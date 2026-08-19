Tata Sierra या Kia Seltos, जानें किसकी EMI पड़ेगी कम?

Tata Sierra vs Kia Seltos Price EMI: भारत में इस समय टाटा और किआ की गाड़ियों की धूम मची हुई है क्योंकि, दोनों ही कंपनियां अपने मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में तहलका मचा दी हैं. एक तरफ जहां किआ सेल्टोस अपने लुक्स, हाइटेक फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से लंबे समय से ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है. वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की दमदार एसयूवी टाटा सियारा अपने नए और आधुनिक अवतार में बाजार में तहलका मचा रही है.

अगर आप भी अपने परिवार के लिए इन दोनों में से किसी एक धांसू एसयूवी को ईएमआई पर घर लाने की योजना बना रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि किस गाड़ी की मंथली किस्त आपकी जेब पर कम भारी पड़ेगी. गाड़ी का सही चुनाव करने के लिए केवल शोरूम कीमत देखना काफी नहीं होता बल्कि ऑन-रोड प्राइस और डाउन पेमेंट का गणित समझना बहुत जरूरी है. तो चलिए आपको बेहद ही आसान भाषा में बताते हैं कि टाटा सियारा और किआ सेल्टोस में से किसकी ईएमआई कम बनेगी.

किआ सेल्टोस की कीमत

आपको बता दें कि, किआ सेल्टोस के बेस वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.90 लाख रुपये के आसपास है. जब इसमें आरटीओ, इंश्योरेंस और बाकी चार्ज जुड़ते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 12.70 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. अगर आप इस कार को खरीदने के लिए लगभग 10 फीसदी यानी 1.30 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको करीब 11.40 लाख रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा.

वहीं, आप यह लोन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल की अवधि के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 23,660 रुपये बनेगी. पूरे 5 सालों के दौरान आप बैंक को कुल मिलाकर करीब 2.79 लाख रुपये ब्याज के तौर पर चुकाएंगे.





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टाटा सियारा की ऑन-रोड कीमत?

वहीं, टाटा सियारा के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है. टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.25 लाख रुपये से लेकर 13.40 लाख रुपये के करीब बैठती है. मान लेते हैं कि टाटा सियारा की कुल ऑन-रोड कीमत 13.30 लाख रुपये है. अगर आप इस पर भी 10 फीसदी यानी लगभग 1.33 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आपका बैंक लोन अमाउंट करीब 11.97 लाख रुपये का होगा.

अगर आप 9 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लोन टेन्योर चुनते हैं उस हिसाब से टाटा सियारा के लिए आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 24,840 रुपये बनेगी. यानी किआ सेल्टोस के मुकाबले सियारा की किस्त हर महीने लगभग 1,180 रुपये ज्यादा आएगी.





7 साल पर कितनी बनेगी EMI?

अगर आप अपनी हर महीने की ईएमआई का बोझ और कम करना चाहते हैं तो 7 साल की लोन अवधि का विकल्प चुन सकते हैं. 9 फीसदी ब्याज दर पर 7 साल के लोन पर किआ सेल्टोस की मंथली ईएमआई लगभग 18,330 रुपये बनेगी.

जबकि दूसरी तरफ टाटा सियारा के लिए 7 साल की अवधि पर आपको हर महीने लगभग 19,250 रुपये चुकाने होंगे. 7 साल का लोन चुनने पर दोनों गाड़ियों की किस्त में लगभग 920 रुपये प्रति माह का अंतर रह जाता है. यानी लंबे समय के लोन में किआ सेल्टोस की ईएमआई थोड़ी और ज्यादा जेब-फ्रेंडली साबित होती है.

किस गाड़ी को चुनना रहेगा सही?

अगर ईएमआई के गणित को देखें तो किआ सेल्टोस की शुरुआती ऑन-रोड कीमत थोड़ी कम होने की वजह से इसकी मंथली किस्त टाटा सियारा के मुकाबले करीब 1,000 रुपये से 1,200 रुपये तक कम पड़ती है. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप कम किस्त में एक टेस्टेड और फीचर-लोडेड एसयूवी चाहते हैं तो सेल्टोस आपके लिए बेहतर विकल्प है.

लेकिन आप टाटा की ओरिजनल बॉक्सी एसयूवी डिजाइन, ज्यादा केबिन स्पेस और टाटा की 5-स्टार सेफ्टी भरोसा चाहते हैं तो हर महीने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर टाटा सियारा चुनना भी एक बेहतरीन और मजबूत सौदा साबित होता है. कार खरीदने से पहले दोनों डीलरशिप पर जाकर करंट डिस्काउंट ऑफर्स की पड़ताल जरूर कर लें.

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