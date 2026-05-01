CNG, Hybrid या Electric, कौन है असली किंग? जानें 1KM पर किसमें होगी सबसे ज्यादा बचत?

आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ उसकी स्पीड या लुक नहीं देखते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि उसे चलाने में रोज कितना खर्च आएगा. पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण अब लोग CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 किलोमीटर चलाने में किस कार में सबसे ज्यादा बचत होती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

CNG कार- कम खर्च में ज्यादा दूरी

CNG कारें आज भी सबसे किफायती मानी जाती हैं. अगर हम आसान तरीके से समझें तो एक किलो CNG की कीमत लगभग 70–80 रुपये होती है और एक CNG कार करीब 20–25 किलोमीटर तक चल जाती है. यानी 1KM चलाने का खर्च लगभग 3 से 4 रुपये के बीच आता है. यही वजह है कि रोज लंबी दूरी तय करने वाले लोग CNG को ज्यादा पसंद करते हैं. हालांकि, हर जगह CNG स्टेशन नहीं होते और गैस भरवाने में थोड़ा समय लगता है, जो कभी-कभी परेशानी बन सकता है.

Hybrid कार में बचत

हाइब्रिड कारें पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलती हैं, जिससे ये थोड़ी ज्यादा स्मार्ट होती हैं. शहर में कम स्पीड पर ये बैटरी से चलती हैं और पेट्रोल की बचत करती हैं. अगर खर्च की बात करें तो हाइब्रिड कार लगभग 20–25 KM प्रति लीटर का माइलेज देती है. पेट्रोल की कीमत के हिसाब से 1KM का खर्च करीब 5 से 6 रुपये तक आता है. ये कारें उन लोगों के लिए सही हैं जो शहर और हाईवे दोनों जगह ड्राइव करते हैं.

Electric कार सबसे सस्ती रनिंग कॉस्ट

इलेक्ट्रिक कारें आज के समय में सबसे ज्यादा बचत देने वाली मानी जाती हैं. इन्हें चार्ज करने में लगभग 1 यूनिट बिजली का खर्च 7–8 रुपये आता है और एक बार फुल चार्ज में ये 250–300 किलोमीटर तक चल सकती हैं. इस हिसाब से 1KM का खर्च सिर्फ 1 से 2 रुपये तक होता है. हालांकि, चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं हैं और बैटरी चार्ज होने में समय लगता है, जो ध्यान रखने वाली बात है.

कौन सी कार है आपके लिए सही?

अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं और आपके पास CNG स्टेशन की सुविधा है तो CNG कार सबसे बेहतर है. अगर आप बैलेंस चाहते हैं तो हाइब्रिड कार अच्छा विकल्प है. वहीं, अगर आप शहर में कम दूरी चलाते हैं और ज्यादा बचत चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक कार सबसे सही साबित हो सकती है.