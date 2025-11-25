Tata Motors अपनी पॉपुलर माइक्रो-SUV Tata Punch को नए फेसलिफ्ट अवतार में तैयार कर रही है, जिसका लॉन्च 2026 में होने की उम्मीद है. पिछले कुछ महीनों से लगातार इसकी टेस्टिंग देखी जा रही है और हाल ही में एक बार फिर Punch फेसलिफ्ट को पूरी तरह कैमोफ्लाज में स्पॉट किया गया. लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में इसके फ्रंट, साइड और रियर डिजाइन के कई एलिमेंट्स साफ दिखाई देते हैं. इससे यह स्पष्ट है कि Tata Punch का नया मॉडल डिजाइन और फीचर्स दोनों ही मामले में बड़ा अपग्रेड लेकर आएगा. Punch EV की तरह हाई-टेक एलिमेंट्स जोड़कर इसे काफी मॉडर्न लुक दिया जा रहा है.

कैसा है नया डिजाइन ?

नए फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपडेट फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलता है. नई Punch में EV जैसी हाई-टेक लाइटिंग सेटअप दिया गया है, जिसकी वजह से यह पहले से काफी प्रीमियम दिखती है. ऊपर की ओर LED DRLs और नीचे हॉरिजॉन्टल हेडलैम्प्स देखे जा सकते हैं, जो Punch EV के डिजाइन से काफी मिलते-जुलते हैं. नई स्लेटेड ग्रिल और रेक्टेंगुलर लोअर ग्रिल इसका स्टांस और मजबूत बनाती है. साइड प्रोफाइल लगभग वही रखा गया है, लेकिन फेसलिफ्ट में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है. पीछे की तरफ नई ढलान वाली विंडस्क्रीन, अपडेटेड बूट और बदला हुआ बंपर SUV को और भी फ्रेश अपील देते हैं.

इंटीरियर होगा ज्यादा प्रीमियम

इंटीरियर में सबसे खास फीचर होने वाला है 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो अब Tata की नई SUVs का सिग्नेचर बन रहा है. इसके साथ 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और अपडेटेड डैशबोर्ड सेटअप देखने को मिल सकता है. सेफ्टी की बात करें तो Punch फेसलिफ्ट में 6-एयरबैग स्टैंडर्ड किए जा सकते हैं. वहीं, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है. Punch पहले से ही 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट और वॉयस असिस्टेड सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है. नया फेसलिफ्ट इसे और प्रीमियम बनाने वाला है.

मिल सकता है 360° कैमरा

स्पाई शॉट्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई Punch में 360° कैमरा भी दिया जा सकता है. यह फीचर इस सेगमेंट में बहुत प्रीमियम माना जाता है और Punch को अपने मुकाबले की कारों से आगे खड़ा कर सकता है. इसके अलावा C-पिलर में डोर हैंडल, ब्लैक्ड-आउट पिलर्स, बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना जैसे एलिमेंट्स पहले की तरह ही मिलेंगे.

इंजन में बदलाव नहीं

पावरट्रेन में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई Punch में मौजूदा 1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 87.8 bhp की पावर और 115 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT दोनों विकल्प रहेंगे. CNG वैरिएंट भी जारी रहेगा, जिसमें 73.5 bhp और 103 Nm की आउटपुट मिलती है. कुल मिलाकर, Punch फेसलिफ्ट डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी में बड़ा अपडेट लेकर आ रही है.

