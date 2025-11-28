जल्द आ रही Tata Sierra EV! AWD सिस्टम और एडवांस फीचर्स से होगी लैस, जानें कब तक होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स लगातार नए-नए सेगमेंट में गाड़ियां लॉन्च कर रही है. इसी के तहत कंपनी ने हाल ही में अपनी मिड-साइज SUV Tata Sierra को बाजार में उतारा है. इसका पेट्रोल और डीजल इंजन वाला मॉडल 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया. लॉन्च के बाद से ही आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन कब आएगा और उसमें क्या खास होगा? आइए विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, कंपनी की तरफ से मिले संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में Tata Sierra का EV वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कई मॉडर्न फीचर्स और दमदार बैटरी पैक मिलेंगी. माना जा रहा है कि Sierra EV को और भी प्रीमियम, फ्यूचरिस्टिक और हाई-टेक फीचर्स के साथ तैयार किया जाएगा, ताकि यह बाजार में मौजूद इलेक्ट्रिक SUVs को कड़ी टक्कर दे सके.

अभी ICE इंजन में उपलब्ध

फिलहाल Tata Sierra में पेट्रोल और डीजल -दोनों तरह के इंजनों का विकल्प मिलता है. इसमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिए गए हैं. आने वाले समय में Sierra को ऑफ-रोडिंग क्षमता के साथ भी पेश किया जा सकता है. इसका मतलब ये है कि ये SUV खराब रास्तों, पहाड़ी इलाकों और एडवेंचर ड्राइविंग के लिए और भी ज्यादा सक्षम हो जाएगी.

Tata Sierra का EV वर्जन भी होगा लॉन्च

टाटा मोटर्स ने साफ कर दिया है कि Sierra को सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन तक सीमित नहीं रखा जाएगा. कंपनी इसका एक EV (इलेक्ट्रिक) वर्जन भी लाने वाली है, जिसे प्रीमियम सेगमेंट में पेश किया जाएगा. Sierra EV को रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों विकल्पों में उतारा जा सकता है. इससे यह SUV इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और मजबूत कंपीटीटर बन जाएगी.

Sierra EV की बैटरी और रेंज

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बैटरी क्षमता और रेंज की जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Tata Sierra EV में 55 kWh और 65 kWh के बैटरी पैक के विकल्प दिए जा सकते हैं. इन बैटरी पैक्स के साथ Sierra EV एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर की रेंज दे सकती है.टाटा मोटर्स EV वर्जन की कीमत का खुलासा इसके लॉन्च के समय ही करेगी. माना जा रहा है कि Sierra EV को 18 से 19 लाख रुपये एक्स-शोरूम की कीमत में बाजार में उतारा जा सकता है. जहां तक लॉन्च की बात है, उम्मीद की जा रही है कि टाटा इस इलेक्ट्रिक SUV को आने वाले कुछ महीनों में पेश कर सकती है.

