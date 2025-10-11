नए अवतार में वापसी कर रही Tata Sierra, पेट्रोल, डीजल और EV वर्जन में होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स अपनी मशहूर और क्लासिक SUV Tata Sierra को एक बार फिर भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. ये वही मॉडल है, जिसने 1990 के दशक में भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी. अब कंपनी इसे एक पूरी तरह मॉडर्न डिजाइन और मल्टी-पावरट्रेन तकनीक के साथ नए रूप में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. टाटा मोटर्स ने हाल ही में पुष्टि की है कि वह वित्त वर्ष 2030 तक सात नए मॉडल लॉन्च करेगी. इनमें सबसे पहले आने वाली SUV नई Tata Sierra 2025 होगी, जिसका मुकाबला सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Maruti Victoris जैसी गाड़ियों से होगा.

तीनों वर्जन में आएगी नई Sierra

नई Tata Sierra को कंपनी कई इंजन विकल्पों के साथ पेश करेगी ताकि हर तरह के ग्राहकों की जरूरतें पूरी की जा सकें. इसमें 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (TGDi) और 2.0-लीटर Kryotec डीजल इंजन दिया जाएगा. इसके अलावा, कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन (EV) भी लाने की योजना बना रही है, जिसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक दिए जाएंगे.

लॉन्च टाइमलाइन और इंजन परफॉर्मेंस

कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल और डीजल वर्जन नवंबर 2025, जबकि इलेक्ट्रिक वर्जन जनवरी 2025 में लॉन्च किया जा सकता है. पेट्रोल वेरिएंट में दिया गया 1.5-लीटर टर्बो इंजन 170 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा, जबकि डीजल इंजन 170 बीएचपी पावर और 350 एनएम टॉर्क देगा. दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आएंगे. EV वर्जन की रेंज लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है. खास बात ये है कि 75kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) होगा.

डिजाइन और फीचर्स में बड़ा बदलाव

नई Sierra का डिजाइन पुरानी क्लासिक लुक से प्रेरित है, लेकिन इसे पूरी तरह मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टच दिया गया है. इसमें LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. Cabin के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इसके अलावा, SUV में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम), प्रीमियम इंटीरियर फिनिश और वाइड सीटिंग स्पेस जैसी खूबियां भी शामिल होंगी.

