Tata Sierra की बुकिंग 1 लाख के पार, अब CNG मॉडल पेश करने जा रही कंपनी, जानें डिटेल्स

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में Tata Sierra ने लोगों के बीच आते ही जबरदस्त पॉपुलेरिटी हासिल कर ली है. अब कंपनी इस SUV को और ज्यादा किफायती बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसी कड़ी में टाटा सिएरा के CNG वेरिएंट की टेस्टिंग शुरू हो गई है.

Tata Sierra को लॉन्च होते ही ग्राहकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला. यही वजह है कि इसकी बुकिंग 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है. यह SUV खास तौर पर उन लोगों को पसंद आ रही है जो एक स्टाइलिश और मजबूत फैमिली कार चाहते हैं.

अब कंपनी इस SUV के नए वेरिएंट्स पर काम कर रही है. हाल ही में इसके सीएनजी मॉडल को टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी CNG वर्जन तैयार कर रही है. टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल दिखा, उसमें एग्जॉस्ट पाइप नजर आया, जिससे साफ है कि यह इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि पेट्रोल या CNG इंजन वाला मॉडल है.

सीएनजी मॉडल में क्या होगा खास?

CNG वेरिएंट लाने का सबसे बड़ा कारण कम खर्च में ज्यादा चलना है. आजकल लोग ऐसी कारें चाहते हैं जो ज्यादा माइलेज दें और जेब पर भारी न पड़ें. CNG कारें पेट्रोल या डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं, इसलिए कंपनी इस विकल्प को जोड़ रही है. माना जा रहा है कि इस CNG मॉडल में डुअल- सिलेंडर तकनीक दी जा सकती है.

इसका मतलब है कि कार में दो छोटे CNG सिलेंडर होंगे, जिससे बूट स्पेस कम नहीं होगा. आमतौर पर CNG कारों में एक बड़ा सिलेंडर होने से डिक्की की जगह कम हो जाती है, लेकिन इस नई तकनीक से यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है.

कैसा होगा गाड़ी का इंजन?

इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन के साथ CNG ऑप्शन दिया जाएगा. यानी ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से फ्यूल चुन सकेंगे. इससे रोजाना चलाने का खर्च काफी कम हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं.

फीचर्स के मामले में Tata Sierra पहले से ही काफी मजबूत मानी जाती है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस सेफ्टी फीचर्स (जैसे एयरबैग, ABS आदि) और आरामदायक सीटिंग मिलती है. इसका इंटीरियर प्रीमियम फील देता है, जिससे लंबी यात्रा भी आरामदायक हो जाती है. डिजाइन की बात करें तो Sierra का लुक काफी मॉडर्न और आकर्षक है. इसमें पुराने Sierra मॉडल की झलक भी देखने को मिलती है, जो इसे खास बनाती है.

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