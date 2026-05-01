हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta को चुनौती देने आ रही Jeep की नई SUV! जानिए क्या होगा खास

Hyundai Creta को चुनौती देने आ रही Jeep की नई SUV! जानिए क्या होगा खास

Jeep की आने वाली यह नई SUV भारतीय बाजार में कंपटीशन बढ़ा सकती है. अगर कंपनी सही कीमत और फीचर्स के साथ इसे लॉन्च करती है, तो ये Creta जैसी कारों को टक्कर दे सकती है. अब सबकी नजर इसके लॉन्च पर टिकी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 May 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए Jeep भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. खबरों के अनुसार, कंपनी एक नई कॉम्पैक्ट SUV पर काम कर रही है, जो Hyundai Creta जैसी पॉपुलर कारों को सीधी टक्कर दे सकती है. यह नई SUV Compass से नीचे के सेगमेंट में आएगी और खास तौर पर भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है. आइए विस्तार से जानते हैं.

नई Jeep SUV का डिजाइन और स्टाइल

इस आने वाली Jeep SUV का लुक काफी अट्रैक्टिव और दमदार हो सकता है. बताया जा रहा है कि इसका डिजाइन Jeep Avenger से प्रेरित होगा, जिसमें कंपनी की पहचान वाली मजबूत और बॉक्सी स्टाइल देखने को मिलेगी. हालांकि, इसका साइज कॉम्पैक्ट रखा जाएगा ताकि यह शहरों में आसानी से चल सके. यह SUV मुख्य रूप से शहरी इस्तेमाल के लिए बनाई जा रही है, लेकिन इसमें Jeep की खास मजबूती और रोड प्रेजेंस भी देखने को मिलेगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो इस नई SUV में एंट्री लेवल पर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो Citroen C3 Aircross में भी इस्तेमाल होता है. इसके अलावा, कंपनी इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दे सकती है, जो ज्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेंस देगा. यह इंजन Jeep Compass में भी इस्तेमाल होने की संभावना है. हालांकि, अभी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है.

प्लेटफॉर्म और फीचर्स में क्या होगा खास?

ये नई SUV संभवतः C3 Aircross के प्लेटफॉर्म पर बनाई जा सकती है, लेकिन इसका डिजाइन और फीचर्स पूरी तरह अलग होंगे. Jeep इसे ज्यादा प्रीमियम और एडवांस बनाने की कोशिश करेगी. इसमें मॉडर्न इंटीरियर, बड़ी स्क्रीन, कनेक्टिविटी फीचर्स और बेहतर सेफ्टी मिलने की उम्मीद है. कंपनी इस SUV को ऐसे सेगमेंट में उतारना चाहती है जहां पहले से कई मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं.

लॉन्च टाइमलाइन और कंपनी की रणनीति

Jeep ने पहले ही संकेत दिया है कि वह 2027 तक एक नई SUV लॉन्च करेगी. यह मॉडल भारत में कंपनी के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि Compass का नया मॉडल यहां लॉन्च नहीं किया जाएगा. ऐसे में यह नई SUV कंपनी की बिक्री बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है. यह कार C3 Aircross से ऊपर और Creta जैसे मॉडल्स के बीच अपनी जगह बनाएगी.

क्या यह Creta को टक्कर दे पाएगी?

बता दें कि Hyundai Creta इस सेगमेंट की सबसे मजबूत कारों में से एक है, लेकिन Jeep का ब्रांड नाम और मजबूत इमेज इस नई SUV को अलग पहचान दे सकती है. अगर इसमें अच्छा इंजन, बेहतर फीचर्स और सही कीमत मिलती है, तो यह Creta के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Honda Activa vs TVS Jupiter: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन है असली किंग? यहां देखें पूरा कंपैरिजन

Published at : 01 May 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Auto News Jeep New SUV India Jeep Creta Rival 1.5L Turbo Petrol Jeep
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Hyundai Creta को चुनौती देने आ रही Jeep की नई SUV! जानिए क्या होगा खास
Hyundai Creta को चुनौती देने आ रही Jeep की नई SUV! जानिए क्या होगा खास
ऑटो
CNG, Hybrid या Electric, कौन है असली किंग? जानें 1KM पर किसमें होगी सबसे ज्यादा बचत?
CNG, Hybrid या Electric, कौन है असली किंग? जानें 1KM पर किसमें होगी सबसे ज्यादा बचत?
ऑटो
Car Modification Warranty Void: किन चीजों को After Market लगवाने से खत्म हो जाती है कार की वॉरंटी, जानें काम की बात
किन चीजों को After Market लगवाने से खत्म हो जाती है कार की वॉरंटी, जानें काम की बात
ऑटो
Frotuner price in china: चीन में कितने की आती है फॉर्च्यूनर कार, भारत से कितनी महंगी या सस्ती?
चीन में कितने की आती है फॉर्च्यूनर कार, भारत से कितनी महंगी या सस्ती?
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-Pakistan Relations: UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
चुनाव 2026
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget