बेहतरीन मिश्रण नजर आता है.

कैसा हो सकता है डिजाइन?

अगर इस नए डिजाइन की तुलना पुरानी Tata Sumo Gold से करें तो दोनों में काफी अंतर दिखाई देता है. पुरानी Sumo को मुख्य रूप से ज्यादा यात्रियों को बैठाने, मजबूत बॉडी और खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए बनाया गया था. वहीं नया डिजाइन अधिक स्टाइलिश और लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड SUV की तरह दिखता है, जो आज की मॉडर्न बॉडी-ऑन-फ्रेम SUVs को टक्कर देने की क्षमता रख सकता है.

इंजन की बात करें तो पुरानी Tata Sumo अलग-अलग डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती थी.इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन, 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन और बाद में 3.0-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया था. हालांकि इस नए कॉन्सेप्ट डिजाइन में किसी इंजन की जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन यदि भविष्य में Tata Motors वास्तव में Sumo को दोबारा बाजार में उतारती है, तो उसमें आधुनिक टर्बो-डीजल या हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना जताई जा रही है।

यह भी पढ़ें:-

अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?