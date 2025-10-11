हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Royal Enfield Hunter 350 vs Triumph Speed 400: कौन सी बाइक है ज्यादा बेहतर? मिनटों में समझें अंतर

Royal Enfield Hunter 350 vs Triumph Speed 400: कौन सी बाइक है ज्यादा बेहतर? मिनटों में समझें अंतर

Royal Enfield Hunter 350 और Triumph Speed 400 में कौन सी बाइक ज्यादा सस्ती है? आइए दोनों बाइक्स की कीमत, इंजन और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Oct 2025 09:32 AM (IST)


जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद बाइकों की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है. अब 350 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी वाली बाइकों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि 350 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइकों पर टैक्स 40% हो गया है. इसी कारण अब Royal Enfield Hunter 350 और Triumph Speed 400 की कीमतों में अंतर साफ दिखाई देता है. रॉयल एनफील्ड ने इस टैक्स कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दिया है. Hunter 350 की कीमत में करीब 12,000 से 15,000 रुपये तक की कमी आई है. अब इस बाइक की कीमत 1.38 लाख से 1.67 लाख के बीच है. पहले इसका दाम 1.50 लाख से 1.82 लाख था.

Hunter 350 में क्या-क्या खास है?

  • Royal Enfield Hunter 350 में 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. ये इंजन 20.4 हॉर्सपावर और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. 2025 मॉडल में कंपनी ने एलईडी हेडलाइट, बेहतर रियर सस्पेंशन और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स जोड़े हैं. ये बाइक शहर में आरामदायक राइड और स्टाइलिश डिजाइन के कारण युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है.

Triumph Speed 400 (Speed T4) की नई कीमत

  • GST 2.0 के बाद Triumph Speed T4 की कीमत अब 1.93 लाख हो गई है. पहले इसकी कीमत 1.99 लाख से 2.07 लाख के बीच थी. Speed T4, Triumph Speed 400 का ही प्लेटफ़ॉर्म शेयर करती है, लेकिन इसमें कुछ किफायती बदलाव किए गए हैं ताकि इसकी कीमत कम रखी जा सके. इस बाइक में 399 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 31 एचपी और 36 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसमें बायस-प्लाई टायर लगाए गए हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर नहीं दिया गया है. 

Hunter 350 vs Speed 400: कौन सी बाइक सस्ती?

  • अगर आप कीमत की बात करें तो Royal Enfield Hunter 350, Triumph Speed 400 से करीब 55,000 तक सस्ती है. ये अंतर Hunter 350 के बेस वेरिएंट में और ज्यादा महसूस होता है, जबकि टॉप मॉडल में भी Hunter लगभग 26,000 सस्ती है. हालांकि, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि Speed 400 में ज्यादा पावरफुल इंजन और लिक्विड-कूलिंग जैसी एडवांस तकनीक दी गई है. वहीं, Hunter 350 में पारंपरिक एयर-कूल्ड इंजन है जो थोड़ी कम परफॉर्मेंस देता है लेकिन मेंटेनेंस आसान है. Hunter 350 के बेस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जो कुछ लोगों को कम लग सकती हैं. वहीं Speed 400 इन फीचर्स के साथ एक प्रीमियम फील देती है.

आखिर कौन सी बाइक खरीदना फायदेमंद रहेगा?

  • अगर आप बजट में एक भरोसेमंद, क्लासिक और सिटी राइड के लिए परफेक्ट बाइक चाहते हैं तो Royal Enfield Hunter 350 आपके लिए बेहतर विकल्प है. वहीं अगर आप थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर्स और स्पोर्टी एक्सपीरियंस की तलाश में हैं तो Triumph Speed 400 (Speed T4) चुनना सही रहेगा.

Published at : 11 Oct 2025 09:32 AM (IST)
