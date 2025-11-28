हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द आ रही Tata Sierra EV! AWD सिस्टम और एडवांस फीचर्स से होगी लैस, जानें कब तक होगी लॉन्च

जल्द आ रही Tata Sierra EV! AWD सिस्टम और एडवांस फीचर्स से होगी लैस, जानें कब तक होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी नई मिड-साइज SUV Tata Sierra का EV वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसमें 55kWh और 65kWh बैटरी, AWD और लगभग 500 km रेंज मिलने की उम्मीद है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Nov 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स लगातार नए-नए सेगमेंट में गाड़ियां लॉन्च कर रही है. इसी के तहत कंपनी ने हाल ही में अपनी मिड-साइज SUV Tata Sierra को बाजार में उतारा है. इसका पेट्रोल और डीजल इंजन वाला मॉडल 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया. लॉन्च के बाद से ही आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन कब आएगा और उसमें क्या खास होगा? आइए विस्तार से जानते हैं.

  • दरअसल, कंपनी की तरफ से मिले संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में Tata Sierra का EV वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कई मॉडर्न फीचर्स और दमदार बैटरी पैक मिलेंगी. माना जा रहा है कि Sierra EV को और भी प्रीमियम, फ्यूचरिस्टिक और हाई-टेक फीचर्स के साथ तैयार किया जाएगा, ताकि यह बाजार में मौजूद इलेक्ट्रिक SUVs को कड़ी टक्कर दे सके.

अभी ICE इंजन में उपलब्ध

  • फिलहाल Tata Sierra में पेट्रोल और डीजल -दोनों तरह के इंजनों का विकल्प मिलता है. इसमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिए गए हैं. आने वाले समय में Sierra को ऑफ-रोडिंग क्षमता के साथ भी पेश किया जा सकता है. इसका मतलब ये है कि ये SUV खराब रास्तों, पहाड़ी इलाकों और एडवेंचर ड्राइविंग के लिए और भी ज्यादा सक्षम हो जाएगी.

Tata Sierra का EV वर्जन भी होगा लॉन्च

  • टाटा मोटर्स ने साफ कर दिया है कि Sierra को सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन तक सीमित नहीं रखा जाएगा. कंपनी इसका एक EV (इलेक्ट्रिक) वर्जन भी लाने वाली है, जिसे प्रीमियम सेगमेंट में पेश किया जाएगा. Sierra EV को रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों विकल्पों में उतारा जा सकता है. इससे यह SUV इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और मजबूत कंपीटीटर बन जाएगी.

Sierra EV की बैटरी और रेंज

  • कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बैटरी क्षमता और रेंज की जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Tata Sierra EV में 55 kWh और 65 kWh के बैटरी पैक के विकल्प दिए जा सकते हैं. इन बैटरी पैक्स के साथ Sierra EV एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर की रेंज दे सकती है.टाटा मोटर्स EV वर्जन की कीमत का खुलासा इसके लॉन्च के समय ही करेगी. माना जा रहा है कि Sierra EV को 18 से 19 लाख रुपये एक्स-शोरूम की कीमत में बाजार में उतारा जा सकता है. जहां तक लॉन्च की बात है, उम्मीद की जा रही है कि टाटा इस इलेक्ट्रिक SUV को आने वाले कुछ महीनों में पेश कर सकती है.

ये भी पढ़ें- नए अवतार में आ रही Tata Punch, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, जानें पहले से कितनी बदल जाएगी ये SUV

Published at : 28 Nov 2025 12:47 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra EV Tata Sierra Electric Version Sierra EV Launch Tata Sierra AWD Tata Electric SUV India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement

वीडियोज

Goa और Karnataka के दौरे पर PM Modi, योजनाओं समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
Canada में Kapil Sharma के कैफे पर गोली चलाने वाला हुआ गिरफ्तार । Delhi Police
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर,पूछ रहा बेटा कि कहां हैं अब्बू इमरान खान ? । Breaking News
देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
शहीद मेजर मोहित शर्मा के पैरेंटस पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, ‘धुरंधर’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग
शहीद मेजर मोहित शर्मा के पैरेंटस पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, ‘धुरंधर’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
जनरल नॉलेज
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
लाइफस्टाइल
Afghanistan Fertility Rate: कितनी है अफगानिस्तान की लड़कियों की मां बनने की उम्र? हैरान कर देगा इनका फर्टिलिटी रेट
कितनी है अफगानिस्तान की लड़कियों की मां बनने की उम्र? हैरान कर देगा इनका फर्टिलिटी रेट
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget